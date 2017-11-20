المثنى تتخذ إجراءات أمنية وصحية لمعالجة الإدمان على المخدرات

ذي قار تدعو إلى حماية جنوب العراق من كارثة إنسانية

ذي قار – باسم الركابي

المثنى – الزمان

دعا النائب الأول لمحافظ ذي قار عادل الدخيلي الحكومة المركزية إلى تشكيل غرفة عمليات لحماية جنوب العراق من كارثة انسانية واقتصادية بسبب انقطاع المياه ، فيما أقدم فلاحو المحافظة على قطع الطرق احتجاجاً على شح المياه وانعدامها بعد توقف مئات المزارعين وتعرضهم لخسائر فادحة بسبب التصحر الذي ضرب اراضيهم . وقال الدخيلي في بيان تلقه (الزمان) أمس إنه (بات من الواجب على رئيس الوزراء حيدر العبادي التدخل الشخصي لحل أزمة انقطاع المياه عن المحافظة وامتداد الأزمة لمحافظة البصرة)، واضاف ان (المحافظة تطالب بتشكيل غرفة عمليات مركزية عاجلة تُدار في المحافظة وتضم كل الجهات المعنية لتدارك الموقف قبل حلول كارثة انسانية واقتصادية وبيئية تهدد سكان جنوب العراق)، وأوضح الدخيلي أن (فلاحي المحافظة أخذ يلجأون إلى التظاهر و قطع الطرق بسبب انقطاع المياه عن معظم المناطق الزراعية وتعرضهم لخسائر مادية كبيرة، ونستغرب من عدم التزام وزارة الموارد المائية بالحصص المقرّة للمحافظة وعجزها عن معالجة الأزمة وعدم اكتراثها لما يجري لمناطق الجنوب).

غرفة عمليات

وكشف الدخيلي عن (المباشرة بحفر الآبار في عدد من المناطق والاستعانة بدائرة الحفر في وزارة النفط كحلول آنية لتفادي الهجرة القسرية لسكان القرى والأرياف الذين شكّل انقطاع المياه أزمة حقيقية تهدد حياتهم وثروتهم الزراعية والحيوانية).

مشيرا الى ان (غرفة عمليات المحافظة تواصل رفع التجاوزات عن الحصة المائية بالتعاون مع قيادة عمليات الرافدين ومتابعة انخفاض مناسيب المياه بشكل مستمر في الاهوار). فيما اتهم المحافظ يحيى الناصري شخصيات واحزابا سياسية نافذة بعرقلة تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي برفع التجاوزات على الانهار في المحافظات المجاروة، مؤكدا ان وزارة الموارد المائية قد استولت على حصة المحافظة المائية وتحويلها لمزارع الشلب في محافظة النجف.وقال في بيان سابق ومن خلال استضافته في جلسة مجلس المحافظة أن (الوزارة وقعت في خطأ كبير حين اقرت خطة زراعية لا تستطيع تأمين كميات المياه المطلوبة لها، ولذا بدأت بأخذ كميات من المياه فوق الحصة المعتادة لتأمين زراعة الشلب في النجف)، كاشفا عن (عرقلة جهات واحزاب نافذة لحملة قيادة عمليات الرافدين لرفع التجاوزات عن نهر الغراف وتحديدًا في محافظة واسط)، مشددا على (تواصله أولًا بأول مع القيادة لمتابعة ما يجري تنفيذه)، واشار الناصري الى ان (الاطلاقات المائية منخفضة جدًا ووضع المحافظة حرج للغاية الآن). ويذكر ان المجلس عقد جلسة لبحث تداعيات شح المياه التي تضرب المحافظة).وعلى صعيد اخر طالب الناصري بزيادة اعداد شرطة حماية الاثار لتغطي 1200 موقع اثري في مختلف مناطق محافظة . نهاية هذا الشهر والاتفاق على توقيتات ملء السد بما لا يلحق اضراراً بالعراق)،وأضاف (كما التقينا بالوفد الإيراني برئاسة وزير الطاقة الجديد المسؤول عن المياه .

تفاقم الادمان

على صعيد اخر كشفت الحكومة المحلية في محافظة المثنى عن ارتفاع حالات الإدمان و المتاجرة بالمواد المخدرة داخل المحافظة ، مشيرة الى اتخاذ إجراءات أمنية وصحية لمواجهة تلك الظاهرة.وقال المحافظ فالح الزيادي خلال افتتاح ردهة لمعالجة الادمان على المخدرات في وحدة الطب النفسي بمستشفى الحسين التعليمي بالمحافظة إن (الردهة تعد محطة مهمة لمكافحة تلك الظاهرة التي استشرت مؤخرا)، مضيفا (أنها ستسهم بمعالجة المدمنين تمهيداً لدمجهم مرة أخرى في المجتمع بشكل سليم)، واوضح الزيادي ان (المجلس الأعلى لمكافحة المخدرات في المحافظة اتخذ إجراءات عدة تتضمن تشديد الإجراءات الأمنية والمتمثلة بإلقاء القبض على المتاجرين بتلك المواد والتشديد على صرف الأدوية ذات الاستخدامات المزدوجة في الصيدليات فضلا عن تعزيز الجانب الوقائي بمشاركة التربية ورجال الدين وباقي الفعاليات الاجتماعية الاخرى في هذا الاطار). من جانبه قال مدير عام صحة المحافظة محمد راضي إن (الردهة تضم ثمانية أسره ومختبرات لمعالجة السموم والطب النفسي اضافة للمستلزمات الاخرى كما جهزت بعدد من الاطباء والملاكات الوسطية من ذوي الخبرة)، لافتا الى ان (الحكومة المحلية اسهمت بافتتاح تلك الردهة التي ستكون مهمة لمكافحة تلك الظاهرة التي استشرت في المحافظة)، وتابع أن (مراجعي الردهة سيتم التعامل معهم بشكل سري حفاظا على خصوصيتهم ومراعاة للأعراف الاجتماعية السائدة في المحافظة). من جهة اخرى أوضحت لجنة النازحين في المحافظة عن ان عدد العوائل النازحة التي تحتضنها المحافظة يتراوح بين 500 الى 700 عائلة اغلبها من سكنة قضاء تلعفر التابع لمحافظة نينوى. وقال رئيس اللجنة يوسف رسول في تصريح امس إن (المحافظة شهدت خلال المدة الماضية عودة شبه جماعية من قبل العوائل النازحة)، مبيناً ان (العدد النهائي لتلك الاسر وصل الى الف و600 اسرة)، لافتا الى ان (90 بالمئة من العوائل التي نزحت من حزام بغداد وديالى وصلاح الدين ومناطق سهل نينوى عادت الى مناطقها)، واضاف ان (تلك المجاميع لم تشكل اي هاجس امني خلال سكنها في المحافظة نظراً للإجراءات الامنية والاستخبارتية). وفي الانباراكد قائم مقام الخالدية علي داود المباشرة بإعادة النازحين لمناطق سكناهم في المحافظة. وقال داود في تصريح امس انه (بتوجيهات من حكومة المحافظة والقيادات الأمنية تمت المباشرة بإعادة النازحين في المخيمات السياحية بالقضاء الى مناطق سكناهم). مشيرا الى ان (تلك الاسر تم اعادتها الى مناطقها في الكرمة والفلوجة والصقلاوية ومناطق الأنبار الأخرى)، وتابع ان (الهدف من ذلك هو للتخفيف عن معاناة النازحين خاصة بعد عودة الاستقرار لمناطقهم).