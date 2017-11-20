ألا تستحون ؟ – خالد الخزرجي

أثار مشروع تعديل قانون ألاحوال ألشخصية الجعفري ألجديد جدلاً واسعاً وسخط بين منظمات ألمجتمع ألمدني .. التي أعتبرته انتهاكاً لحقوق ألطفولة .. لأنه يجيز تزويج الطفلة بســـن التاســـعة من ألعمر؟؟!!!

أقول لقد أطلعت على مسودة هذا المشروع ولم أصدق أن هناك أنسانا على هذه ألبسيطة يمتلك مشاعر أنسانية يقترح أو يقدم مثل هكذا مشروع بصيغته ألحالية ألتي تجيز زواج ألطفلة بعمر (9) سنوات وألذي يراد منه أن يكون ضمن قانون ألاحوال ألشخصية ألجعفري ؟؟

لم نعد نتمالك أنفسنا ونحن نقرأ مقترح أعداد لجريمة أنسانية بحق ألطفولة وألبراءة

بل بحق ألمرأة ألعراقية وكرامتها وحقوقها وكيانها ..

لاأعلم أيها ألسادة ولستم بسادتي بأي عقل تفكرون … أي عقل أنساني يقر بتزويج طفلة في ألصف ألثالث ألابتدائي ؟؟!!

لاتدرك معنى ألزواج ولا تدرك معنى ألمرأة ودورها في ألمجتمع … لا تدرك أنوثتها … وأنما تدرك ألبراءة وأللعب مع صديقاتها بعنفوان ألطفولة ..

هل تعلمون … هل تدركون .. ماهي ألعلاقة ألحميمة بين ألزوج وزوجته أيها أللا أنسانيون .. أنها تمازج وعواطف وشعور ألنفس بالنفس ..أنها مشاركة أنسانية شرعها ألله ونظمتها ألقوانين ألوضعية بأعلى درجاتها ألانسانية …

فكيف تريدون من طفلة بعمر ألزهور أن تحقق للحيوان ألذي يريد ألزواج منها كل ذلك ؟

أنني وكل أنسان سوي في مجتمعنا ألعراقي نرفض رفضا قاطعاً أية صيغة تُطرح لسن هذا ألمشروع ونناشد رئيس ألبرلمان وأعضائه برفض مناقشة هذا ألمشروع

في جدول أعماله ..بل يجب عدم أستلامه ورفضه جملة وتفصيلاً ؟

ماذا تريدون من ألمرأة ألعراقية ؟

هل تريدون أن تحولوا هذه ألعظيمة ألى سلعة أو مادة ولا أقول أنسان للتمتع …وكيف سيحقق (( ألزوج )) لنفسه متعة من زوجة لاتدرك جسدياً ونفسياً معاني ألزواج وتبعاته ؟

أليس من ألاجدر أن تطرحوا مشاريع تصب في خدمة ألمواطن .. كتنظيف ألمدن من ألنفايات ألمتراكمة وأزالة ألانقاض ألتي أصبحت كسواتر جبهات ألقتال ..

ألتفتوا الى ألصحة وألتعليم والتقاعد .. قدموا مشاريع ودراسات لوأد ألفساد ألذي ينخر بجسد ألعراق من أقصاه ألى أقصاه ؟؟

ويحكم ألا تستحون ؟

لقد أخزيتمونا أمام ألعالم وجعلتم منا شعوبا لاتعرف ألرحمة وألانسانية .

أنا أجزم أن وراء أعداد هذا ألمشروع جهات غير عراقية تريد أن تحط من قدر ألمرأة في العراق وتبعدها عن دورها ألعلمي وألحضاري وألثقافي في بناء ألعراق أن لم يكن أليوم فغد ..

أن ألمذهب ألجعفري أسمى وأنبل وأرفع من تلك ألمشاريع ألهدامة ألتي تستهدف ألمرأة بحاضرها ومستقبلها .. وتقتل ألطفولة وألبراءة في عيون أطفالنا ..

أن ألمرأة في ألعراق ورغم كل ماتحملته من مصائب وويلات .. ألا أنها مازالت جزءا فعالا في ألمجتمع فهي ألام وألأخت وألزوجة وألحبيبة ..هي ألطبيبة وألعالمة وألمهندسة وألدكتورة في مجال أختصاصها ..وشاعرة ورياضية وأستاذة ..ومعلمة وممرضة وعاملة وفلاحة .. وهي نصف ألمجتمع شئتم أم أبيتم .. ووووووووووو

ونرفض أن يذبحها هؤلاء ألجهلة بهذه ألطريقة ألوحشية غير ألانسانية…

أنني أدعو منظمات ألمجتمع ألمدني وحقوق ألانسان وكل أبناء ألشعب العراقي كل من موقعه لرفض هذا ألمشروع .. كي يبقى هذا ألمخلوق ألجميل على بهائه وكبريائه ويبقى مصدرا للعطاء في بناء عراقنا ألجريح .