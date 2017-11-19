القبض على عصابة للخطف والإبتزاز في العبيدي

الأنبار تناشد العبادي فتح سيطرة الحلابسة بشكل طبيعي

بغداد – محمد الصالحي

تمكنت قيادة عمليات بغداد من تحرير فتاتين إختطفتا والقاء القبض على خاطفيهما في منطقة العبيدي، فيما اقدم مسلحون مجهولون على خطف موظفين اثنين يعملان في شركة نفط الشمال في كركوك.

وقالت قيادة عمليات بغداد في بيان تلقته (الزمان) امس ان (معلومات استخبارية دقيقة قادت الى تحرير فتاتين شقيقتين مختطفتين والقبض على اثنين من الخاطفين ضمن منطقة العبيدي ببغداد، تم تسليمهم الى الجهات المختصة). وذكر مصدر امس ان (مسلحين مجهولين أطلقوا نيران اسلحتهم على مدني يعمل في شركة أهلية للمواد الإنشائية أثناء مروره على الخط السريع بالقرب من ناحية الراشدية مما أدى إلى وفاته قبل أن يلوذوا بالفرار).

وفي كركوك قال مصدر امس ان (مجموعة مسلحة أقدمت على خطف موظفين اثنين يعملان في شركة نفط الشمال في حي الاسرى شرقي كركوك). مبينا ان (الموظفين كانا يرومان الذهاب الى عملها في الشركة صباح امس قبل خطفهما تحت تهديد السلاح). وأضاف ان (شرطة كركوك بصدد التحقيق في الموضوع والبحث جار عنهما). مشيرا الى ان (القوات الامنية والجهد الاستخباري يعملان على كشف الخلايا الاجرامية في المحافظة). وفي الانبار قال عضو مجلس محافظة الأنبار راجع بركات العيفان في تصريح امس ان (اهالي المحافظة يعانون كثيرا من سيطرة الحلابسة المدخل الغربي لمدينة الفلوجة). عادا (السيطرة بأنها بزيبز ثانية).

وأضاف أن (المواطنين والطلاب والموظفين تعطلت أعمالهم بسبب سيطرة الحلابسة كونهم يضطرون الى الوقوف فيها ساعات حتى يسمح لهم بالعبور من خلالها). مناشدا رئيس الوزراء حيدر العبادي (بالتدخل شخصيا وإيجاد حل لمشكلة هذه السيطرة).