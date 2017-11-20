موازنة إنتخابية – حسين علي الحمداني

موازنة 2018 تبدو إنها موازنة إنتخابية يتداخل فيها الواقع مع البرامج الإنتخابية وكل كتلة تريد أن تتخم هذه الموازنة ببرنامجها الإنتخابي وبدأت حرب التصريحات حول إستقطاعات الرواتب وبين تكذيب الخبر وتصديقه (أربعة أصابع) كما يقول المثل ، في اليوم الواحد تطالع في الصحف أخبار الموازنة وأغلبها أخبار( شر) أي استقطاعات من رواتب الموظفين ووصل الحد بالأخبار أن تصل النسبة إلى 20 بالمئة من الراتب ، وفي الجانب الثاني أخبار نفي هذه ألأخبار وهذا يعني إننا دخلنا أجواء الأنتخابات من أبواب الموازنة الإتحادية وما أكثرها.

وكلمة الموازنة التي باتت أكثر كلمة تتداول في العراق سواء في الدوائر الحكومية أو الشارع أو أماكن التسوق،تلك الموازنة التي يتوقف على إقرارها جملة من المشاريع الخدمية والاجتماعية والصحية وحتى الأمنية، وعلى ما يبدو بأن الموازنة في طريقها لأن تكون محطة صراع بين القوى السياسية بسبب إن عام 2018 عام الانتخابات التي تحاول بعض القوى تأجيلها بسبب فقدانها لشعبيتها وتراجع أسهم البقاء. هذه القوى وهي تشكل رقما كبيرا في البرلمان ستستعرض (وطنيتها) و(حرصها على الشعب) وستذرف(دموع البرلمانيين)من أجل أن لا يكون هنالك إستقطاعات في رواتب الموظفين والمتقاعدين،(ستجاهد بقوة) من أجل إدراج مليون وظيفة جديدة وستملئ الفضائيات تصريحات حول ما سيلحق الشعب العراقي من ظلم جراء موازنة 2018 التي لم تراع الفقراء والمساكين من الشعب العراقي.

وهذا يعني فيما يعنيه إن ورقة الموازنة هي آخر ألأوراق المتاحة للعب بها من قبل القوى السياسية التي تعرف جيدا إن بوصلة الناخب العراقي تغيرت كثيراً عن الدورات الانتخابية السابقة لأن هذا المواطن لم يعد يثق بالتصريحات بعد أن فقد ليس ثقة النائب بل فقد بيته وأصبح مواطناً نازحاً يبحث عن خيمة أو كرفان، هذا المواطن لم يعد يستمع لتصريحات نائب أنتخبه وتندم على ذلك ، بل يتابع أخبار تحرير مدينته وقريته وعودته لبيته الذي ربما اصبح مجرد ركام ليس إلا.

لهذا أتمنى من القوى السياسية أن لا تراهن على أبواب الموازنة وتعطيلها واستغلالها انتخابيا ،دعوا الموازنة تمر بهدوء ورحم الله نائباً رفع أصبحه مؤيدا فقراتها واختصر لنا من الوقت الكثير.