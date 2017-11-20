العلاقات العامة بين الشرطة والشعب – عبد الوهاب عبد الرزاق التحافي

في اغلب وزارات الداخلية في الدول العربية مديرية قسم مختصة بادارة (العلاقات العامة) وبعض تلك الوزارات تضيف لمديرية العلاقات العامة واجبات (الاعلام) ، والبعض الاخر يضيف لمديرية العلاقات العامة والاعلام ، واجبات (التوجيه المعنوي) .

ولم يتوقف اهتمام وزارات الداخلية في الدول العربية بمديرية العلاقات العامة والاعلام والتوجيه المعنوي التي هي من دوائر مركز الوزارة ، وانما يمتد اهتمام الوزارة باقسام العلاقات العامة والاعلام والتوجيه المعنوي ضمن المديريات العامة لقوى الامن الداخلي التابعة للوزارة مثل مديرية الشرطة العامة ومديرية الامن العامة ومديرية الجنسية العامة ومديرية الحدود العامة ومديرية المرور العامة ومديرية الدفاع المدني العامة ….. الخ .

واذا اعتمدنا جمهورية العراق ، كنموذج للدول العربية بهذا الخصوص ، سنجد ان اول قانون صدر لتحديد اهداف ومهام واختصاصات وزارة الداخلية وهو الصادر برقم 183 لسنة 1980 اشار في البند (سادساً) من المادة (16 )الى (مديرية العلاقات العامة والاعلام) وبين اختصاصاتها بما يلي :-

معالجة النشاطات الاعلامية للوزارة .

توثيق العلاقات العامةبين اجهزة الوزارة وجمهور المواطنين • تنظيم زيارات الوفود والاجتماعات والمؤتمرات والاحتفالات .

التنسيق مع دوائر التوجيه السياسي والعلاقات العامة في مديريات قوى الامن الداخلي وقيادة قوات الحدود بشأن كافة القضايا الاعلامية ….

الاشراف على مكتبة الوزارة .

ممارسة اعمال الترجمة .

وعندما الغى هذا القانون وحل محله قانون اخر لوزارة الداخلية صدر برقم 11 لسنة 1994 تطرق في المادة17) ) الى (مديرية التوجيه المعنوي والاعلام) وبين اختصاصاتها بانها :-

رفع الجانب المعنوي لدى منتسبي الوزارة ورجال قوى الامن الداخلي بما يعزز تحقيق اهداف الوزارة وخدمة المواطنين .

القيام بالنشاطات الاعلامية .

توثيق العلاقات العامة بين اجهزة الوزارة وجمهور المواطنين.

تنظيم الاجتماعات والمؤتمرات والاحتفالات وزيارات الوفود .

تنفيذ قانون

وحينما اصدرت وزارة الداخلية تعليمات رقم5) ) لتسهيل تنفيذ قانون وزارة الداخلية رقم 11 لسنة 1994 المعدلة بتعليمات وزارة الداخلية رقم 1 لسنة 2007 نشرت التعليمات رقم 5 بالوقائع عدد 3546 في 16 كانون الثاني 1995 ونشر التعديل بالوقائع عدد 4048 في 11 / 9 /2007 فان الوزارة توسعت في المادة (عاشراً) من التعليمات ببيان الشُعب التي يتكون منها (قسم التوجيه المعنوي) والواجبات التفصيلية لكل شعبة من تلك الشعب ، التي هي :-

شعبة الاعلام .

شعبة التوجيه المعنوي .

شعبة العلاقات .

شعبة المتابعة .

وبينت واجبات (شعبة العلاقات) بانها :-

توطيد اواصر العلاقة بين اجهزة الوزارة ومنتسبيها من خلال الاحتفالات والمناسبات الوطنية .

تنظيم المؤتمرات والحلقات الدراسية والندوات الثقافية والمهرجانات والاجتماعات مع الجهات المختصة .

ادامة العلاقة مع دوائر الدولة والمنظمات الجماهيرية والشعبية والجامعات العراقية .

ادامة الصلة والعلاقة مع وزارات الداخلية في الاقطار العربية والدول الصديقة .

ترجمة المراسلات الواردة للوزارة والصادرة منها واحالتها الى الجهات ذات الاختصاص . وكذلك الترجمة اثناء المؤتمرات واللقاءات مع الوفود .

متابعة الاحتفالات بايام المحافظات .

وعندما اطلعت مؤخراً على قانون وزارة الداخلية الجديد رقم 20)) لسنة 2016 وجدت ان (قسم الاعلام) من التشكيلات المرتبطة بالوزير مباشرة .

لكن القانون لم يبين الشعب المرتبطة بهذا القسم ، كما لم يحدد تفاصيل واجباته . وذلك على اساس ، وحسب نص المادة (12) من القانون ، ان (تحدد التشكيلات المنصوص عليها في هذا القانون وتقسيماتها ومهام تلك التقسيمات بتعليمات يصدرها الوزير) .

ولحين صدور تلك التعليمات ، فان التعليمات السابقة الصادرة عن الوزارة برقم 5) ) في سنة 1995 ستبقى نافذة المفعول ، وذلك استناداً لنص المادة14) ) من القانون الجديد الذي الغى قانون الوزارة رقم 11 لسنة 1994 وابقى الانظمة والتعليمات والاوامر والبيانات الصادرة بموجب القانون الملغي نافذة الى حين صدور ما يحل محلها او يلغيها …..

فما هي الاسباب الموجبة لاهتمام وزارات الداخلية واجهزة قوى الامن الداخلي بنشاطات (العلاقات العامة) ؟

اولاً // لقد رسخت القناعة في الاوساط الحكومية والشعبية في مختلف دول العالم ، بان مهام حفظ النظام العام ومكافحة الاجرام ، اضحت مهام وطنية ، يتحمل مسؤولية الاسهام فيها كل مواطن مهما كان موقعه في الدولة او المجتمع …. وليست مهام قاصرة على اجهزة الشرطة والامن ….. لذلك لابد من وجود (علاقات عامة) جيدة بين الشرطة والشعب تقوم على اساس الاحترام المتبادل ، والتعاون المخلص باطار القانون للتعاون في تحقيق النظام العام ومكافحة الاجرام

ثانياً // (علم الادارة العامة) هو الدليل العلمي الذي تعتمده الادارات الحكومية ، المدنية والامنية والعسكرية ، وكذلك الادارات الاهلية كبنوك وشركات القطاع الخاص . وهذا العلم مثلما يوجب العناية بـ (التنظيم) و (التخطيط) و (التوجيه) و (القيادة) و (الرقابة) فانه يوجب كذلك العناية بـ (العلاقات العامة) التي تقيم الصلات الطيبة مع مختلف قطاعات الشعب التي تتعامل مع تلك الادارات ، وبخاصة الادارات الخدمية ، ومنها على وجه الخصوص الادارات الامنية .

تشكيلات الوزارة

ثالثاً // جميع القوانين التي تعتني بتحديد تشكيلات وزارة الداخلية واختصاصاتها ، توضح في البداية اهداف الوزارة ، والوسائل التي تعتمدها لتحقيق تلك الاهداف . وتبين ان من اهم تلك الوسائل :-

التنسيق مع الوزارات والجهات الامنية في الاقاليم والمحافظات .

توثيق التعاون مع وزارات الداخلية والوزارات ذات العلاقة في دول الجوار والدول العربية والاجنبية ومع المنظمات وفقاً للدستور .

وهذا التنسيق والتعاون يدخل في اطار اختصاص ومهام قسم العلاقات العامة .

(راجع المادة 3) )من قانون وزارة الداخلية رقم 20 لسنة (2016

رابعاً // المدقق في وصايا وقرارات :-

مؤتمرات الامم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المذنبين

اجتماعات الجمعية العمومية للشرطة الجنائية الدولية(الانتربول) .

مؤتمرات وزراء الداخلية العرب .

مؤتمرات قادة الشرطة والامن العرب .

المؤتمرات السنوية لمدراء الشرطة في جمهورية العراق .

يجد انها ، اكدت ومازالت تؤكد ، على ضرورة بناء جسور من الثقة والتعاون بين الشرطة والشعب ، والانفتاح على مختلف وسائل الاعلام وبخاصة الصحافة ، والعناية الجادة بشكاوى المواطنين ، وكان لتلك التوصيات والقرارات نتائج ايجابية ملموسة في اتساع نطاق الاعلام الامني ، واقامة معارض للصور الفوتوغرافية لتعريف الجمهور بمعالم التقدم في الاجهزة الامنية ، واقامة جمعيات لاصدقاء الشرطة وللوقاية من حوادث المرور ، وتبادل الزيارات بين قيادات الشرطة الوطنية واقرانهم في الدول العربية والدول الصديقة الاخرى ، واصدار مجلات باسم (الداخلية) او (الشرطة) او (المرور) او (الامن) ، وتقديم برامج اذاعية وتلفزيونية للتوعية الامنية والقانونية واهتمام قيادات الوزارة واجهزة قوى الامن الداخلي بتنظيم لقاءات واجراء مقابلات مع المواطنين بمواعيد ثابتة واماكن معروفة .

