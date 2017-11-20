مسيرة الحوار بين الإقليم والحكومة الإتحادية – عبد الستار رمضان

تواصل حكومة اقليم كردستان وشعبها وعلى مختلف المستويات التأكيد (قبل الاستفتاء وبعده) بانـــــها ترغب دائما بالحوار وعدم التصعيد مع الحكومة الاتحادية العراقية، واعلنت حكومة الاقليم قبل اسبوعين تجميد الاستفتاء ونتائجه في سبيل تهيئة الاجواء المناســـــبة وتوفير ارضية مناسبة للحوار القادم، لكن ذلـــــك لم يكن مرضيا للحكومة في بغداد وظل صوت الخطاب الذي يتبناه بعـــــض قادة التحالف الوطني في بغــــــداد هو المتكرر في وضـــــع شروط وتأجيلات للحوار.

ان خطاب التصعيد من بغداد وخطاب التهدئة من قبل اقليم كردستان جعل العالم يتغير باتجاه موقف حكومة الاقليم لما تتبناه من تهدئة في هذه القضية التي تتعلق بالحوار والابتعاد عن التصعيد الاعلامي، وكان بيان حكومة الاقليم يوم الثلاثاء 14تشرين الثاني واضحا وصريحا حيث اعلن (عن احترامها وتقديرها لتفسير المحكمة الإتحادية للمادة الأولى من الدستور العراقي الدائم.

وأعلنت الحكومة في ” نحترم تفسير المحكمة الإتحادية العليا، ونؤكد على ضرورة ان يكون هذا أساساً لإستئناف الحوار الوطني العام لمعالجة المشاكل والخلافات).

وهو ما يتطلب بدء مرحلة جديدة بتطبيق كل مواد الدستور العراقي ولا يقتصر ذلك على تطبيق المادة الاولى من الدستور الذي دعا من خلالها الحفاظ على وحدة العراق، بل ايضا تطبيق مواد الدستور الخاصة بصلاحيات الاقاليم والمادة 140 وكل ما يضمن حقوق الشعب الكوردي وجميع مكونات الشعب العراقي.

ان الاستفتاء حدث واصبح ضمن احداث التاريخ وقد جرى وانتهى يوم 25 سبتمبر ولم يترتب عليه اي اجراء او اثر قانوني، وان رئيس مجلس الوزراء العراقي الدكتور حيدر العبادي قد صرح يوم 17تشرين الاول وقال (ان الاستفتاء قد انتهى واصبح من الماضي داعيا الى الحوار تحت سقف الدستور)، لكن حكومة بغداد استغلت موضوع الاستفتاء كذريعة لمآرب اخرى تسعى من خلاله على التأثير على حكومة وشعب اقليم كردستان باجراءات وقرارات لا تُمثل الا عقوبات جماعية غير قانونية ولا دستورية، ورغم ان حكومة بغداد تدعي ان اجراءاتها دستورية ولحفظ النظام والقانون الا ان واقع الحال والحقيقة التي يعرفها الجميع ان شعب وحكومة الاقليم هو واضح وصريح بالدعوة الى عدم التصعيد وفتح باب الحوار لحل المشاكل تحت مظلة الدستور الذي لو طبق لضمن حقوق جميع العراقيين.

لذلك المطلوب فتح باب الحوارات بين بغداد واربيل بجميع ملفاتها السياسية والاقتصادية والنيابية والحكومية، ويجب ان تكون هذه المسيرة بداية وشروع لبناء علاقات تعاون ومشاركة بناءة ومتينة بين الاقليم والعراق وعلى اساس الدستور.