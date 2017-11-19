رومانيا تشرع قانوناً يحظر نشر الغسيل على الشرفات

بوخارست – وكالات: صوّت أعضاء مجلس بلدية مدينة بوزاو بشرق رومانيا على مجموعة من القوانين المعنية بالتعايش الاجتماعي بهدف تحسين الشكل الحضاري للمدينة ومن بينها عدم السماح للمواطنين بنشر ملابسهم لتجف في الشرفات المفتوحة.

كما شملت هذه القواعد، وفقا لموقع «رومانيا-إنسايدر» الإخباري، منع البصق في الطرقات أو إلقاء القمامة في الشارع وتنظيف السجاجيد من الأتربة في مواجهة المجمع السكني وتجفيف الملابس في شرفات مطلة على الشارع، ومن يخالف هذه القوانين سيعرض نفسه للغرامة.

وسوف يسمح للسكان بتجفيف الغسيل فقط في شرفات داخلية غير مواجهة للشارع، وأن نفض الأتربة من السجاجيد بمنفضة وهو التقليد الشائع في هذا البلد منذ عدة عقود مضت لن يكون جائزا إلا في منطقة مشتركة بين كل مجموعة من الشقق حيث يمكن للسكان القيام بذلك.

وتبلغ قيمة الغرامة لمن يخالف هذه القوانين الجديدة ما بين 500 و 1000 ليو (108 – 217 يورو).