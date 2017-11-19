الفرقة الناجية هي الإنسان

لكل منا قناعاته الخاصة ، التي يؤمن بها ويعتقد ويسير وفقها ، لذلك فمن يطرح وجهة نظره و يلتزم بها ، هذا لا يعني أنه يوجب على الآخرين الأخذ بها ، ولا يعني ايضا بالضرورة انها صحيحة لا تقبل النقد أو قوية لا تقبل الهدم .لانَّ كل ما يُطرح انما يُطرح وفق قناعات شخصية ، مُتأتية من افكار وتأملات وتمعنات معينة تداخلت فيما بينها فَتبلورت وانتجت حالة . فلكل فعل بشري احتمالات و تكهنات وتحليلات و تفسيرات عدة ، تجاه اي موضوع مهما صغر او كبر ، و الله بمختلف اشكاله و خواصه وصفاته يأبى أنْ يكون تحت طائلة أي من هذه المفاهيم القاصرة ، و يرفض أنْ يُقرن بتعميم أخرق أو شمولية هزيلة ، تفرض و تفترض بِقطعية انها المدخل الوحيد لنيل رضاه ، نافية بذلك مبدأ الخصوصية لكل فرد و متناسية ان ابواب الولوج اليه غير معدودة و لا محدودة . فهو يرضى عمن يحافظ على فطرته السليمة ، و لم و لن يقترن بِدين ، الله اكبر من اي محدد او مقيد و ما اوجد الديانات ليوجد اشياء من عدم ابدآ ، و انما اوجدها لتقويم الانحراف و تعديله . إنَّه لا ينظر للانسان من اي ديانة ، حتى يقرر أيدخله النار ام الجنة ، فهو الذي قال و بِنص صريح لا لبس فيه و لا اشتباه ، انَّه لا يفضّل أحدا على آخر إلّا بالتقوى ، و ليس بِحسبه او نسبه و لا بِملسبه او شكله او غير ذلك من سطحيات التقويم و التقييم . و هذا يتجّسد عندما يكسو عريانا ، أو عندما يقف بِوجه الطغيان، أو عندما يُلزم لسانه عن النميمة والبهتان ، فالتقوى في كل فعل حسن ، والسوء والشرك في كل فعل سيء فيه انتقاص وامتهان . فالرحمن لا يحتاج مسجد او جامع حتى يعبد ، لأنه موجود في كل مكان و لا يريد بيتآ من مدعي الايمان ، هو يريدنا ان نكفل اخانا الانسان و نحميه من غدرنا لا غدر الزمان ، إنَّه لا يطلب منّا أنْ نكون مسلمين او مسيحيين او يهودآ لنحضى بِرضاه وندخل الجنان ، هو يريدنا أنْ نحترم حالنا فقط وأنْ يكون كلآ منا هو خليفته فعلآ بِأنْ يكون انسان

سيف ابراهيم