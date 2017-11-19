الجيش السوري يستعيد آلبوكمال بعد معارك عنيفة

{ دير الزور ـ (أ ف ب) : سيطر الجيش السوري وحلفاؤه مجدداً امس الأحد على كامل مدينة البوكمال الواقعة في شرق البلاد على الحدود مع العراق، بعد طرد تنظيم داعش منها.وقال مصدر عسكري ان (الجيش السوري والقوات الرديفة والحليفة سيطرا على كامل مدينة البوكمال)، مشيرا الى أن العمل يجري حالياً على (إزالة الألغام والمفخخات التي خلفها تنظيم داعش في المدينة).وتمكن الجيش السوري في التاسع من الشهر من طرد التنظيم من المدينة بعد أكثر من ثلاث سنوات من سيطرته عليها، لكن عناصر التنظيم تمكنوا بعد أيام عدة من السيطرة عليها مجدداً.وتأتي السيطرة على المدينة الأحد إثر هجوم بدأه الجيش مع حلفائه الخميس بدعم جوي روسي.وأفاد المصدر العسكري بأن التنظيم (أبدى مقاومة عنيفة وحاول استخدام المفخخات والانتحاريين، لكن محاصرة المدينة مكنت الجيش من حسم المعركة والسيطرة عليها بالكامل).وأوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا من جهتها أن الجيش وحلفاءه (يقضون على آخر بؤر ارهابيي داعش في المدينة) مشيرة الى أن (عناصر الهندسة يواصلون تفكيك الألغام والعبوات الناسفة والمفخخات في الشوارع والأحياء).وأكد المرصد السوري لحقوق الانسان استعادة الجيش مع حلفائه من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الايراني والمجموعات المقاتلة العراقية السيطرة على المدينة، مشيراً الى انسحاب عناصر التنظيم من الأحياء الشرقية باتجاه نهر الفرات الذي تقع المدينة غربه.وتتركز الاشتباكات حالياً وفق المرصد، في محيط البوكمال التي كانت تعد آخر معقل بارز للتنظيم في سوريا، حيث لا يزال يسيطر على 25 في المئة من مساحة محافظة دير الزور الغنية بالنفط والحدودية مع العراق.وأحصى المرصد (مقتل 31 عنصراً على الأقل من قوات النظام والمسلحين الموالين لها مقابل أكثر من خمسين عنصراً من داعش داخل المدينة وعلى أطرافها خلال الأيام الثلاثة الأخيرة).من جهة اخرى ناشد منسق الشؤون الانسانية للأمم المتحدة في سورية جميع الاطراف المتحاربة تجنب استهداف المدنيين وفتح ممرات آمنة لخروج الجرحى والمرضى والاطفال في بلدات شرق العاصمة دمشق.وقال منسق الشؤون الإنسانية والتنموية للأمم المتحدة في سورية السفير علي الزعتري ، في بيان (نناشد كل الأطراف المتحاربة تجنب استهداف المدنيين حيث تتوارد التقارير اليومية ومنذ أيام عن حدوث وفيات بين المدنيين وإصابة أعداد أخرى بجروح خطيرة عدا عن إخراج مخازن ومستشفيات ومدارس عن الخدمة جراء القذائف المتبادلة خاصة في مدينة دمشق والغوطة الشرقية). وأكد الزعتري ( مناشدة الأمم المتحدة وقف إطلاق النار الفوري وتحديد ممرات إنسانية آمنة لإجلاء الجرحى والمرضى وكبار السن والأطفال من المناطق التي تشهد عمليات حربية في أقرب وقت ممكن، وكذلك إيصال المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها في مناطق النزاع كافة ، وذلك إنسجاماً مع مبادئ القانون الدولي الإنساني وإتفاقيات جنيف بشأن حماية المدنيين ).وكثفت القوات الحكومية قصفها على بلدات الغوطة الشرقية الخاضعة لسيطرة المعارضة مخلفة عشرات القتلى والجرحى ، كما سقط عشرات القتلى والجرحى جراء سقوط قذائف هاون وصاروخية على احياء العاصمة دمشق التي تحت سيطرة الحكومة السورية ، والتي تقول إن مصدر تلك القذائف من مناطق سيطرة المسلحين شرق العاصمة دمشق .