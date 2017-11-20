مسؤولية المرأة كبيرة – عبد المحسن عباس الوائلي

ياليت ان تهتدي المرأة وتفكر بعقلها جيدا كي تعيش سعيدة وتسعد من حولها وتعرف جيدا واجبها وتتحمل المسؤولية وهي مسؤولية كبيرة لاتقل عن مسؤولية الرجل وربما اكبر واكثر.

فالمرأة والرجل هما من ارقى الكائنات الحية في هذه المعمورة. فهما يمتلكان القدرة على التفكير والابداع الفني والابتكار. وهما اللذان يمتلكان رغبة البحث والتنقيب في مجاهل الحياة عن اشياء جديدة ذات صبغة انسانية متطورة، لوضع الدرجات الاولى لكل تطور حضاري امام الاجيال المقبلة من اجل تنشيط حركة التفاعل مع الحياة باستمرار.

ولهذا فأن المرأة لاتقل اهمية عن الرجل، بل هي تعد شخصية متكاملة ذات صفات معينة لاغنى عنها لاستكمال حركة التفاعل مع الرجل. فهي مكملة له في سلسلة الحلقات الدائرية مع ادراك مظاهر الحياة، التي تعمل معها مسارا مغناطيسيا حسن الانسجام والجاذبية، ليشعر الفرد – رجلا كان او امرأة – بنشوة التالف والتوادد والتراحم بينهما، ليسنجا لنا مجتمعات وشعوبا مترابطة بالحب والتلاؤم لتشعر الانسانية بالسعادة والرفاهية على مسرح الحياة.

ولو ان المراة تختلف في قدراتها وصفاتها عن الرجل، لانها تملك قدرة عاطفية هائلة في ذاتها من الامومة الى جانب الانوثة والرقة في تصرفاتها. على عكس الرجل الذي يمتاز بالرزانة والحكمة وقدرة العضلات والغلظة والجفاف وخلاف ذلك، فهنا تظهر نظرية الشيء وضده عند التقائهما معا. هذا الشيء وضده لابد من وجوده كي تحدث عملية التفاعل مع مظاهر الحياة المختلفة.

ولهذا فان المطلوب منا ان نطور قدراتنا وامكاناتنا حسب استعدادنا الفطري، ومدى استجابة قدراتنا الفكرية والانفعالية. ان التفاعل مع مظاهر الحياة المختلفة يتطلب منا جهدا فكريا وانفعاليا جنبا الى جنب، ولهذا فمن الافضل للمرأة ان تفكر كيف تنمي ذاتها وتكبر حلقة شخصيتها مع تطور الحياة قبل ان تنساق وراء مظاهر وفلسفات خادعة اخذت تظهر كل يوم بين الرجل والمرأة.

فقد عانت المرأة الاوربية الكثير من المتاعب والحرمان الذاتي عندما جريت هذه الفلسفات في حياتها اليومية كاشتراكها في تحريك الالة وتطوير الجوانب المادية والاجتماعية.

وبذا شعرت فجأة بانها ابتعدت عن شخصيتها كأنثى وام.. بانشغالها في اعمال جانبية خارج البيت.

اين هو ذلك الجيل المتكامل بالحب والحنان الخالي من الامراض النفسية والعقد كالحيرة والقلق الذين يعاني منهما المجتمع المتطور، ويحول افراده الى نفوس قاسية لا تعرف الرحمة ولا الشفقة تجاه الاخرين بل تزرع الالغام والمفرقعات في كل خطوات التطور الى ان يشعر الانسان بزوال قدراته وامكاناته في زحمة الاحداث المروعة التي لا يشعر الانسان معها بسلام.

وهناك اراء لكاتبات مشهورات ينادين المرأة بالرجوع الى مشتلها البيت، ويطالبن بتنمية مواهبها بالوسائل العلمية والثقافية حتى لايفقد الرجل قيمة المرأة كأم وكأنثى متممة له. وشيء طبيعي، اذا خلا احد الطرفين من مميزاته، ان تحدث عملية التخلخل والتنافر في اي تفاعل كان.

لهذا آمل من المرأة في بلادنا ان تعرف جيدا كيف تتفاعل مع الحياة وان تعتبر مما حدث لبنات جنسها في الغرب حتى تعيش في نعيم وبسعادة.