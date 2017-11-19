مشروع القرار يتضمن إدانة صريحة لحزب الله والجماعات التي تدعمها طهران

صواريخ الحوثيين تثير حفيظة أبو الغيط وعمداء الدبلوماسية العرب وتطلق موجة إنتقادات لإيران

القاهرة – مصطفى عمارة

هيمنت الغيابات على الاجتماع الطارىء الذي عقده وزراء الخارجية العرب بعد ظهر امس الاحد في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، لبحث (التدخلات الإيرانية) بالمنطقة، بغياب وزير الخارجية ابراهيم الجعفري وستة وزراء آخرين عن الاجتماع الذي يناقش مشروع قرار يتضمن (ادانة صريحة لحزب الله والميلشيات المدعومة من ايران). واعلن الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط خلال كلمته أن الصواريخ التي يستهدف بها الحوثيون السعودية، إيرانية الصنع وان ايران تجاوزت الحدود.وقال إن (إيران تريد من خلال تزويد الحوثيين بصواريخها، توجيه رسالة مفادها أن العواصم العربية في مرمى نيرانها وهي مسؤولة عن اشعال الحرائق في المنطقة).واضاف مخاطبا الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي أن (التهديدات الإيرانية تجاوزت كل حد وتدفع بالمنطقة إلى هاوية خطيرة). ومضى أبو الغيط قائلاً ان(الدول العربية تعتز بسيادتها وهي قادرة على الدفاع عن استقرارها وأمنها ولن تقبل أبدا أن تعيش رهينة الخوف أو تحت ظل الترهيب)، مشدداً على أن (البرنامج الإيراني للصواريخ البالستية يمثل تهديدا كبيرا للمنطقة. ويأتي الاجتماع بناء على طلب تقدمت به الرياض وحظي بتأييد الكويت والبحرين والامارات، بعد توجيه جماعة الحوثي صاروخاً استهدف مطار الرياض ، كما يتزامن الاجتماع مع تفاقم الهوة بين الرياض وطهران منذ اعلان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري استقالته من السعودية قبل اسبوعين وتوجيهه اتهامات الى ايران بالتدخل في شؤون بلاده ، الامر الذي ادى ايضاً الى توتر العلاقة بين السعودية ولبنان لعدم عودة الحريري الى بيروت. من جهته، قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في كلمته ان (الصاروخ الإيراني الباليستي يعكس العدوان المتكرر ضد المملكة)، مضيفاً ان (السكوت على الاعتداءات الإيرانية عبر عملائها في المنطقة لن يجعل اي عاصمة عربية بمنأى عن هذه الصواريخ). وشدد الجبير على القول انه (يجب الوقوف بجدية ضد الممارسات الإيراينة )، مشيراً الى ان(هذه الممارسات جعلت المجتمع الدولي يصنفها بالدولة الأولى الراعية للإرهاب). بدوره، قال وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة في كلمته ان(اخطر ذراع لايران في المنطقة هو حزب الله وهو التحدي الامني الكبير)، مضيفاً ان (لبنان دولة شقيقة لكنه يتعرض لسيطرة كاملة من حزب الله الإرهابي)، على حد قوله، مردفاً ان (الخطر الإيراني يهدد أمن الدول العربية).وعقد وزراء خارجية السعودية والبحرين ومصر، الجبير وآل خليفة وسامح شكري، بالإضافة إلى وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، عقدوا صباح امس اجتماعاً للمجموعة الوزارية الرباعية المعنية بالتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، مع أبو الغيط.وأعدوا صيغة بيان يدين (التدخلات الإيرانية في شؤون الدول العربية)، وتم توزيعه بين أعضاء الجامعة لبحثه خلال الاجتماع الوزاري.ونقلت وكالة فرانس برس عن دبلوماسي خليجي قوله قبيل الاجتماع ان مشروع القرار الذي سيعرض على الوزراء (سيتضمن ادانة صريحة لحزب الله والميلشيات المدعومة من ايران)، مستدركاً انه (لا يستطيع ان ينفي او يؤكد ذلك فالمشاورات ماتزال مستمرة بشأن صياغته). وتغيب عن اجتماع الوزراء بالاضافة الى الجعفري، وزراء خارجية لبنان والامارات والجزائر وقطر وعمان والسودان. وكان المتحدث باسم الخارجية أحمد محجوب قد اكد غياب الجعفري عن الاجتماع لكنه قال ان مشاركة العراق ستكون فاعلة.واوضح في تصريح صحفي إن (وكيل وزارة الخارجية سيشارك في الاجتماع)، مرجحا أن (الوكيل الأقدم نزار الخير هو من سيمثل العراق في لقاء القاهرة).ونفى بشكل قاطع ما تردد من تقارير عن أن الجعفري قرر مقاطعة الاجتماع لأنه من المتوقع صدور بيان يندد بسياسات إيران، قائلاً أن (الجعفري مرتبط بمواعيد مسبقة وجدول أعمال مقرر قبل الإعلان عن الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية ).وقال مصدر دبلوماسي لبناني أن وزير الخارجية جبران باسيل لن يحضر الاجتماع، مؤكدا أنه (لا يوجد على أجندة باسيل أي سفرات خارجية حتى ذكرى يوم الاستقلال الأربعاء المقبل).من جهتها، قالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية ان مندوب لبنان الدائم في جامعة الدول العربية انطوان عزام سيمثل لبنان في المؤتمر.

ويأتي الاجتماع بعد نحو 15 يوما من إعلان الحريري استقالته واتهامه إيران بالتدخل في شؤون بلاده، ومحاولة فرض الأمر الواقع. كما يأتي الاجتماع وسط خلافات وأزمات تشهدها المنطقة، من بينها الأزمة مع قطر، التي أكد وزير خارجيتها محمد بن عبد الرحمن آل ثاني السبت أن علاقة بلاده بإيران (فريدة من نوعها وقطر تقع في الوسط بين دولتين كبيرتين هما السعودية وإيران وتتشارك معهما الحدود)، لافتا إلى أن (المخاوف من نفوذ إيران في المنطقة يجب أن تعالج بطريقة سلمية، وهو الأمر الذي كانت دولة قطر تشجع جميع دول الخليج الأخرى على القيام به). كما نقلت وسائل إعلام قطرية عن آل ثاني قبل يومين من الاجتماع إن (ما حدث لقطر يحدث الآن مع لبنان بطريقة أخرى)، مشيراً الى أن (هناك محاولات للتسلط على الدول الصغيرة بالمنطقة لإجبارها على التسليم).

في المقابل ، قلل خبير استراتيجي سعودي من اهمية عدم مشاركة عدد من ممثلي بعض الدول العربية وراى ان هذا (لا يقدم ولا يؤخر) في الأمر شيئاً. ونقلت وكالة سبوتينك الروسية عن أنور عشقي قوله ان (الجيش في لبنان لا يأتمر بأمر الحكومة، والعراق وسوريا يأتمران بأمر إيران..ولابد من إخراج إيران من هذه الدول العربية)، مضيفاً ان(الاجتماع سيعقد ولا يهم أن تتخذ بعض الدول إجراءً بعدم الحضور، وهذا، إن حدث، سيصب في صالح الدول العربية الأخرى)،بحسب رأيه. وبشأن الإجراء المرجح من الدول العربية، قال أن (قراراً برفع المسألة إلى مجلس الأمن الدولي سوف يكون صائباً، إذ أن من مبادئ الأمم المتحدة رفض التدخل في شؤون الدول الأخرى).

وعشية الاجتماع، اعلن البيت الابيض عن اجراء الرئيس الامريكي دونالد ترامب محادثة مع نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون عقب استقبال الاخير للحريري السبت في باريس، اتفقا خلالها على (ضرورة العمل مع الحلفاء لمواجهة انشطة حزب الله وايران المزعزعة للاستقرار في المنطقة).

وكانت السعودية قد طلبت الاسبوع الماضي عقد هذا الاجتماع بعد تعرض الرياض في الرابع من تشرين الاول الماضي لقصف صاروخي من حركة انصار الله اليمنية وتعرض البحرين الى عمل تخريبي استهدف تفجير انابيب النفط ليل الجمعة الماضية فضلا عن “ما تقوم به ايران في المنطقة العربية ( من اعمال ) تقوض الامن والسلم ليس في المنطقة العربية فحسب بل في العالم باسره”، بحسب الطلب السعودي.

واتهمت البحرين ايران بالوقوف وراء الحادث إلا أن طهران نفت الاتهامات . من جهة أخرى، قال مصدر رئاسي فرنسي إن بلاده تبحث تضييف اجتماع لمجموعة دعم دولية للبنان لبحث الأزمة السياسية التي يواجهها.وأضاف المصدر أنه لم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن بشأن الاجتماع أو ما إذا كان سيعقد على المستوى الوزاري.وتشمل المجموعة بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة.