نائبة تكشف عن حراك سياسي لتأجيل الإقتراع

البرلمان يشرع بالتصويت على قانون الإنتخابات المقبلة

بغداد – تمارا عبد الرزاق

ادرج مجلس النواب قانون انتخابات مجالس المحافظات والنواب على جدول اعمال جلسة اليوم الاثنين للتصويت عليه بعد انجاز قراءة عدد من القوانين. فيما رهن تحالف القوى العراقية اجراء الاقتراع بعودة النازحين. وقال بيان امس ان (البرلمان انجز خلال جلسته برئاسة سليم الجبوري القراءة الاولى لقانون الضمان الصحي)، لافتا الى انه (تم ارجاء التصويت على تعديل قانون نقابة المحاسبين والمدققين وكذلك تاجيل التصويت على مقترح قانون هيئة الاعلام والاتصالات)، وتابع انه (تقرر عقد الجلسة اليوم الاثنين للتصويت على قانون الانتخابات). ودعا الجبوري اعضاء البرلمان الى تكثيف حضورهم في جلسة اليوم للتصويت على قانون الانتخابات. وقال خلال جلسة امس انه (تم ادراج قانون انتخابات مجالس المحافظات والنواب على جدول الاعمال ، وندعو الى تكثيف الحضور للتصويت عليه)، موجها (بعقد جلسة مشتركة باشراف هيئة رئاسة البرلمان تضم اللجان النيابية المعنية مع ممثل الحكومة في مجلس النواب لغرض التوصل الى صيغة نهائية يتم بعدها تحديد موعد جديد للتصويت عليه قريبا). بدورها اقرت النائبة عن تحالف القوى العراقية لقاء وردي وجود حراك سياسي لتأجيل الانتخابات. واكدت وردي في تصريح امس ان (هناك اسبابا لتأجيل الانتخابات التشريعية المقبلة وهي مقرونة بعودة النازحين وتهيئة بيئة معيشية لهم فان تحققت تلك المطالبات ستكون هناك انتخابات). الى ذلك طالب رئيس الجمهورية فؤاد معصوم بضرورة استكمال المتطلبات القانونية والامنية لضمان اجراء الانتخابات المقبلة. وقال بيان امس ان (معصوم استقبل اعضاء مجلس المفوضين الجديد للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وبحث معهم استكمال المتطلبات القانونية والامنية اللازمة لضمان اجراء الانتخابات) ، ووجه معصوم الجهات المعنية بـ (توفير الدعم اللازم للمفوضية في خططها الآنية)، عادا ان (النظام الديمقراطي ادى دورا حاسما في الانتصارات الكبيرة التي حققها العراقيون على الارهاب)، مؤكدا (دعمه لمجلس المفوضين الجديد في النهوض بمسؤولياته). من جهة اخرى ضيفت لجنة الصحة النيابية وزيرة الصحة والبيئة عديلة حمود لبحث موازنة الوزارة وتعيينات الملاكات الطبية، فضلا عن مناقشة إعادة تأهيل المؤسسات الصحية في المناطق المحررة. فيما حصلت لجنة المياه والاهوار النيابية على تطمينات من وزير الموارد المائية حسن الجنابي بشأن إعادة تشغيل سد دربندخان . وقال رئيس اللجنة فرات التميمي خلال مؤتمر مشترك إن (اللجنة حصلت خلال تضييفها للجنابي على تطمينات تخص اعادة تشغيل السد الستراتيجي كونه مغذيا لنهر دجلة).الى ذلك قدمت الجبهة التركمانية العراقية طلبا رسميا لحل مجلس محافظة كركوك. وقال بيان امس ان (الاحزاب والقوى السياسية التركمانية درست الخيارات كافة بشأن ادارة مجلس المحافظة بعد دخول القوات الاتحادية اليها)، لافتا الى ان (تلك القوى وصلت الى قناعة باستنفاد الحلول بشأن المجلس حيث تم تقديم طلب رسمي الى البرلمان لحل مجلس المحافظة). الى ذلك عزا النائب عن محافظة نينوى فارس البريفكاني هدر مبلغ 230 مليار دينار مخصصاً لإعادة الاستقرار في المحافظة الى عدم كفاءة النظام الإداري فيها. واكد البريفكاني في تصريح امس إن (عدم كفاءة النظام الإداري في المحافظة وافتقاره إلى المهنية والنزاهة أدى إلى هدر 230 مليار دينار كانت مخصصة من أجل إعادة الاستقرار وتأهيل البنى التحتية وتأمين الخدمات في المحافظة)، داعيا الجهات المعنية إلى (التصدي للفساد ومطاردة المفسدين وبيع وشراء المناصب الإدارية داخل المحافظة) على حد تعبيره. بدوره ، طالب النائب عن محافظة البصرة عادل رشاش المنصوري الحكومة برصد مبلغ 20 تريليون دينار ضمن موازنة 2018 الى المحافظة.وقال المنصوري في بيان امس ان (المحافظة تطلب الحكومة 20 ترليون دينار والتي تعد حصتها من البترودولار)، مبينا ان (البصرة تتحمل مخاطر الاشعاعات ولا تنعم بحصتها ومستحقاتها من النفط ولازالت تعاني انعدام ابسط الخدمات). في غضون ذلك قررت طائفة الصابئة المندائيين سحب الثقة من ممثلها في البرلمان النائب حارث الحارثي على خلفية انتقاد وجهه على صفحته في فيسبوك لزيارة ممثلين من الطائفة الى نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي.