بين القمر الإصطناعي المغربي وطريق محمد القاسم – سامي الزبيدي

العلم يتطور بسرعة فائقة والدول الغربية قفزت قفزات علمية كبيرة وحتى الدول النامية في آسيا وأفريقيا وبعض الدول العربية تطورت كثيراً بفضل اهتمامها بالعلم والعلماء وتسخير إمكاناتها وقدراتها الأكاديمية والعلمية والمالية للتقدم العلمي والحضاري للاحاق بركب الأمم المتطورة إلا نحن في العراق فكل شيء عندنا يسير الى الخلف بعد أن سيسطر الجهلة وأنصاف المتعلمين ممن يسمون أنفسهم بالسياسيين على مقاليد الأمور في البلاد منذ أربعة عشر عاماً بتخطيط وتدبير من أمريكا واللوبي الصهيوني اللذان يريدان لهذا البلد أن يبقى متخلفاً عن ركب الأمم المتطورة تدمره الحروب والمعارك وتنهش به الصراعات القومية والطائفية والسياسية وتهدد وحدته الوطنية ووحدة أراضيه لأنهم تدركون ان تقدم العراق وتطوره واستغلال ثرواته وتوظيفها لخدمة العلم والعلماء وفي البناء والاعمار وتطوير الجوانب العلمية والتكنولوجية والصناعية والزراعية ستجعل من العراق دولة عصرية قوية تشكل تهديدا كبيرا لمصالحهم في المنطقة وبالذات لأمن إسرائيل لهذا فهم يعملون جاهدين لإبقائه متخلفاً تعصف به الحروب والمعارك وتشغله الصراعات القومية والفئوية والسياسية بعد أن سلموا مقاليد أموره الى أحزاب وكتل طائفية همها الأول وديدنها مصالح شخصية وحزبية وفئوية ضيقة عملت وتعمل جاهدة على سرقة أموال العراق وتبذير ثرواته وهدر وتهميش طاقاته وتدمير لحمته الوطنية وقتل وتهجير كفاءاته العلمية والأكاديمية ليبقى العراق متخلفاً ضعيفاً ومقسماً قومياً طائفياً ما دامت هذه الأحزاب والكتل هي التي تسيطر على المشهد السياسي والاقتصادي والأمني في البلد وعلى كل مقاليد الأمور فيه . منذ أيام قلائل أطلقت المملكة المغربية البلد الذي لا يمتلك ربع ما يمتلكه العراق من ثروات وموارد مالية وإمكانات ويعيش على الزراعة والسياحة قمراً اصطناعياً لتعزيز قدراتها الأمنية من خلال مراقبة الحدود والسواحل وحتى مراكز المدن في داخل البلاد وبذلك يكون المغرب ثالث دولة أفريقية تمتلك قمراً اصطناعياً خاصا بها بعد مصر وجنوب أفريقيا والعراق الذي كان قاب قوسين أو أدنى قبل الغزو الأمريكي عام 2003 من امتلاك برامج علمية متطورة في مجال غزو الفضاء والاتصالات وفي مجالات صناعية وزراعية وعلمية متطورة كانت السبب الرئيس للغزو الأمريكي البربري الذي تعرض له وكان الهدف الرئيسي من هذا الغزو إيقاف عجلة التقدم العلمي والتكنولوجي والصناعي في العراق وإعادته مئات السنين الى الوراء بعد التطور الكبير في مشاريعه العلمية والصناعية التي قفز بها قفزات كبيرة الى الأمام أقول ونحن في العراق اليوم لا نتمكن من تأهيل طريق محمد القاسم السريع إلا بعد سنين عديدة ومن قبل شركات أجنبية كما يصرح المسؤولون والمعنيون بالأمر ونحن الذين بنينا الجسر ذو الطابقين وكان مخطط له ثلاثة طوابق في تسعينات القرن الماضي وأنشأنا العديد من الجسور الأخرى والطرق وشبكات الصرف الصحي وشبكات مياه الأمطار ومد آلاف الكيلو مترات من السكك الحديد وبنينا المعامل ومصانع السيارات والآلات الزراعية وغيرها ومعامل الأدوية وبنينا المستشفيات التخصصية الحديثة والجامعات والكليات المتطورة وأنشأنا المزارع النموذجية وقطعنا أشواطاً كبيرة في التصنيع الحربي و بقدرات عراقية خالصة.

فإلى أين نحن سائرون بعد ان عجزنا عن إصلاح طرق ومجسرات لا تتطلب تقنيات علمية كبيرة جداً وبتنا نستورد كل شئ حتى الخضروات والرقي والبطيخ والتمر وابسط المستلزمات الصناعية المغرب الذي نبارك له إطلاق قمره الاصطناعي لتعزيز قدراته الأمنية وتوفير الأمن والأمان لشعبه وحماية حدوده في الوقت الذي يعجز فيه العراق عن تأمين كاميرات مراقبة ورادارات لتساعد في تحقيق الأمن في بغداد والمحافظات الأخرى لحماية المواطنين من التفجيرات والعمليات الإرهابية حتى عندما كانت موازناتنا الانفجارية قد فاقت المئة مليار دولار بسبب الفساد والسرقات الكبرى لأموال الشعب فمتى نطلق قمرنا الاصطناعي لتعزيز قدراتنا الأمنية ؟

ومتى نصلح طريق محمد القاسم وإصلاح الحفر في باقي الطرق وتنظيف المدن ورفع النفايات من الشوارع ؟

ومتى نعيد بناء مدننا التي دمرها داعش وإعادة بناء منازل المواطنين المهدمة و الذين لازالوا نازحين رغم تحرير مدنهم منذ عدة أشهر؟

أسئلة نتوجه بها الى ساستنا الذين بدأوا حملاتهم الانتخابية الآن و قبل أن يبدأ والوقت المخصص للدعاية لا من أجل تحقيق تطلعات وأهداف وطموحات الشعب إنما من أجل مصالحهم الشخصية والحزبية والاستحواذ على النفوذ والسلطة ومزيداً من أموال العراقيين وأموال الجياع والمحرومين ليتنعموا هم وعوائلهم ومقربوهم ويبقى الشعب العراق يعاني الحروب والدمار والتهجير والنزوح ويئن تحت وطأة الفقر والجوع والظلم والحرمان وسطوة الميليشيات وعصابات الإجرام .