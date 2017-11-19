المحافظات تستذكر السيرة المتألقة للجمالي

متعدّد المواهب أسهم في بناء المنجز البارأولمبي حتى لحظات الوداع

الناصرية – باسم الركابي

ودعنا قبل ايام الى جوار ربه المرحوم فاخر الجمالي الامين العام للجنة الوطنية البارلمبية التي انشئت بعد عام 2003 واحدمؤسسيها وتحقيق كيان اداري مستقل ووضع الامور في الطريق الصحيح وليكمل العمل يها جيل بعد جيل ويكفي ابناء وأحفاد فاخر الجمالي فخراً ان يكون احد مؤسسي الادارة الجديدة وان يستمر فيها حتى لحظات حياته الاخيرة.

واستمر الفقيد متعدد المواهب منذ ان عمل في هذا القطاع الرياضي المهم منذ ان كان لاعبا مميزا في نادي الصقر قبل ان يكون احد مؤسسي اتحاد المجد ووراء تطورها في فرض نفسه كرياضي يشار له قبل ان يتسع ويشع ويظهر في المشاركات الدولية العالمية ورسم ستقبله تحت خيمة اللجنة التي انفك عن اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية واختطت لها طريقا خاصا ومعلوما وواضحا ومميزا منذ اليوم الاول والبدء بعمل استثنائي وتحقيق الانجازات المختلفة قبل وقت التاسيس واستمر قبل ان يتوجه مع مجموعة من زملاءه في اقامة هذا الصرح الرياضي الذي اصبح بيتا لهؤلاء الرياضين الابطال واصحاب الانجازات التي توزعت بين جميع البطولات العالمية والعودة بالانجازات الكبيرة رغم ظروف الاعداد والعوز والمشاكل المالية وقلة الخبرات والملاعب واشياء كثيرة لكن الكل ورغم العوق عملوا وواصلوا العمل الجدي المنتج والمثمر بجد ومثابرة بصمت ويقدمون الانجازات الكبيرة.

السير بخطوات

واستمر العمل والانجاز سوية السير بخطوات ثايتة من يوم اعلان تاسيس اللجنة البارلمبية وانفصالها عن اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية لتخط لها مسار عمل خاص ومميز طرز بالانجازات الاسيوية والعالمية واثار اعجاب الشارع الرياضي.

وامست واصبحت انجازات هؤلاء المعاقين البديل عن الإخفاقات المتكررة لمنتخبات الاصحاء والاخفاقات المتتالية من دورة الى اخرى للاصحاء انفسهم في الدورات الاولمبية وجميع المشاركات فيما لازال للمعاقين الشرف ان يقدموا العمل المميز في المشاركات العالمية بفضل الارتكاز على العمل المميز للجنة التي اسست ضمن ركائز مؤمنة بالعمل همها وهدفها جمع هؤلاء الرياضين والزام انفسهم بالوقوف الى جانبهم بقوة وعكسوا ذلك بالافعال التي شهد عليها الشارع الرياضي العراقي بكل تقدير واعتزاز وهو يتحث عن تلك الانجازات المتواصلة لانهم تميزوا في تحقيق الانجازات الرائعة والارقام التي تتحطم من دورة لاخرى امام الاصرار والعمل المهني المشترك بين اللجنةالبارلمبية والرياضين واللاعبين وخضوع الكل الى عمل مشترك اتسم بالتغير من وقت الى اخر والوقوف بثقة كبيرة على منصات التتويج تحت عزف النشيدد الوطني العراقي الذي تخفق له القلوب.

النشيد الوطني

وكم مرة عزف النشيدالوطني وهذا يعود الى جهود وانجازات هؤلاء الابطال والدور الكبير والمشهود من الكل رغم عسر الحال والوضع المالي المتواضع للجنة من حيث تخصيص الاموال التي بالكاد ان تؤدي الى ادارة الاعمال المحلية وليس الانجاز واكمال البرامج الرياضية التي استمرت تجري بعمل تقليدي من حيث رواتب الاعضاء واللاعبين والمخصصات الى اخر المحفزات التي اكثر ما تاتي قليلة وبالكاد تتوفر معدات ومستلزمات التدريب التي لازالت تقليدية وبسيطة.

