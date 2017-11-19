الحج : إجراء القرعة التكميلية الألكترونية الأحد المقبل

بغداد – قصي منذر

أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة عن تحديد الاحد المقبل موعدا لاجراء القرعة التكمــــــــــيلية الالكترونية للعام المقبل . 2018

ونقل بيان للهيئة تلقته (الزمان) امس عن المتحدث باسمها حسن الكناني قوله إن (الهيئة ستبدأ اعتبارا من الأحد المقبل إجراء القرعة الالكترونية التكميلية لمدة أربعة ايام، بعد أن تم تأجيل القرعة في وقت سابق من أجل فسح المجال أمام المواطنين الذين لم تظهر أسماؤهم لمراجعة مكاتب الهيئة بسبب انقطاع الطرق)، مضيفًا أن (يوم الأحد سيخصص لمكاتب محافظات بغداد وواسط وديالى، ويليه الاثنين لمحافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين والانبار، ثم الثلاثاء لمكاتب كربلاء والنجف وبابل والديوانية والمثنى وتختتم يوم الأربعاء بإجراء القرعة لمحافظات البصرة والناصرية وميسان).

وأوضح الكناني أن (إجراء القرعة لجميع المحافظات سيكون في مقر الهيئة بمحافظة بغداد وباشراف مباشر من مجلس القضاء الأعلى ولجنة الأوقاف النيابية وهيئة النزاهة ومجالس المحافظات التي ستصادق على اسماء الفائزين، وبحضور وسائل الإعلام) مؤكداً أن (أسماء الفائزين بالقرعة الالكترونية التكميلية سيتم نشرها في الموقع الرسمي للهيئة والصفحات الرئيسية في مواقع التواصل الاجتماعي).