أمانة مجلس الوزراء تشيد بمواقف الدول الصديقة: عودة نحو 2.5 مليون نازح إلى المناطق المحررة من داعش

بغداد – داليا احمد

كشفت إحصائية حكومية رسمية عن رقم مذهل في عودة النازحين الى مناطقهم المحررة من تنظيم داعش .وقال بيان للامانة العامة لمجلس الوزراء امس ان (الأمين العام للمجلس مهدي العلاق استعرض خلال لقائه عدداً من الإعلاميين والصحفيين الأجانب اخر المستجدات على الساحة العراقية ودور الحكومة في إعادة الاستقرار للمدن المحررة)، مشيرا الى (جهود الحكومة في القضاء على الازمات وتوفير الخدمات للنازحين، والجهود الدولية لإعادة اعمار المناطق المحررة، ودور الدول الصديقة في ذلك، إضافة الى ملفات أخرى تم شرحها وتوضيحها من قبل العلاق خلال اللقاء).

وأشار الى (الدور الكبير الذي ادته القوات الأمنية بمختلف صنوفها في القضاء على الإرهاب وتحرير اغلب الأراضي العراقية، ونجاح الحكومة بإعادة نحو2.5 مليون نازح الى المناطق المحررة رغم المخاوف التي راودت تلك العوائل، ودور الجهات المعنية في ترسيخ مبدأ المصالحة في نفوس أبناء المناطق المستعادة ونبذهم للتطرف ومبدأ الطائفية الذي كان سائداً ابان فترة سيطرة العصابات الإرهابية على تلك المناطق).

وأكد العلاق ان (توجيهات رئيس الوزراء حيدر العبادي في مراعاة الجانب الإنساني للمناطق المحررة، وضرورة مسك تلك المناطق من قبل جهاز الشرطة المحلية)، مثنياً على (دور القوات الصديقة في تدريب افراد الجهاز لتمكينهم من حماية مناطقهم)، وتابع العلاق ان الحكومة تعمل بجهد استثنائي لإعادة الاستقرار لتلك المناطق، وتوفير فرص العمل من خلال إطلاق القروض الميسرة للمشاريع الصغيرة لأبناء تلك المناطق)، متمنيا ان (يكون دور لدول الجوار والدول الصديقة الأخرى، والمنظمات الإنسانية في مساندة الحكومة والشعب في القضاء على داعش الإرهابي واستعادة المدن والمحافظات العراقية من تلك العصابات، وتوفير المساعدات الإنسانية والدعم اللوجستي والخبرات العسكرية التي ساهمت مع عوامل إيجابية أخرى في عودة الاستقرار للمناطق المحررة).

وأضاف العلاق ان (من اهم التحديات التي تواجه الحكومة بعد الانتصار المتحقق على العصابات الإرهابية هي مرحلة إعادة الاعمار وتوفير الاستقرار للمدن المحررة)، مؤكداً ان (هناك خطوات مدروسة ومخططا لها لتوفير الخدمات كافة للمدن المحررة، تتبعها خطوات أخرى لإعادة البناء الاقتصادي والنهوض بكافة القطاعات العراقية وعلى المستويات كافة، على ان يستمر الدعم من الدول الشقيقة والصديقة لتطبيق تلك الخطوات والنهوض بالعراق ليوازي اقرانه من الدول المتقدمة في المنطقة)، وأوضح انه (من المقرر إقامة مؤتمر دولي في بداية العام المقبل بدولة الكويت الشقيقة لإعادة إعمار المناطق المحررة بمشاركة عدد كبير من الدول الشقيقة والصديقة والشركات العمـــلاقة الرصينة التي لها خبرة في مجال إعادة الاعمار والاستثمار)، مثمنا (دور البنـك الدولي الداعم لهذا المؤتمر).