خامساً // في مختلف دول العالم ، اكاديميات وكليات ومعاهد امنية ، تعتني باجراء بحوث ودراسات امنية ، واشهرها في الدول العربية :-

المعهد العالي للتطوير الامني والاداري في جمهورية العراق .

اكاديمية الشرطة في جمهورية مصر العربية .

اكاديمية نايف العربية للعلوم الامنية .

وصدر عن تلك المؤسسات العلمية الامنية ، بحوث انجزت باشراف اساتذة جامعيين اوصت بضرورة تحسين العلاقات العامة بين الاجهزة الامنية والشعب ، كمدخل ضروري ومهم لتوطيد امن الدولة وصيانة الحريات العامة والحقوق الانسانية ….

ولكي تتعزز العلاقات العامة الطيبة بين الاجهزة الامنية والشعب لابد من :-

الاجهزة الامنية

ان يعتقد العاملون في الاجهزة الامنية ، بانهم جزء من الشعب يتشرفون بخدمته وفق القانون ، وانهم حراس للوطن وحماة امنه وسيادته ووحدته ، يدافعون عنه بكل مضامين الشجاعة والتضحية والفداء ، وان مكانتهم في المجتمع محترمة ، ومسؤولياتهم في حماية الحريات العامة والحقوق الانسانية شرف كبير يعتزون ويفتخرون به .

لنجاح العلاقات العامة مع الجمهور لابد من نجاح (العلاقات الانسانية) داخل الاجهزة الامنية ، اي ان يسود الاحترام والثقة بين رجال الشرطة انفسهم ، وان يسود الضبط والربط فيما بينهم ، وان يسود داخل الاجهزة الامنية روح الاسرة الواحدة ، يحرص الكبير فيها على الصغير ويحترم الصغير فيها الكبير ، لان الجهاز الذي لا يحترم رجاله بعضهم البعض ، ولا تسود بينهم العلاقات الانسانة غير جدير باحترام الناس له .

كسب ثقة الناس واحترامهم يتطلب بالاضافة الى السلوك الحسن والمظهر اللائق الاخلاص والامانة والدقة والنزاهة في اداء الواجب … والشجاعة في مطاردة المجرمين واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم ، وان يكون رجال الشرطة اقوياء في ايمانهم بالله سبحانه وتعالى ، وفي حصانتهم ضد مغريات الحياة الدنيا ، وفي محبتهم للشعب واحترامهم للقانون .

تبسيط اجراءات انجاز المعاملات التي تقوم بها دوائر قوى الامـــــــــن الداخلي واهمها :-

جوازات السفر – بطاقات الاحوال المدنية .

اجازات السوق – اجازات تسجيل المركبات

بطاقة السكن .

واقتران تلك الاجراءات بالكلمة الطيبة والمعاملة الحسنة له مردودات ايجابية على العلاقات العامة مع الجمهور .

الموقوفون في مراكز الشرطة المحلية هم في الغالب متهمون بارتكاب جرائم …. ومن المبادئ المستقرة في دساتير الدول ، ومنها دستور جمهورية العراق الصادر سنة 2005 مبدأ (ان المتهم برئ حتى تثبت ادانته بمحاكمة قانونية يتاح له فيها حق الدفاع المقدس عن نفسه) .

لذلك يجب ان يعامل الموقوفين معاملة انسانية كريمة قائمة على فرضية انهم غالباً ما يتقرر براءتهم بعد انتهاء التحقيق معهم ، او بعد انتهاء محاكمتهم ، وبخاصة حمايتهم امنياً ورعايتهم صحياً وتيسير مواجهتهم لذويهم ومقابلة محاميهم .

قواعد الاجهزة الامنية من المراتب وضباط الصف هم الاكثر عدداً في ملاكات تلك الاجهزة ، وهم الاوسع صلة مع الجمهور ، وهم المنفذون المباشرون لاوامر المدراء والضباط والمفوضين .

لذلك فان من ضمانات نجاح العلاقات العامة بين الاجهزة الامنية والشعب … ان تحسن قيادة تلك الاجهزة اختيار المراتب وضباط الصف وتعتني ببرامج تأهيلهم للخدمة الامنية ، وبرامج تدريبهم دورياً لتطوير خبراتهم وتحديث معلوماتهم … وان تحسن مراقبتهم ومتابعة سلوكهم اليومي وتصرفاتهم مع الجمهور ، وان تكافئ الجيدين وتعاقب السيئين وتصلح حالهم….. والثواب والعقاب ضروريان بالقدر المناسب ، لان كل شيء زاد عن حده انقلب الى ضده .

{ لواء شرطة متقاعد