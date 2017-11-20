الإنفصال على الطريق السريع – عبدالزهرة خالد

منذ عام 2003 نبحث كعراقيين عن طريق مفتوح لوطننا العزيز المخنوق في زجاجة خضراء قاتمة

أو إيجاد نفق لهذا الكهف المظلم الذي وقعنا فيه لكننا يصطدم بعضنا ببعض ونقلب أوراق الكهنة لعلنا نقرأ مستقبلنا المجهول ..

في هذا الوقت أصبح الجميع متأكدا بما فيهم الشيوخ والعجائز محللين سياسيين ويعرف الموقف الذي يحيط ويدور حول الوطن خاصة عندما يبتعد عن الحزبية والفئوية أي عندما يكون مستقلاً لأن الأمور واضحة ولا تحتاج الى تسليط مزيد من الضوء..

اليوم وأقليم الشمال ( كردستان ) يفرض إرادته لإثبات أنهم قومية متوحدة تجاه حريتهم مهما تطلب الأمر أو أختلافات فيما بينهم هذه من جهة ومن جهة أخرى فقست بيضتهم بعدما نضج احتضانهم حسب مدة التفريخ والتـــــــفقيس فهم دولة قائمة منذ التسعينات بل مذ دخولهم الى شمال العراق وتوطين قبائلهم في الجبال الوعرة مستغلين المجتمع العراقي الذي يبحث عن السهول والأراضي المنبسطة لغرض إستقرارهم في متطلبات حياتهم التعيسة على مدى العصور ..

ما يجري الآن في شمال العراق من دعوات الى إنفصال وتكوين دولة كردية نقولها بكل صراحة أن الدولة الكردية لا تحتاج الى أعلان الدولة بينما هي أصبحت قبل عشرات السنين دولة وفي عام 2003 هي دولة والدليل أن معظم المؤتمرات الدولية لم تعقد في بغداد بل في أربيل أي أن هناك محافظة أصبحت بمثابة دولة ذات سيادة وأختزلت وجود العراق في تلك المنطقة تحت أنظار كل العراقيين بما فيهم الاحزاب الحاكمة وغير الحاكمة بينما معظم وزارات الدولة تقيم لموظفيها دورات إدارية وفنية وعلمية وغيرها لدى أربيل مع عدم التفكير بالعواقب أو التغاضي المتعمد

عن كل ما جرى وأخص بالذكر أصحاب ادارة الدولة وقراراتها.

أن ما جرى وما يجري في شمال العراق هي خطة مرسومة ومثبتة من قبل كل السياسيين السابقين واللاحقين في حكم البلاد فهي تقع على مسؤولية الأحزاب الحاكمة قبل وبعد عام 2003..

ففرض الدولة الكردية ستكون بنفس السيناريو الذي عاشه العرب باقتطاع جزء من الأراضي الفلسطينية لتوطين اليهود وأمتدادهم خارج البقعة المحددة لهم لدفع الخطر عن مركزهم الثابت..

أن كل الحراك الذي يحدث هو مجرد مسرحية بأدوار مقنعة يمثلها الممثلون في الشعب العراقي الذي هو في دور الصحوة يعرف حجم المؤامرة على الوطن الذي باعه ساسته الكرام والذين لا حول لهم ولا قوة في كل ما يجري في العراق بل هم بيادق تحركهم السياسة الأجنبية والغربية والأمريكية والأسرائيلية .

كفنا مزاحاً ومجاملة المسألة باتت معروفة لكن الخشية والمجاملة على حساب الوطن هي التي تقطع أوصال العراق بكل تأكيد.

في عام 1973 كنا طلبة نسكن بأحد الأقسام الداخلية للجامعة في الغرفة الواحدة يسكن بها ستة من الطلاب ثلاثة طلاب عرب وثلاثة طلاب أكراد وبالتحديد بعد العطلة الربيعية (نصف السنة) الأصدقاء الأكراد تغيرت سياستهم وأسلوبهم معنا بدرجة 180 درجة على عكس ما كنا نعيشه من ود وتحابب وبدون سابق إنذار لا يتكلمون اللغة العربية مطلقاً وغيرها من أمور لا أود ذكرها بحيث شمل ذلك غالبية الطلبة الأكراد في ذلك الوقت .

والسؤال الذي يغلق علينا أمتداد المقالة هل الأخوة في البرلمان والحكومة متفاجئون بما فعله الأكراد اليوم أم أنهم على دراية بذلك من خلال لقاءاتهم العلنــــــية والسرية وخلف الكواليس وأخيراً أقول كل ما حدث يقـــــــع على عاتق مسؤوليـــــــتنا جميعاً لأن العراق وطن العراقيين أما أن يسرقه بعض المتمردين فأين حماة الوطن؟.