وتعرفت على ذلك شخصيا عندما رافقت احدى منتخبات البرلمانية للكرة الطائرة في الصين ووجدت الملاعب والبنى التحتية في البلدالمذكور امام اشياء معدومة عندنا ولايمكن المقارنة تحت أي فوارق والحديث عن اللجنة والاولمبياد الخاص وكل شيء ياتي ويستمر على استحياء.

جهود الابطال

لكن بجهودهؤلاء الابطال الذين هم من طراز خاص بعدما انطلقوا من اللاشيء لكنهم تمسكوا بالتدريب وخلق الفرص لانفسهم بعدفترة قصيرة على تاسييس البارلمبية التي دجمعتهم قبل ان تشكل نقطة الانطلاق لتحقيق طموحاتهم التي اتت بفضل اصرارهم وجهودههم ورفع شعار التحدي للعوق والعوز والضائقة المالية للمعوقين الاصحاء الذين بقوا عند ثقة الكل.

واذا كان الحديث عن انجازات الابطال التي تثير الاعجاب والتقدير بعدما حققوا المستحيل ليستحقوا الثناء من الكل حتى دخلت اسماء وانجازات الابطال الذاكرة ا لرياضية العراقية بعد الذي تحقق والحديث يتواصل ليس بين وسائل الاعلام بل بين كل الرياضين لانهم اثبتوا وجودهم بالافعال وليس بالاقوال وصنعوا النتائج بثقة التي وقف وراءها اكثر من رجل من المدربين والادارين والكل يعمل على ما تملي عليه المسؤولية بعيدا عن المصالح والفوائد فقط مواصلىة العمل من اجل تحقيق الانجاز الذي قاق التوقعات والتقديرات قبل ان تنعكس على العلاقة الجميلة مع الشارع الرياضي بعدما تعرف هؤلاء المعاقين ومن خلفهم الاداريين اسرار العمل في العمل البارلمبي واعرف حجم المصاعب التي تواجه الرياضين اثناء اداء الوحدات الرياضية داخل العاصمة عند التنقل في المشاركات الخارجية من خلال الكراسي في اثناء الصعودفي الطائرة والنزول والتنقل امام الوضع النفسي قبل الدخول في المنافسات وما يتعلق بتحقيق الانجازات فضلا عن فوارق الامكانات مع المنتخبات الأخرى وانا من شاهدتها في البطولات التي رافقت فيها احد المنتخبات قياسا الى المنتخبات الأخرى بما فيها العربية لكني تاكدت من الارادة التي يحملها هؤلاء الرياضيون المعاقون في المنافسات والتالق فيها عبر تحقيق النتائج بثقة عالية قبل ان تظهر القدرات الادارية ومنها الرجل الذي ودعنا قبل ايام الذي استمر الى اخر يوم في حياته يعمل دون كلل او ملل من اجل اكمال مشروعه الذي توقف قبل الوداع للاصدقء والاحبة والرياضين في عمل شهد له الكل.

