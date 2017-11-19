الأزهرغاضب من التهجم على الشعراوي ويعد قانوناً لتجريم إهانة الرموز الدينية

القاهرة – الزمان: اكد جمال شوقى رئيس لجنة التظلمات بلجنة تنظيم الصحافة ان اللجنة سوف تحيل الكاتبه الصحفية فريدة الشوباشى بعد الانتقادات اللاذعة التى وجهتها الى الشيخ الشعراوى فى برنامج هنا القاهرة والتى تتناقض مع رسالة الاعلام .في الوقت نفسه شن عدد من الازهر بين هجوما على الشوباشى ووصف د/ طه ابو كريشه عضو هيئة كبار العلماء بالازهر الهجوم على الشيخ الشعراوى بانه تصرف ساقط ومحاولة لاثارة الفتن والتهم على الرموز التى لا خلاف عليها ،واضاف ان الازهر لم يرد على الهجوم على العلماء لان هؤلاء العلماء ليسوا فى حاجه للدفاع عنهم وانما يرد عنهم تاريخهم الكبير ووصف د/ احمد خليفه الشرقاوى استاذ الشريعه والفقه بجامعة الازهر كل من يستهزئ بالشيخ الشعراوى بالشاذ فكريا وصاحب فكر ظلامى وليس تنويرى كما يزعم البعض فيما انتقد محمد عبد الرحيم حفيد الشيخ الشعراوى فى تصريحات خاصه الازهر لعدم اصداره بيان للدفاع عن الشيخ الشعراوى واضاف اين كانت فريده الشوباشى والشعراوى يحارب الفتنة ويواجه فتاوى التكفيريين .

واضاف ان الشعراوى رفض منصب الامام الاكبر وعن علاقة الاخوان بالشعراوى قال انه انضم للجماعه فى بداية نشاتها بعد ان ادعت انها حركه اصلاحيه الا انه انفصل عنها بعد ان تحول مسارها الى العنف وان الجماعات التكفيريه حاولت اغتياله بعد ان انتقد تلك الجماعات واتجاهها للارهاب وفى اول تعليق على انتقادات حفيد الشعراوى للازهر، اكد مصدر بمشيخة الازهر فى تصريحات للزمان ان تصريحات الشوباشي اغضبت الامام الاكبر والمكتب الفني للمشيخة ماجعلهم يقررون صياغة مشروع يجرم اهانة الرموز الدينية والوطنية بشكل علني وتقديمه لمجلس النواب .