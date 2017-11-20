ديالى تعلن موافقة صندوق الإعمار على مشروعين بالخالص وقزانية

الدايني يخشى من فوضى الجفاف في المحافظة

ديالى ــ سلام عبد الشمري

عبر رئيس مجلس محافظة ديالى علي الدايني ، عن خشيته من فوضى الجفاف في المحافظة ، داعيا الى اعتماد القوة العسكرية في معالجة ملف التجاوزات على الانهر.

وقال الدايني لـ (الزمان) امس ، إن ( ملف التجاوزات على الانهر الرئيسية في ديالى بات حرجا للغاية واغلب المزارعين للآسف لا يدركون خطورة الموقف في ظل محدودية الموارد المائية المتوفرة الذي ساهم تأخر هطول الامطار في تفاقهما بنسب بدأت تثير قلقنا البالغ ) .

واضاف الدايني، ان ( بعقوبة كبرى مدن ديالى وتستوعب نحو 40 بالمئة من سكان المحافظة بدأت تتأثر بشكل واضح بملف التجاوز على نهر خريسان من قبل المزارعين رغم دعواتنا المتكررة لهم بالتوقف) .

معالجة تجاوزات

ودعا رئيس مجلس محافظة ديالى الى (اعتماد القوى العسكرية في معالجة التجاوزات على كل انهر ديالى وتطبيق فعلي للقوانين وترشيد استهلاك المياه وتطبيق حرفي للخطة الزراعية للإسهام في الحافظ على الخزين المائي لموسم الصيف المقبل)، معبرا عن (خشيته من فوضى الجفاف في المحافظة فيما لو بقيت الاحوال عن ما عليها الان) . الى ذلك كشف عضو مجلس محافظة ديالى عبد الخالق العزاوي، عن (وجود تلاعب كبير في ملف الصحوات بديالى يقوده ساسة اخذ اطر متعددة منها الغاء اسماء واضافة اسماء اخرى بعضهم لا يعرف القتال وجالس في منزله).

واضاف العزاوي لــ (الزمان)، ان (ملف الصحوات في ديالى يحتاج الى تحقيق معمق من اجل معالجة الاخطاء الموجودة فيه من ناحية التأكد من اسماء القوائم ومدى وجودهم على ارض الواقع في تنفيذ الواجبات الامنية) .

واعلن مجلس محافظة ديالى عن استحصال الموافقة بتبليط واكساء شوارع متفرقه في قضاء الخالص على نفقة صندوق الاعمار ، داعيا المواطنين التعاون مع الكوادر المكلف بالمهمة .

وقال عضو المجلس محمد السعدي لــ (الزمان) امس انه ( بعد الجهود الحثيثة التي بذلناها وممثلين اعضاء مجلس المحافظة عن قضاء الخالص ، تمت الموافقة على تبليط واكساء شوارع القضاء على نفقة صندوق اعمار المناطق المتضررة من العمليات الارهابية ) .

خطوة ايجابية

واضاف السعدي ، ان ( هذا المشروع يعد خطوة مهمة بالنسبة للمواطنين في قضاء الخالص وخطوة ايجابية في انجاز المشاريع الحيوية ) ، داعيا المواطنين الى (التعاون مع الكوادر المختصة لغرض تسهيل كافة المعوقات وانجاز المهمة وفق السقف الزمني المحدد لها) .

ومن جهته اعلن مدير ناحية قزانية بمحافظة ديالى مازن اكرم ، انه ( بعد مراجعات ومطالبات مستمرة تمت المباشرة بتنفيذ الأعمال المدينة الخاصة بنصب محطة كهرباء قزانيه وبتمويل مالي من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي undp). واضاف اكرم لــ (الزمان) ، ان (المحطة الكهربائية الجديدة بعد انجازها ستساهم في معالجة مشكلة ضعف وعدم استقرار الفولتية في قزانية والتخفيف عن معاناة المواطنين في مركز الناحية وقراها ، إضافة إلى فك الارتباط مع محطة كهرباء ناحية مندلي والارتباط مع محطة كهرباء حمرين) . واشاد اكرم بـ (الجهود التي بذلها عضو مجلس النواب العراقي رعد فارس الماس ومحافظ ديالى مثنى التميمي ولكل من ساهم بتنفيذ المشروع في هذه الظروف الصعبة للتنسيق مع المنظمة للحصول على التخصيص المالي ، إضافة الى المتابعة المستمرة من قبلهم لجميع الأمور التي ساهمت للمباشرة بإنجازها ، كونها تعتبر الحل السريع لمشكلة كهرباء ناحية قزانية بعد أن عجزت وزارة الكهرباء عن توفير مبلغ المشروع) .