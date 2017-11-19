المغربي الدوزي ينال أرفع الجوائز الغنائية 

برلين – الزمان

توج الفنان المغربي عبد الحفيظ الدوزي، أول أمس الجمعة، بالجائزة العالمية «داف باما ميوزيك أوردز» المقامة بمدينة هامبورغ الألمانية وحصل خلالها على جائزة أحسن مغني مغربي لسنة 2017. وتُمنح جائزة «باما» بناء على تصويت الجمهور في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي مثل «فايسبوك»، وتويتر، وأنستغرام، وغيرها. وعبر الدوزي عن فرحته خلال تسلمه الجائزة قائلا :»إنجاز آخر تحقق الليلة … فرحة وفخر كبيرين أحسست بهما وأنا أتسلم جائزتي اليوم كأفضل فنان مغربي بمدينة هامبورغ الألمانية، فرحة لم تكن لتكتمل لو لم أتشاركها معكم لحظة بلحظة .. أود أن أوجه خالص شكري لكل من ساندني وصوت عبر جميع مراحل المسابقة .. شكرا لكم على المحبة التي أراها في عيونكم دائما، وتأكدوا .. بفضل محبتكم ودعمكم مازلت أمضي بثقة إلى الأمام ..» وعرفت المسابقة هذه السنة مشاركة نخبة من الفنانين العرب والأجانب على رأسهم الشاب خالد، اللبنانية هيفاء وهبي سعد المجرد تامر حسني وإليسا بالإضافة إلى مشاركة عدد كبير من المشاهير والإعلاميين من كل أنحاء العالم . وعرف الحفل أيضا حضورا جماهيريا كبيرا فاق 160000 متتبع غصت بهم جنبات مسرح ارينا وحضي الدوزي باستقبال كبير من طرف الجالية المغربية والعربية بأوروبا مما جعل تتويجه بالجائزة يعد استثنائيا بسبب الزغاريد ورفع الأعلام المغربية في كل أرجاء القاعة خصوصا بعد غنائه لأغنية وطنية مغربية لها مكانة خاصة في قلوب المغاربة. ‏ ‎ولم يفوت الدوزي الفرصة للتعبير عن شكره لجمهوره، جراء الدعم والمساندة التي خصصها له والتي بفضلها توج بعدد من الجوائز العالمية في الفترة الأخيرة، مؤكدا ان هذه الجائزة إهداء إلى كل العرب وأكد الدوزي في كلمته، أن تتويجه بجائزة «داف باما»، يؤكد مدى النجاح الذي باتت تعرفه الأغنية المغربية الشبابية على الصعيد العالمي، مبرزا أن الفنانين المغاربة أصبحوا ينافسون كبار النجوم على جوائز عالمية فضلا عن الإقبال الكبير الذي تعرفه أعمالهم. وسبق للدوزي أن توج بعدد من الجوائز، من بينها جائزة «ميوزيك أووردز» سنة 2016، حيث تفوق على كبار الفنانين المغاربة نظرا لحجم التصويت الذي منحه إياه جمهوره.