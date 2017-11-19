رحلة الجمالي من المهد إلى اللحد

إبن ميسان يتألق في بغداد ويغدو أحد أعلام رياضة العراق

بغداد – هشام السلمان

ولد فاخر علي حسين علي الجمالي في العراق محافظة ميسان في الاول من شهر آب عام 1962 ليكون الاخ الثاني بين اخوته عبد الحسين وفارس ومحمد وعباس وحسن ونشأ بين عائلة بسيطة ترعرع بين احضانها واختلط مع اطفال محلته ليلعب معهم ما جادت به أيام زمان من العاب للاطفال كان فاخر الطفل الصغير ممتلئ البنية حسن الوجه طويل القامة، كان يحب اصدقاءه ويحرص على علاقاته بهم ودائما كما ذكر لي ذلك احد المقربين من عائلته من كبار السن الذي عاشوا مرحلة طفولة الجمالي انه كان يقود جماعته من الاطفال اثناء لعبهم وهو من يجمعهم ويقرر اللعب، كان يتصف بالصدق والامانة وحب التعلم وحرص في بداية حياته ان يكون رياضيا ولذلك انخرط في وقت مبكر من حياته ضمن فريق الالعاب القتالية في لعبة الجودو في فريق نادي الطيران سابقا القوة الجوية حاليا.

الهجرة الى العاصمة

في منتصف الستينيات قررت عائلتة الانتقال من محافظة ميسان لتعيش في العاصمة بغداد وهكذا كان حال اغلب العوائل الراحلة من الجنوب العراقي الى العاصمة العراقية بغداد، وسكن مع عائلته في منطقة شارع الكفاح في بغداد وهنا دفعته اضواء بغداد لرفع سقف امنياته ليحققها وهو ذلك الشاب الممتلئ حيوية وقوة واصرار، الجمالي رسم اهدافه مبكرا وحرص على تحقيقها لكن شيئا ما حدث له فغير الكثير من مسار حياته مدرسة أبو الفداء تعلم فاخر علي الجمالي في مدرسة ابو الفداء الابتدائية وبعدها انتقل الى متوسطة ابن سينا في منطقة الشيخ عمر ثم الاعدادية ودخل معهد الادارة في رصافة بغداد ليحصل في العام الدراسي 1990_ 1991على شهادة الدبلوم الفني في الاحصاء، وفي التاسع عشر من حزيران من عام 2005 حصل على شهادة يؤكد انه اكمل وبنجاح الدورة التدريبية باللغة الانكليزية والتي عقدت في مركز التوظيف والتدريب المهني التابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وكمل دراسته الجامعية حتى حصل على شهادة البكالوريوس من كلية الحكمة الجامعة في العلوم الاسلامية عام 2016 .

الجائزة الاغلى

انفرد الجمالي في عام 1998 بحصوله على جائزة الشارقة لمبدعي الاعاقة في الجانب الاداري التي لاتزال مسجلة باسمه اذ لم يحصل على هذه الشهادة من معوقي العراق وقدمت له جائزة مالية ودرع تذكاري، وفاز عام 2007 بعد استفتاء جماهيري واسع نظمته جريدة الرياضة والشباب بجائزة افضل شخصية رياضية لذلك العام مناصفة مع السيد شرار حيدر وحصل عام 2014 على شهادة الاستحقاق الاولمبي مقدمة من اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية للجهود المتميزة التي بذلها في الارتقاء بفعاليات رياضة متحدي الاعاقة مأساة الثرثار بدأ الجمالي الرياضة في عام 1978 ضمن العاب الفنون القتالية للاصحاء بنادي القوة الجوية.

انعطافة حزينة

وفي عام 1985 تعرض للاعاقة نتيجة حالة غرق لاخيه عبد الحسين علي الجمالي في بحيرة الثرثار عندما كان الجمالي يقود سيارته بحالة نفسية غير طبيعية وبسرعة فائقة للآجل الوصول الى مكان غرق اخيه الذي غادر الحياة يومها لكنه ودون يشعر بخطورة الموقف انقلبت السيارة وعد الحادث مدني، وكلفه الكثير.. بعضه اصبح من الذكريات فذهب مع تقادم السنين والبعض الاخر لازال يرافقه واصبح جزء من حياته التي اكملها مع كرسي متحرك بعد ان شخص الاطباء بان اصابته بليغة ولابد من العلاج خارج العراق ليتعافى منها قدر الامكان دخول عالم المعوقين وفعلا سافر فاخر الجمالي خارج العراق ليتلقى العلاج في هنغاريا وجكسلوفاكيا، ليدخل بعد ذلك في رياضة المعاقين.

الصدفة في ملعب الشعب

كان دخوله عن طريق الصدفة عندما كان ذات يوم يتابع في ملعب الشعب الدولي مباراة الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم بين فريقي الزوراء والشرطة حيث عرف الجمالي انه من مشجعي نادي الشرطة فطرح عليه الحكم الدولي برفع الاثقال عمران عاتي فكرة الانضمام الى رياضة المعاقين تردد في بداية الامر ثم فكر ان يذهب ليجرب فالتحق بهذه الرياضة وكان للحكم الدولي عمران عاتي يرجع الفضل في دخول الجمالي هذه الرياضة ويومها قال له عمران عاتي انت رياضي وتمتلك مواصفات اللعب الكثير وحينها لم تكن لدى الجمالي فكرة بالاندماج برياضة المعاقين فدخلها ونجح فيها لاعبا مارس العاب كرة السلة على الكراسي والسباحة والعاب القوى في رمي القرص والرمح والثقل واداريا وكان من المدربين الذين اشرفوا على تدريبه الدكتور عبد العزيز نايف والدكتور كريم عبيس ومحمد جاسم عثمان وكان مع مجموعة من اللاعبين منهم احمد عليوي صاحب الوسام البرونزي في بارالمبياد برشلونة 1992وسعد عبد ياسين وفوزي مصطفى عثمان وحسن رضا وخالد رشك ومحمدهاشم وسليم اسماعيل ووحيد كاظم ويوسف خضر وغيرهم من اللاعبين وتدرج الجمالي في رياضة البارالمبية العراقية التي كان اجد الذين وضعوا البنات الاولى لتأسيسها يوم التاسع عشر من تشرين الاول من عام 2003 وشغل فيها منصب الامين العام وترأس اتحاد العاب القوى حتى توفي صبيحة يوم الاثنين السادس من تشرين الثاني من عام 2017 .