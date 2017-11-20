جباه بلا حياء – قاسم حمزة

لم يستغرب احد من اهل العقل ما يصدر من الاتباع والذيول الراكعين على اقدام الاعداء والطامعين من افعال وسلوك وقوانين وبيانات غادرها قبل قرون جميع حكومات وشعوب العالم بسبب تخلفها وتقاطعها مع قوانين السماء والارض وخاصة ما تهم الانسان والمرأة والطفولة في العيش الكريم والتعلم والحقوق الشخصية ولكن في بلد تسلط عليه لا رقم لها بالمجتمع اتى بهم الغادرون من المحتل والغزاة كتابعين ينفذون ما يريدون من اهداف وغايات وبموجب التزامات واثمان وبعقود كاثوليكية لا يجوز الافكاك او الانفصال وجاءوا اذلاء لتدمير البلاد وهنا ولغرض التذكيربصفة هؤلاء ما قاله ادولف هتلر وهو مجرم حرب وقاتل للملاين عندما سئل من هم احقر الناس قال ( ان احقر الناس هم من ساعدني على احتلال بلاده) هذا هو قدر من يبيع شرف المواطنة اذا كان ابن الوطن وليس دخيلا عليه وقد اختار المحتل والغزاة ثوبا لهؤلاء يرتدونه من اجل اخماد نار الرفض بمجتمع ملتزم بقيمه الروحية وهو رداء الدين وتحريك المرض القاتل وهو الطائفية المذهبية ومارسوا كل اشكال الخديعة والكذب والتحريف واشعلوا الحرائق والفتن في كل زوايا المجتمع واوقفوا كل القوانين التي تتناسب والعصر والغوا الكثير من المناهج العلمية ومؤسسات البحث العلمي ونشروا اساليب الجهل وتجهيل المجتمع ودمروا واضاعوا دور الطفل والطفولة ومزقوا البلاد ولحمة المجتمع وانهوا كيان اسمه دولة وحولوها الى سلطة هزيله وكيانات تحكمها المجاميع المسلحة وخارج نطاق القانون المعطل اصلا وسيسوا القضاء وفرضوا على المرأة اللباس منالراس وحتى القدمين وباسلوب القمع والتهديد والخطف ومع كل ذلك تحملت النساء والعوائل بسبب الخوف وشبح الموت الذي يلوح لكل من يخالف ولكنهم تمادوا ووصل بهم الاستهتار بكرامة الناس الى طرح مشروع قانون جديد لاحوال الشخصية بدلا من القانون المعمول به منذ عام 1959 والذي بقانونهم يتجنى على المرأة والطفولة ومعتنقي الديانات والطوائف غير الاسلامية وللعلم ان جميع دول العالم عدا (ايران) فقط وحدها التي تنفذ ما طرحه الان برلمان المحاصصة ان تبرير الاحزاب الاسلامية السياسية هو ما ادرجوا في احدى مواد الدستور والذي وضعوه هم والمحتل كلمة في عبارة (لا يجوز تشريع قوانين تتعارض مع الاسلام واحكام الشريعة) وكلمة احكام يعني المشرع الديني المذهبي وبذلك يكون تزويج الاطفال شرعا بعمر(8 سنوات وثمانية اشهر وثلاثة اسابيع) وهي 9 سنين قمرية سؤال لكم ايها المشرعون هل تزوجوا بناتكم واخواتكم بهذا العمر ثم وهل طفلة بهذا العمر( تستلم حقها بالارث باعتبارها كاملة العقل وبدون وصيا عليها) اي فتنة تبغون من ذلك واي تداعيات يتبع تشريعكم للقانون الذي هو عار وما هي المشاكل التي ستحدث وهل الطفلة بهذا العمرتعرف وتؤدي متطلبات الزوج والعائلة وكم ستتوسع مساحة الطلاق والتقاتل بين العوائل وكم ستكون نسبة الامية والتسرب بعد ان يصبح نصف المجتمع اميا وبلا عمل ان الجميع يعرف انكم مصابون بمرض الافساد وتعدد الزوجات انكم فقدتم اخر نقطة الحياء في جباهكم الملوثة اساسا بختم مزور لتوهموا الناس انها من اثر السجود ولقد جلبتم الفوضى والدمار والبلاء ومن طلب منكم ان تصدروا هكذا قوانين وانتم والله لا تمثلون مذهبنا او ديننا الحنيف دين الحق والعدل والانصاف.