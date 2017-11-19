الممكن من المستحيل  في قبيلة أولاد موسى

عبدالحق بن رحمون

تفاصيلٌ حياة الناس أول، بأول، صارت قصتها واقعية بفضل كاميرات الهواتف الذكية، التي اعتبرت أحد الشهود الرئيسين، لتسجيل أحداث من غير مونتاج في وقتها وحينها. ولم يعد الشهود التقليديين لهم أي معنى، بعد أن حلت محلهم كاميرات الهواتف الذكية. ولم تعد الأغلبية الصامتة في “دار غفلون”، لأن الهاتف الذكي والتلفزة الذكية، نفضا الغبار عن الخوف الذي ذهب، ولم يعد يشعر به أحد . هكذا ستتوجه مدن مغربية لتكون بدورها ذكية، والدار البيضاء تتجه إلى تثبيت أكثر مايزيد عن ألف كاميرا، حيث جرى إلى الآن تثبيت أكثر من 200 ألف بمختلف الشوارع والمدارات متعددة الاستعمالات من أجل تأمين الفضاء العمومي في العاصمة الاقتصادية، من أجل وضع حد لاشكالية الجريمة . إنها أمور كثيرة كانت تقع، وتجرى، وتكون مؤلمة جدا، لكن الشهود بحسب نياتهم وحكيهم منهم من يكون صادقا، ومنهم أيضا الكذاب، لكن مشاهدات من من فيديو الهواتف الذكية، فاجأت الناس والمسؤولين، وصاروا ينتظرونها، لمتابعة ما يجري من حولهم. هل هذه الهواتف الذكية هي صوت الأغلبية الصامتة من المقهورين والمغلوبين الذين سدت في وجوههم الحلول لمشاكلهم واستنجدوا بوسائط بديلة لاتحجبها يد الرقيب ومقصه ؟ ففي المغرب ساعد هذه الأغلبية الصامتة الهاتف الذكي من خلال توفره بسعر مناسب، من تسريع ولوج قفزة نوعية، لم تكن متوقعة ومتاحة في السابق، أي زمن التوقيعات والعرائض، التي كانت توجه إلى بعض المسؤولين ويكون مصيرها سلة المهملات، أو عدم الرد عليها.ويوجد اليوم 21,24 مليون مغربي مشترك في حظيرة الأنترنت المتنقل كلهم يتواجدون على مدار اليوم دقيقة بدقيقة . أصابعهم لا تتوقف في تحريك شاشة الهواتف الذكية، قراءة، ومتابعة للصور والفيديو. الرقم الذي ذكرته هو آخر إحصاء

رسمي أعلنته الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، في بلاغ لها، بأن حظيرة الأنترنت المتنقل سجلت تطورا سنويا بلغ 35,17 بالمائة . مضيفة أن نسبة النفاذ في الانترنت بصفة عامة تبلغ تبلغ 64,74 بالمائة من الساكنة. ودائما في سياق الممكن من المستحيل، للأغلبية الصامتة نفذ مؤخرا عدد من التلاميذ مسيرة سلمية بمدينة قلعة السراغنة، وهي مدينة من المغرب العميق، هذه المسيرة أو الملحمة قادها أبناء دواوير ولاد موسى، ووصفت المسيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، أنها درس في التضامن، ودرس في رفض الاستبداد، وقطع خلالها التلاميذ أكثر من ثلاثين كيلومترا مشيا على الإقدام للتنديد بواقعة محاولة اختطاف تلميذة، وتهديدها بالاغتصاب من طرف ابن المسؤول الأول بالاقليم. ويشار أن التلميذة المعتدى عليها توجد بالمشفى بمدينة مراكش للعلاج، حيث طعنت بطنها بنفسها احتجاجا على عدم مساءلة المجرم صاحب السوابق والمتجبر بعمه العامل.

احتجاج هؤلاء التلاميذ في منطقة عميقة بالمغرب، عنوان بارز، لصمت المتخاذلين، الذين تخفوا خلف الجحور.

سجل يا تاريخ في كناش الحالة المدنية، أغنية وأسطورة قبيلة اولاد موسى، من أجل الكرامة، ومن أجل حماية التلميذة والتلميذ.