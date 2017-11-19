السهلاني: أحدث نقلة نوعية جيدة

بغداد – الزمان الرياضي

عبر المدير التنفيذي للجنة الاولمبية الوطنية العراقية جزائر السهلاني عن حزنه الكبير لوفاة احد ابرز رجالات اللجنة البارالمبية العراقية في الاعوام الماضية فاخر الجمالي والذي اقترنت به انجازات ابطال وبطلات العراق الذين هزموا عوقهم فحققوا الانتصارات الكبيرة لرياضة العراق. وقال السهلاني ان الجمالي عانى كثيرا في السابق من اجل اعلاء شأن رياضة المعاقين التي تعرضت لمطبات وصعوبات كثيرة، لكن بفضل خبرة وحنكة الفقيد الراحل ومعه رجالات اللجنة البارالمبية الاوفياء حدثت نقلة كبيرة لهذه الرياضة التي تجاوزت جميع الصعوبات وحققت العديد من الانجازات الكبيرة وحصدت الاوسمة الملونة في المحافل الخارجية الكبيرة واخرها كان اولمبياد ريو دي جانيرو في البرازيل قبل عام من الان موضحا في الوقت ذاته ان جميع رياضيي العراق منهم الاصحاء والمعاقين سيتذكرون بفخر كبير هذا الرجل الخبير نتيجة مساهمته الكبيرة فيما تحقق للعراق من انجازات يتحدث بها حتى اولئك الذين كانوا بعيدين عن رياضة المعاقين.