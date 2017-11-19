الرياضي الإنسان الذي حمل هموم المعاقين بصدق وإخلاص

محطات مشرقة ترسّخ تقاليد رصينة وجوائز في الإنجاز والقيادة

بغداد – اكرام زين العابدين

واخيراً طاوعني القلم وبدأت الكتابة عن رجل خدم العراق ورياضة المعاقين داخلياً وخارجياً لفترة مهمة من الزمن، لان الكتابة عن الراحل فاخر الجمالي بحاجة الى تجميع الصور الذهنية للذكريات واللقاءات الكثيرة التي جمعتني به، وكان من خلالها ينقل معاناته الشخصية مع اصحاب القرار من اجل توفير مستلزمات نجاح البارالمبية واستمرارها في تحقيق الانجازات العربية والاسيوية العالمية.

انبثاق البارالمبية

بالرغم من كون العراق يعد مؤسس للاتحاد العربي لرياضة المعاقين منذ بداية ثمانينيات القرن الماضي، الا ان القائمون عليها لم يحصلوا على استقلالية وبقيت رياضة المعاقين تدار من قبل اتحاد رياضي وعدد من الاندية المتخصصة بالعابها. لكن الامور اختلفت بعد عام 2003، لانه شهد انبثاق اللجنة البارالمبية العراقية، وكان للراحل فاخر الجمالي دوراً مهماً في تشكيلها لما يحمله من افكار ورؤى ادارية متميزة جعلته يستلم مهمة الامانة العامة، لانها المفصل الذي يمر من خلاله كل رياضيوا البارالمبية، وشغل الجمالي منصبه بنجاح منذ انبثاق اللجنة البارالمبية في تشرين الثاني 2003 ولحين رحيله في تشرين الثاني 2017 .

داعم الرياضيين

حاول الرحل ان يكون اخاً كبيراً واباً لكل عائلة البارالمبية العراقية، وكم من موقف واشكالية صعبة نجح الجمالي بالوصول الى حلول ترضي جميع الاطراف، وبالرغم من بعض المواقف الغريبة التي كانت تحدث في اروقة البارالمبية وتحتاج الى قرارات صارمة وقاسية في بعض الاحيان، الا انه كان يجد لها الحلول السهلة والبسيطة التي لاتؤثر على لاعبي رياضة المعاقين اللذين كان لهم مكانة خاصة في قلبه الكبير.

رفع اسم العراق

شارك الجمالي في العديد من المؤتمرات العربية والاسيوية والدولية، وشغل مناصب رفيعة في اتحاد غرب اسيا التي كان عضو المكتب التنفيذ فيها، ومثل العراق في اجتماعات الاتحاد الاسيوي والدولي لالعاب قوى المعاقين، بالاضافة الى عملة في العديد من المنظمات الانسانية التي ترعى ذوي الاحتياجات الخاصة في العراق.

عمله بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية

عمل الراحل في هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقي، واسهم في حل العديد من المشاكل التي كان يعاني منها المعاقين، كما كان له دوراً مؤثراً في طرح الافكار التي تخدم شريحة المعاقين، واسهم في اصدار قانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة رقم (38) لسنة 2013 . واسهم كذلك في تنظيم العديد من البطولات والمهرجانات الرياضية لمراكز رعاية المعاقين، والتي من خلالها برز اكثر من بطل واعد استمر في تحقيق الانجازات لرياضة البارالمبية.

تشريع قانون البارالمبية

كانت افكار الراحل ايجابية ويبحث عن ايجاد قوانين وانظمة تحمي ممارسي رياضة المعاقين وتصل بهم الى بر الامان، لذلك كان يؤكد بشكل متواصل على اهمية ايجاد قوانين خاصة بهذه الشريحة بالاضافة الى المساهمة في ايجاد مصدر دخل دائمي لابطال اللجنة البارالمبية تحميهم من غدر الزمان وتوفر لهم ولعوائلهم عيشاً رغيداً. وكان يبحث عن تخصيص اموال كافية لموازنة للجنة البارالمبية التي اسهم رياضيوها برفع اسم وعلم العراق، من اجل الاستمرار في تحقيق الانجازات، وكان في السنوات يعمل بقوة من اجل تشريع قانون اللجنة البارالمبية العراقية، الذي تمت المصادقة عليه في اذار من العام الحالي 2017 .