وكان رائعا لانه تواصل بوضوح واطره بالانجازات لان الرجل احب عمله وقدم له كل الوقت والجهد واستمر من يقدم العمل الاداري الذي دفع باللجنة البرلمانية الى تحقيق الانجازات بفضل عمل الرجل واقرانه في الادارة والتخطيط الذي اثمر عن النتائج المختلقة اضافة الى تبوء منا صب في الاتحادات الاسيوية والعربية قبل ان تظهر العلاقة الجيدة بين ادارة البارلمبية والاعلام وعكس الامور على ما يرام بفضل اداءالجمالي الانسان واحدعلامات اللجنة الفارقة في قصة حياة وعمل اتسمت بالاداء الرياضي المميز و بالعلاقات والصداقة مع الكل ومن ثم تطوير الشخصية الادارية وتقديم ما يمكن تقديمه مع كل ما متاح لخدمة العمل الفني والاداري في كل الاوقات بشكل رائع والتعبير عن روحية الانسان والصديق والرياضي والاداري الحقيقي في اهم مناصب البارلمبية وكان مميزا وعكس ماهبه الادارية وسط احترام الكل الذين يستذكروه باعتزاز وتقدير كما شاهدنا ذلك عبر النعي لروحه واستذكار سيرته الرياضية التي ترك فيها بصمة قبل ان يغادر فارغ اليدين ما يجعل من كل من عاصره وعمل معه وما تركه من سيرة طيبة ومنجزات وخلف وراءه ارثا من العمل الاولمبي الكبير من خلال مشاركات كبيرة ومؤثرة على مر سنوات عمل الرجل قبل ان يترك كل شيء ويودعنا واستجاب الرحيل استجابة لامر الباري عز وجل عندما بقيت اثار العمل في قلوب الاخوة والاصدقاء قبل ان تتوقف روحه ويترك بصمة باتت حديث الكل الذين يطالبون اليوم الدولة في الاهتمام الخاص بالمعاقين ومن قدم وضحى وافنى حياته لعمل لم يكن سهلا اماقدرات جسمانية لاتحتاج الى تعليق واجواء عمل اصعب حتى لايمتلك هؤلاءملعبا بالمعنى كالذي شاهدناه في الصين المبهر بكل ما تعنيه الكلمة ولايحتاج اصحاب العوق وذوي الاحتياجات الخاصة الذين يجدون الطريق سالكة امامهم من دون الحاجة الى من يدليهم الطريق عندما تجد الاهتمام الرسمي بالمعاقين في كل زاوية وشارع من خلال وضع الدلالات الارشادية في كل مكان لكي يهتم الكل ويعطون الاولوية في كل لشيء للمعاقين في السير والعمل والشراء واستقدام سيارات النقل العامة ولايمكن مقارنة المنظومة التي عليها حال المعاقين امام الاعداد التي خلفتها الحروب عندنا والمؤكدلم تحصى بدقة.

انجازات المعاقين

لايمكن البقاء عن الحديث عن انجازات المعاقين والاحتفال بها بل المطلوب تحقيق الرعاية الخاصة للابطال منهم ولكل الرياضين المتقدمين لضمان مرتب لعوائل ممن غادروا الحياة وشمولهم في تخصيص الاراضي والشقق السكنية والتعينات الى اخر ما ينقذ حياة ذويهم ولابد من رعاية للابطال تقديرا لما يحققوه من انجازات عالمية وما حظيت به من اعجاب وتقدير العراقيين الذين باتوا ينظروف لمشاركات ذوي الاحتياجات الخاصة نظرة خاصة لانهم تواصلوا في تحقيق الشيء الاصعب مع كل ظروف العمل والتدريب التي تواجههم لكنهم استمروا يحققون الانجازات بعدان امتد عمل البارلمبية وبفضل افكار وعمل ادارتها في الانفتاح على المحافظات الرياضيين الذين دونوا اسماءهم في سجلات الابطا ل والمجد و كما دون الجمالي اسمه كاحد المؤسسين للبارلمبية التي تبقى بكل عناصرها ورجالها وبطلاتها تستذكر باعتزاز السيرة الطيبة والمنتجة للجمالي الذي سجل لنفسه انجازات رياضية مهمةكونه بطل القرص والثقل المسجلان محليا باسمه واحد رواد رياضة المعاقين وسيطر على نتائج العديد من الالعاب وتحدى ظروف اللعب قبل ان يحقق التحول الواضح في العمل البارلمبي والتميز به عندما كان رئيسا لاتحادالمجدونادي الصقر واحدمؤسسي رياضة المعاقين في العراق والشخصية الدولية والعالمية في هذا الجانب في فترة تمتدالى ثلاثة عقود قضاها في العمل مع ذوي الاحتياجات الخاصة عندما يستذكرونه اليوم بالمحبة واالوفاء تقديرا لدوره الرياضي في العمل المتواصل دون انقطاع.

