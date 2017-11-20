الكيمياء الحياتية في طب المستنصرية تنهي إمتحان الدكتوراه

الوزارة تمدّد التقديم على قناة التعليم الحكومي إلى الأربعاء المقبل

بغداد – داليا احمد

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تمديد التقديم لقناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي الموازي، إلى يوم غد الأربعاء . وقال المتحدث الرسمي للوزارة حيدر العبودي في بيان له تلقته (الزمان) امس ان (الوزارة مددت التقديم إلى قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي إلى يوم غد الأربعاء المقبل الساعة الثانية عشرة ليلاً وان معدل الطالب المتقدم ينبغي أن لا يقل عن درجتين عن الحد الأدنى للقبول في كليات الطب على المستوى الوطني بحيث إن المجموع المسموح به للتقديم الى هذه الكليات يجب ان لا يقل عن 663 درجة حتى يتسنى للطالب التنافس مع أقرانه)، واضاف ان (معدل الطالب بالنسبة لكليات المجموعة الهندسية يجب أن لا يقل عن ثلاث درجات عن أقل معدل تم قبوله في القبول المركزي لنفس الكلية فيما ستكون أربع درجات فارقة عن أقل معدل تم قبوله في القبول المركزي بالنسبة لكليات العلوم فيما لا يقل معدل التقديم الى التخصصات الأخرى عن خمس درجات عن أقل معدل تم قبوله في القبول المركزي لنفس الكلية او المعهد).

تمديد موعد

وأشار العبودي الى إن (الوزارة مددت التقديم الى الجامعات عبر الاستمارة الالكترونية لخريجي الدراسة الإعدادية في الدور الثالث الى غاية أمس الاثنين الساعة الثانية عشرة ليلاً وان تمديد عملية التقديم شمل أيضا خريجي الدراسة الإعدادية في محافظة نينوى)، واوضح ان (إستمارة التقديم عبر البوابة الالكترونية لدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة قد تضمنت عشرة خيارات يسجلها الطالب في ضوء الحدود الدنيا لقبولات خريجي الدورين الأول والثاني).

امتحان دكتوراه

وأجرى فرع الكيمياء الحياتية الطبية في كلية الطب التابعة للجامعة المستنصرية الامتحان الشامل لطلبة الدراسات العليا – الدكتوراه والذي كان بواقع ثلاثة أيام يومين للامتحان النظري ويوم للامتحان الشفوي وبمشاركة كل من التدريسي رعبد الكريم حمادي معاون العميد للشؤون العلمية والطلبة والتدريسية ختام عبد الوهاب رئيسة فرع الكيمياء الحياتية الطبية في الكلية الطب وتدريسيون من جامعتي بغداد والنهرين، حيث تم امتحان الطلبة وقيمت الأطاريح المقدمة من قبلهم لتحديد موعد لمناقشتها فيما بعد حيث يشترط في طالب الدكتوراه أجتياز الأمتحان الشامل بمعدل لا يقل عن 70 بالمئة قبل تسجيل أطروحته). وشارك تدريسيو فرع الأمراض والطب العدلي في كلية طب المستنصرية في المؤتمر العلمي الأول لجامعة ابن سينا للعلوم الطبية الصيدلانية.

واوضح البيان ان (التدريسيين الذين شاركوا في المؤتمر هم من فرع الأمراض والطب العدلي في الكلية متمثلابرئيس الفرع باسم شهاب احمد والأستاذ المساعد ميسم مؤيد علوش والمدرس المساعد أمين محمد كاظم في المؤتمر العلمي الأول لجامعة ابن سينا للعلوم الطبية الصيدلانية والذي عقد برعاية الوزير عبد الرزاق العيسى وبأشراف رئيس جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدلانية نمير كريم قاسم وتحت شعار n بين الانطلاقة والطموح يكمن التخطيط السليم والمسيرة الجادة والعمل الدؤوب لبناء عراق مزدهر- تضمن محاضرات وبحوثا متطورة لأطباء اختصاصيين بمختلف المجالات الطبية والمعرفية ومحاضرات نظرية وتطبيق عملي حول حقن الفلر والبوتوكس لتجميل الوجه قام بها اختصاصيون في الأمراض الجلدية بالاضافة الى معرض لمنتجات شركات بمختلف الاختصاصات الطبية وتمت فيه مناقشة آخر المستجدات في العلوم الطبية والصيدلانية وأقيمت العديد من ورش العمل على هامش الموتمر.

من جهة اخرى شاركت التدريسية في كلية طب المستنصرية سحر عبد الوهاب الشعبان في الندوة التعريفية لمنصة أريد العلمية والتي انعقدت في الجامعة المستنصرية، وجرى خلالها استعراض نبذة تعريفية عن منصة أريد، كونها أول منصة بحثية مجانية للباحثين الناطقين باللغة العربية على مستوى العالم وهي تعمل على اسناد رقم معرف لكل باحث عبر عملية تسجيل ميسرة، كما تعمل على توفير صفحة شخصية لكل باحث تستمر لمدة خمس سنوات يتمكن الباحث العربي من خلالها نشر أبحاثه ومنجزاته العلمية)

وتابع البيان ان (المنصة تهدف إلى دعم الأكاديميين العرب وتشجعيهم على مواصلة مسيرتهم العلمية، إلى جانب تذكير المجتمع والحكومات بأهمية مجال البحث العلمي وضرورة دعمه عربياً وتتيح لهم إمكانية توثيق مسيرتهم الأكاديمية وإنجاراتهم العلمية بطريقة سلسلة ومنظمّة)،

واشار البيان الى ان (هذه المنصة العلمية البحثية على غرار محركات البحث العالمية مثل كوكل سكولار ورسيرج كيت واوركيد وهي توفر مجموعة من الخدمات العلمية التي توفر للباحث فرصة ظهور أبحاثه ضمن محركات البحث وبما يزيد من انتاجيته العلمية والتعرف على المتخصصين من نفس المجال الذي يبحث فيه، الأمر الذي يعمل على زيادة فعاليته العلمية في العالم لدعم حركة البحث العلمي وفق أعلى المعايير المعمول بها دولياً).