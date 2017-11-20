إنتهاك المعيار في مجموعة ربما يحدق الجميع

كلما أقرأ نصاً للشاعر كريم جخيور ، أتذكر مقولة الشاعر الفرنسي الكبير بول فاليري (إنه الشعر الصافي) ويعني المتكامل في مستوياته ، ولاسيما أن نصوص الشاعر نلمح فيها حركات تتفاعل ضمن إطار حركة الحياة الكلي ، إذ يعمد الشاعر إلى تقسيم قصيدته إلى بؤر ، تمثل نقطة انطلاق مركزية ذات الشاعر باتجاه الأشياء التي يجعلها متناً ، فالشاعر يوظف المألوف والمعتاد ويعيد صياغته وإنتاجه لهز يقظة المتلقي ، ومن هنا جاء تميز لغته الشعرية التي تخالف الإخباري أو التقريري وإن وظف شيئا إخباريا أو تقريريا فهو يجيد قلبه أو سلبه (أيتها البغي / سيدتي الفاضلة / هل لك أن تحرري عالمنا السفلي من طهارة زائفة). فغالبا ما نلاحظ قصائد الشاعر تثير ردود فعل في الذات من خلال انتهاك المعيار ويمكننا أن نقول : إنها سمة غالبة عليه فضلاً عن رؤى شعرية مغايرة (صحيح أن الله / صحيح جدا أن الله / قد خلق الكون في ستة أيام / ولكنه انشــــــــغل فيك خمسة أيام و 1439 دقيقة) . إن الشاعر يعي واقعه وزمنه جيدا بتكدس تراكماته الروحية التي أخرجها شواظ شعره ولما كان الشعر تهديما لأفق المتلقي المتوقع باستبداله بغير المتوقع فقد خص الشاعر السياب بنص مدهش يصور أعماله يوم القيامة (لن يطول وقوفك فصحيفتك بلون القطن والسدنة لم يدونوا ضدك سوى دعوة واحدة أقامها السيد الفراهيدي واتباعه العاطلون عن الركض بأنك كسرت عموده الخشبي واستبدلت زحافاتها بالمطر وقد عفا الله عنك في قراره الأخير / بتبييض النار من الشعراء).

يصف الشكلانيون الروس الشعر بأنه (عنف منظم بحق اللغة) فالشاعر يستعمل أيضا تراسل الدلالات (زوجتي دائما تسأل عن ميزان الحق / ولأنني رجل أخشى عاقبة الأامور اشتريت لها ميزاناً أنيقاً فقالت : وأين الحق ؟ فرحت أدلها على بنات آوى). ولما كان الشعر بحسب الجاحظ (ت 255 هـ) (صناعة وضرب من النسج وجنس من التصوير) فإن الشاعر قد أدرك جيداً صنعته ، وما يليها من نسج وتصوير ، فنقلنا من مستوى الإدراك إلى مستوى المشاهدة المتخيلة التي تتلاقح مع التناصات التراثية (ضريح واحد لايكفي / لكل هذا الألم / صرخة واحدة لا تكفي / ولكل هذا الانتظار قادم واحد لايكفي / لكل هذه التماثيل فأس واحدة لاتكفي) وعلى الرغم من حسية هذه التصورات ، إلا أنها ذات حمولات معنوية تتمثل ذهنياً في قيمتها الشعورية في التحول والصيرورة المتجلية (قل لإطفالك / أن لايناموا طويلا / أن لايتركوا على الحيطان / شيئاً من طفولتهم / فقد يحتاجون إليه / في رحلة قادمة).

مثنى كاظم صادق