رجل متعدد المواهب

رجل متعدد المواهب ومؤسس لعمل ريادي والعمل كل الايام ما منحه تاريخا مميزا يتحدث عنه من عاصره وعمل معه وتحت يده بفخر بفضل القدرة على العمل والمساهمة في تحقيق الانجازات الرياضية بعدما انتظم العمل في اللجنة البارلمبية عام 2003 ليتحقق العمل المتوازن والمستقر والمنتج عبر التعلق في ممارسة الالعاب الرياضية بحب كبير ترجم الى مشاركات وانجازات فاقت التصور بعدما اختطت اللجنة المذكورة الطريق الخاص بها واستمر العمل يسير في الاتجاه الصحيح وهو الذي دخل وعشق رياضة المعاقين من اوسع ابوابها ليخلدبفعل عمله وا نجازاته.

كوثر كسار

عضو المكتب التنفيذي للجنة البارلمبية وممثلية في ذي قار كوثر حسين كسار التي تقول عملت لسنوات طويلة مع المرحوم الجمالي الذي كان بحق مثالا للانسان والاداري والرياضي دون حدودوالرياضي المتعدد المواهب لابل الظاهرة في رياضة المعــــــــاقين بعدما نجح كشخص رياضي منذ فترة طويلة واهم نجاحاته الموثقة باسمه هو فصل رياضة المعاقين من اللجنة الاولمبيىة الوطنية العراقية وتشكيل كيان مستقل مؤثر بات عنوانا لممارسة الالعاب البارلمبية من النساء والرجال الذين يتحدثون بجدارة وفخر عن الانجازات العالمية كما تابعها الجميع في الدورات االعالمية واخرها في البرازيل وكيف سطع مرة اخرى نجم اللاعبين جراح نصار صاحب الوسام لاولمبي بعدانجازدورة لندن وزميله احمدغني في الرمح وتطول وتكبر انجازات رياضة المعاقين ما جعلتنا التمسك بالعمل فيها تحت كل الظروف التي تواجه من يعمل هنا في البارلمبية خصوصا امام الضائقة المالية التي كان دورا ملموسا للمرحوم الجمالي صاحب الخبرة الادارية والفنية والرياضية والذي نفنتخر به كاداري وانسان عمل وتحمل وقدم حتى اليوم الاخير من حياته قبل ان يغادرنا من دون وداع.

لقدتعلمت منه الكثير في العمل الاداري من خلال المكتب التنفيذي امتد من عام 2003 حتى يوم وفاته .

وهي مناسبة ان ندعو فيها الجهات الحكومية لتكريم الرياضين المعاقين ممن بذلوا وقدموا ورفعوا اسم العراق في المحافل العلمية ولابد من دعم انجازاتهم واحتضان ذويهم لمواصلة الحياة بكرامة ومن دون عوز وهذا حق على الدولة في ان ترعى المواهب واصحاب الانجازت.

الرحمة للمــــــعلم واللاعب والمدرب والبطل والانسان فاخر الجمالي واسكنه الباري في جناته.

