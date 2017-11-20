العمل يستحدث آليات جديدة لتشغيل العاطلين

بغداد – داليا احمد

استحدثت دائرة التشغيل والقروض في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية آليات جديدة لتبسيط اجراءات عمل شعبة ايجاد الوظائف لغرض تشغيل الباحثين عن العمل او استقدام العمالة الاجنبية. ونقل بيان تلقته (الزمان) امس عن مدير عام الدائرة عمار عبد الواحد القول ان (فرص العمل الواردة الى الدائرة يتم عرضها على الموقع الالكتروني للوزارة وبأمكان الباحثين عن العمل وكذلك المراجعين الذين لديهم رغبة في العمل التقديم على تلك الوظائف او فرص العمل), وأضاف انه (في حالة موافقة الباحث على العمل في مهنة معينة وفق الشروط المطلوبة سيتم ارسال كتاب رسمي لتبليغ صاحب العمل، اما في حال الرفض يثبت ذلك في استمارة خاصة ببيانات الباحث عن العمل), واكد عبد الواحد ان (الدائرة تتبع سياسة موحدة في ايجاد فرص العمل التي تركز على التشغيل المستدام كونه يشكل اولوية لتسريع الجهود الانمائية التي تهدف الى تخفيض نسب البطالة المتزايدة والحد من زيادة معدلات التشغيل). من جهة اخرى بحثت الوزارة الخدمات التي تقدمها للباحثين عن العمل لكلا الجنسين . وقال المتحدث باسم الوزارة عمار منعم ان (مدير عام دائرة التدريب المهني صادق خزعل ابراهيم استعرض خلال الاجتماع الخدمات التي تقدمها الوزارة لفئة للباحثين عن العمل عبر مراكز الدائرة الموجودة في بغداد والمحافظات), لافتا الى ان (الدائرة مقبلة على تنفيذ الخطة الموضوعة للتطبيق التجريبي عبر ثلاثة مناهج تدريبية), مبينا ان (منظمة كلك الكندية ابدت استعدادها لتطوير مهارات وقدرات الفئات المتضررة من الارهاب من فئة الشباب والنساء فضلا عن رغبتها في دعم المؤسسات والسعي الى اقامة شراكة مع الدائرة). من جهة اخرى نظمت هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في الوزارة ندوة عن ضوابط وتعليمات القانون رقم 38 لسنة 2013. وقال رئيس الهيئة القاضي أصغر عبد الرزاق الموسوي إن (المادة 15 من القانون تنص على تنفيذ المهام من قبل مجلس القضاء الاعلى), واشار الى انه (من واجب وزارة التخطيط هو اعداد المسوح الميدانية وتوفير قاعدة بيانات عن ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في العراق حسب العمر ونوع العوق), مضيفا (وكذلك التخطيط لبرامج ومشاريع رعاية ذوي الاعاقة في المجالات كافة ضمن الخطط السنوية والستراتيجيات التي تعتمدها الدولة).

وأوضح الموسوي ان (هذه الفعاليات تأتي لتذليل المعوقات التي تواجه ذوي الاعاقة من خلال التثقيف ونشر التوعية باستحقاقات تلك المجموعة).

واضاف ان (الندوة تطرقت الى إعادة تعريف الإعاقة كمشكلة اجتماعية عوضاً عن كونها مشكلة فردية، وإن تأهيل تلك الفئة هو عملية منظمة ومستمرة تهدف الى إيصال الشخص ذي الإعاقة الى درجة ممكنة من النواحي الطبية والنفسية والاجتماعية والتربوية لاعادة دمجه بالمجتمع).