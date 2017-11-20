شهقات عبر الجدار – ثامر مراد

حكايات المعتقلات والزنزانات الأنفرادية لاتعد ولاتحصى في هذا العالم المشبع برائحة الخوف والقتل والتدمير. قد يكون التدمير البشري النفسي أشد وقعاً على حياة الأنسان من تدمير المنشآت العملاقة ومشاريع البناء في كل مكان.

وأنا أتابع اللقاء مع أحد ضحايا صدام وإتهامه بالأشتراك في مؤامرة عام 1979م من إحدى القنوات الفضائية راح ذهني بعيداً جداً الى لحظات عشتها في مكانٍ ما من هذا العالم وكيف قضيت أحد عشر عاما مع فئة بشرية لم يبق منهم سوى ذكريات مريرة تعصف بذاكرتي بين الحين والآخر. ليس الهدف من هذه الكلمات المتطايرة تسليط الضوء على سبب الأعتقال أو سبب الضياع في زنزانة إنفرادية لفترة 13 شهر دون مشاهدة بشر يسير على هذه الأرض.

كلما كان الضحية يتحدث عن مأساة التعذيب في سجون صدام ومشاهداته لمآس أخرى لزملاء لم يكن ذنبهم إلا أن قالوا -للقائد الضرورة- لا وفي النهاية لم يكن مصيرهم إلا الموت الشنيع. من نجا منهم بأعجوبة لم يخرج إلا هيكل عظمي وحالة نفسية لايمكن أن نصفها إلا بالموت البطيء.

طيلة الحلقات الأربع التي تابعتها بشغف كان ذهني يسافر الى سنوات بعيدة رسمت في ذاكرتي إخدودا لايمكن أن يلتئم مهما تقادمت الأيام. ثلاثة عشر شهراً لم أشاهد فيها طيراً أو شجرة أو قطعة من قماس أسود أو ضحكة طفل بريئة. ساعات الليل الطويلة في الزنزانة تشبه الموت المخيف البطيء.

من بعيد تتهاوى الى مسامعي أصوات السيارات المنطلقة من مكانٍ لم أره في حياتي ولم أعرف الى أين تتجه تلك السيارات. أحياناً أسمع أصوات طيورٍ تحلق في الفضاء البعيد ويطير ذهني معهن كأنني أريد الهلاك بأسرع وقت. العزلة ..الوحدة..الصمت..السكون من أبشع مميزات الزنزانة لمن يسكنها.

ثلاثة عشر شهراَ لم أتكلم كلمة واحدة مع مخلوق بشري ينتمي الى صفة الأنسانية- عدا ساعات التحقيق المرعبة- .

في ليلة ما لا أعرف الى أي يوم من أيام ألأسبوع تنتمي تلك الليلة. طرقت مسامعي المرهقة دقات خفيفة على جدار زنزانتي بصوتٍ مكتوم . في البداية ظننت أن تلك الطرقات ماهي إلا أقدام السجان التي تجوب ممرات السجن الرهيب إلا أنني تأكدتُ فيما بعد أن شخصاً ما ينادينني من خلف الجدران.

وضعتُ وجهي لصق الحائط وإذا بصوت ضعيف ينادينني ” من أنت؟ والى أي بلدٍ تنتمي؟”

يوماً بعد آخر توطدت أواصر الطرقات بيننا ورحننا نذكر أشياء معينة لبعضنا البعض.

كانت تلك الساعات أو اللحظات من أجمل لحظات العمر في الزنزانة لأنني شعرت أن هناك مخلوقاً بشرياً يواسينني في عزلتي الرهيبة.

بعد أشهر قليلة سمعت الحراس يتحركون بضجةٍ مسموعة ويقولون أن الرقم الفلاني قد فارق الحياة. عرفت أن زميلي وصديق الغربة قد طارت روحه الى السماء.

بكيتُ عليه ساعات وساعات علماً أنني لم أرَ وجهه ولا أعرف فيما إذا كان قد قال لي إسمه الحقيقي لأنني أعطيته إسماً آخر غير إسمي الحقيقي. مرت ليالٍ كثيرة وأنا أذرف عليه دموعاً حارة. فارقت الززانة وأنا لأعرف في أي بقعة قد تم سجني…ولا أعرف سبب مجيئي الى ذلك المكان المخيف.