تقدير عالي

كان الراحل يعي اهمية ودور الاعلام الرياضي بنقل الحقائق للمتلقي، لذلك كان يحرص دائما على تواجدهم في نشاطات البارالمبية الداخلية، وفي المشاركات الخارجية، وتم تكريم رجالات الاعلام في اكثر من مناسبة من قبل المكتب التنفيذي. واختلف الجمالي مع بعض الصحفيين والاعلاميين بشأن بعض المغالطات التي كان البعض يسوقها للمتابعين، ويصفون من خلالها انجازات البارالمبية في بارالمبياد اثينا 2004، وبكين 2008، ولندن 2012، وريودي جانيرو 2016، والتي حصد فيها العراق الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية بانها مزيفة، بعكس الواقع المشرق الذي زرعته هذه الرياضة في الاعلام العربي والعالمي والتي وصفوا بها ابطال العراق بالسفراء فوق العادة للعراق الجديد.

جوائز الجمالي

حصد فاخر الجمالي في عام 1998 جائزة الشارقة لمبدعي الإعاقة في الجانب الاداري، وكانت في حينها انجاز كبير للرياضة العراقية في زمن الحصار. وفاز بجائزة افضل شخصية رياضية عام 2007 بعد استفتاء جماهيري واسع نظمته جريدة الرياضة والشباب مناصفة مع اللاعب السابق شرار حيدر. وحصل ايضاً على شهادة الاستحقاق الاولمبي مقدمة من اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية في عام 2014 لجهوده الكبيرة في الارتقاء بمستوى رياضة متحدي الاعاقة. وكانت جائزته الكبيرة هي حب رياضيوا البارالمبية وجميع من يهتم برياضة المعاقين، لانه كان وسام يعتز به الراحل ويعده افضل تكريم له.

نقل الحقيقة

في بعض اللقاءات الجانبية طالبني الراحل الجمالي بان انقل واقول الحقيقة وبصدق وبدون خوف او تردد في اي نشاط رياضي، حتى وان كان هذا الامر يسبب الالم لبعض الابطال واعضاء المكتب التنفيذي للجنة البارالمبية، لان ابطال البارالمبية يختلفون عن ابطال رياضة الاصحاء ويحتاجون لنوع خاص من التعامل الانساني معهم. وكان هدف الراحل من خلال ذلك هو تحفيز الابطال لتقديم الافضل، واذكر انني من خلال مرافقتي لوفود عديدة بالمشاركات الخارجية شعرت بالزهو والفخر، لان العراق يملك ابطال من نوع خاص يقارعون الصعاب من اجل الوصول الى منصات التتويج العالمية، وكان الجمالي يتصل بالوفود الخارجية بشكل يومي من اجل الاطمئنان على الجميع ومحاولة توفير كل احتياجاتهم ومستلزمات تفوقهم. سيبقى اسم الجمالي خالداً في سفر البارالمبية العراقية واتمنى من زملائه ان يكملوا ما بدأه الراحل من عمل لخدمة ابطال هذه الفئة التي اصبحت تنافس الاصحاء بالانجازات، ومن خلال اشاعة الافكار الايجابية التي كان يتمتع بها الراحل. واخيراً رحم الله الراحل فاخر الجمالي الانسان الخلوق، الذي سخر حياته لخدمة المعاقين ورياضتهم التي ارتقت ووصلت للعالمية، واصبح صداها يصل الى كل ارجاء المعمورة.