رئيس نادي ذي قار

وقال رئيس نادي ذي قار للمعاقين في سوق الشيوخ وعضو المكتب التنفيذ للجنة البارلمبية وممثليتها في ذي قار عبيد عنيد الغزي المرحوم الجمالي ترك فراغا كبيرا لايمكن تعويضه بسرعة لانه رياضي متعدد المواهب وانسان بل ما تعنيه الكلمة وخلق عملا منسجما بين اعضاء المكتب من يوم تشكيلة حتى لحظات رحيله لتخسر رياضتنا واحدا من ابناها وسعى الى تطويرها فكان الصديق للجميع و متقدم الكل في العمل الاداري وخلق اجواء العمل الذي شكل تحولا في اللجنة البارلمـــــــبية ونقلها الى اجواء العمل الدولي والعالمي قبل ان يكون لاعبا وصل الى طموحاته في تمثيل المنتخبات الوطنية وهو من قاد رياح التغير في العمل البارلمبي بعدما نجح في فكرة فصل العـــــــــمل عن اللجنة الاولمبيىة وتشكيل كيان منفرد بقي احد اهم اشخاصه في الحفاظ على وحدة واسرار العمل المنسجم.

واتمنى على الحكومة ان تنظر للرياضين الابطال بشكل ينسجم وانجازاتهم خصصواتامين اجواء العيش لنا نحن المعاقين في لمواصلة هوايتنا عبرمصدر ارزاقنا التي لاتخرج عن مزاولة العمل الرياضي لكن الاهم احتضان عوائل ممن غادها اولياء امورها بايادي فارغة لكن ياملون ان يشفع لهما تاريخهم وانجازاتهم الي هي ملك الجميع ومن حقهم ان يفتخروا فيها.

جراح نصار

ووصف الرياضي البطل جراح نصار صاحب الوسام الذهبي لرمي الرمح المرحوم الجمالي بالانسان الذي لايعوض بعدما ترك ارثا رياضيا وكان وراء تطوير اللجنة البارلمبية من جميع جوانبها منذ الخطوة الاولى لتاسيسها التي استمر في امانتها العامة بجدارة وكل ما تعنيه الكلمة عبر افكاره ومواصلة تنفيذ مفردات مشروعه حتى اليوم الاخير من حياته ليترك سجلا حافلا بالمواقف الرياضية والادارية والعلاقات التي لايمكن وصفها مع اخوته وزملائه من اللاعبين والرياضين وعدم المس باي شخص فكان رجلا محبوبا وعمل بفاعلية وقدم نفسه رياضي متقدم متعدد المواهب وسط احترام وتقدير الكل لكنه لم يكمل مشروع حلامه في تحقيق ماكان يتحدث به لنا من اعمال مسنقبلية في هذا القطاع الرياضي الذي لايمكن الوصول الى هذه الحالة المتقدمةلولا عــــــــمل المرحوم وتفانيه بشهادة من عمل معه الذي لم نتلقى منه غير الدعم والاحترام وتبادل المحبة والخبرة التي يمتلكها بعدفترة عمل طويلة عززها بالمتابعة والقراءة والدورات وله طموحات كبيرة لكن ارادة الباري كانت اسرع و اكبر ليذهب عنا الى العالم الاخر فله الرحمة ومغفرة ورحمة الله عز وجل

واليوم لابد من ان ترد الجهات المسؤولة والحكومة من خلال رعاية وتوفير سبل العيش لذوي الفقيد وكل الابطال الرياضين الذي قدموا الكثير ورفعوا سمعة العراق في هذا المحفل.

احمد غني

اما بطل الرمح احمدغني فيقول فقدنا رياضينا وانسانا ومربيا عمل بمهنية ونجح بشكل منقطع النظير لياتي استذكار منجزاته بفخر وتقدير من كل الرياضين وليس العاملين في قطاع البارلمبية بعدما تركا اثرا وارثا وبصمة وانجازات كبيرة انعكست على مسار عمل اللجنة الذي يسير بالاتجاه الصحيح

ويقول كانت لي اكثـــــــر من حكاية مع الفقيد الجمالي الرجـــــــل الذي نذر نفسه للعمل البارلمبي واخذ به مع اعــــــــضاء المكتب الى المكانة المرموقة بـــــــــفضل النتائج والانجازات التي نفتخر بها لانـــــــها اتت عبر عمل اللجنة الــــــــذي يسير بشــــــــكل منظم وواضح.

تغمد الباري الفقيد برحمته واسكنه فسيج جنانه.