الضاحية الجنوبية ترد على الإستقالة بخطاب نصر الله وبائع متجول من الجنوب يصبح مليارديراً

(الزمان) تستطلع بيروت في ظل أزمة إستقالة الحريري (2-3)

الضاحية الجنوبية ترد على الإستقالة بخطاب نصر الله وبائع متجول يصبح مليارديراً

حمدي العطار

الضاحية الجنوبية هي أكثر مكان مستهدف بالتهديد في بيروت،لم نلاحظ عليه اي تغيير فالناس في هذه الضاحية كانوا مشغولين في التحضير لتجمع جماهيري كبير لأحياء أربعينية الامام الحسين وهناك من يؤكد بأن خطاب (السيد) هذا ما يطلق على “حسن نصر الله” سوف يلقي خطابا يوضح ملابسات إستقالة الحريري وتداعياتها،وهو فعلا ما حدث صباح يوم الجمعة10/11 حينما أكد نصر الله ان السعودية قد طلبت من إسرائيل ان تضرب لبنان! وحذر السيد من مخاطر اقدام إسرائيل على مثل هذا الخطأ كما إنه اكد على فشل المشروع السعودي في لبنان كما هو الفشل نصيبهم في سوريا واليمن والعراق،وطالب بعودة الحريري الى لبنان لأن البيت اللبناني قادر على حل كل المشاكل.

دور نشر

– كلما زرت الضاحية الجنوبية في بيروت اتذكر المدن الجنوبية في العراق،ومن المفارقات التي يلاحظها اي زائر الى تلك المناطق هي شدة الازدحام للبشر والمركبات والدراجات بكافة انواعها،فضلا عن مظاهر الفقر وهمة العمل الشاق،ليس هذا فقط بل التسامح الديني والحرص على عدم اثارة الاخرين، فعند زيارتي الى دور النشر والمطابع من اجل طبع كتابي قيل لي هل تعلم ان الكتب التي تطبع ضد الشيعة (كتب ابن تيمية واخرون ) معظمها يطبع هنا بالضاحية الجنوبية،بينما يمنع في الضاحية على اصحاب دور النشر والمطابع ان تطبع اي كتاب يسيء الى الديانات والمذاهب الاخرى!

بائع جوال

– قصة اخرى تمثل مفارقة عجيبة هو ان أغنياء الضاحية لم يكسبوا ثرواتهم من العمل في لبنان بل ممن هاجروا الى الخارج خاصة الى افريقيا،فقد علمنا ان احد اصحاب العمارات هذا كان قد هاجر في اربعينات القرن الماضي الى افريقيا، كان (بائعاً جوالاً) يعلق في رقبته ما يشبه (البسطية) وفيها يبيع المشط والفرشة والعلكه وغيرها من الاشياء البسيطة التافهة يبعها بالمقايضة الى الافارقة !

هل تعلمون ماذا يعطيه الافريقي مقابل تلك البضاعة ؟

يعطيه (الماس او الذهب)!لأن الافريقي كان يمد يده في الماء ويعثر على هذه الاشياء الثمينة والنادرة التي لا يعرف قيمتها فيستبدلها بحاجاته البسيطة.!!

عالم عراقي

– بعد العمل على الترتيب النهائي لأخراج الكتاب، زرنا (المنظمة العربية للترجمة) والتقينا بالدكتور (هيثم غالب الناهي) وهو من اهالي مدينة البصرة وله ما يقارب 47 بحثاً علمياً منشوراً وما يقارب 15 بحثاً جاهزاً للنشر، وله العديد من الدراسات الفلسفية والتاريخية والسياسية والادبية ،وقد أدرج في قاموس علماء العالم الصادر من جامعة (هارفارد) عام 1999 ،ولنا معه وقفة ولقاءً مثيرا.

جلسة متفائلة

– نسبة المتشائمين في الوطن العربي اكثر بكثير من المتفائلين،والبعض من شدة فقدان الامل اصبح يردد بأن الشعوب العربية لا يفيدها ألا حاكم عسكري(إنقلاب) او ملك،، هذا الشيء لا تجده في لبنان (حصريا) هل لأنهم يعشقون الحياة؟

أو لأنهم يقبلون الاخر من دون تعصب او كراهية؟ هل لأنهم يملكون ثقافة التسامح والتعايش ؟ ام من اجل كل هذا تلاحظ العالم كله قلق ومتوتر على لبنان ، واللبنانيون مشغولون بالترفيه ،حتى ان اللبناني يستدين لكي يخلق الفرحة والبسمة الجميلة!

– الصديق الاستاذ امين صالح مهنيا هو نقيب الخبراء المحاسبين ،ومن الناحية الثقافية هو شخصية يمتلك استيعاباً غريباً للاحداث والاوضاع اللبنانية والعربية،وبالتأكيد دعوته الكريمة لنا لتناول عشاء على مائدته كانت مناسبة ان نقف على رؤيته للوضع في لبنان،امين لا يتكلم عن نفسه بل عن كل الشعب اللبناني فهو متاكد بأن الشعب اللبناني الذي أجتاز ويلات الحرب الاهـــــــلية سابقا وحروب واحـــــــتلال اسرائيل فخرج منـــــــها معافى واقوى من قبل لا يمكن أن تهزه تهديدات سعودية ليس لها اساس او القدرة على التنفيذ.

هي ليست اللامبالاة بل هي الثقة بالنفس والاعتزاز بالوطنية كهوية لجميع اطياف الشعب اللبناني، حركة السعودية مع الرئيس الحريري جعلت الشعب اللبناني ينسى خلافاته واختلافاته وبصوت واحد يدعو السماح للحريري للعودة لأداء واجبه الوطني ويرفض الاستقالة عبر الفضائيات !

– كان العشاء خفيفا ومرحا مثل صاحب الدعوة ، الطاولات في حديقة المطعم امتلات بالزبائن صبايا وشباب بين لحظة واخرى تشتعل شموع وشعلة عيد ميلاد لأحدهم وترن الضحكات البريئة الصادقة ليكون كلام السيد امين صالح من يقف امام لبنان يندم واسألوا إسرائيل!

– شكرا لك ايها الانسان النبيل خرجنا من عندك متفائلين بالمستقبل.

يتبع