المهندس يبحث مع لجنة الأمن النيابية آخر المستجدات العسكرية

المشتركة تطلق عمليات واسعة لملاحقة فلول داعش بين الأنبار والموصل

بغداد – داليا أحمد

تعتزم القوات المشتركة اطلاق عمليات واسعة في الصحراء الغربية بين الموصل والانبار لملاحقة داعش وتامين الحدود السورية العراقية بالكامل، فيما بحثت لجنة الأمن والدفاع النيابية مع نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس تحركات قطعات الحشد بعد انتهاء عمليات التحرير و قانون الحشد. وقال عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الانبار نعيم الكعود في تصريح امس ان (القوات الأمنية تستعد لاطلاق عمليات تحرير وتمشيط منطقة الصحراء الرابطة بين محافظات الانبار وصلاح الدين ونينوى والتي تمتد لمساحة أكثر من الف كيلومتر). وأضاف أن(هذه الصحراء توجد فيها ثكنات كبيرة للتنظيمات الإجرامية منذ ايام القاعدة ومن ثم داعش ولم تصل اليها اية قوات لكثرة الوديان فيها).

ثكنات التنظيم

مشيرا الى ان (اغلب تلك الوديان عبارة عن ثكنات للتنظيم الإرهابي). وقال مصدر امس ان (القوات الامنية اغلقت منافذ قرية العريج جنوب الموصل وشنت حملة امنية للبحث عن المتسللين داخل القرية). مبينا ان (عدد الارهابيين المتسللين يقدر بستة مسلحين).وأضاف ان (الارهابيين يختبئون في احدى الدور السكنية غير المكتملة وان القوات الامنية كشفت مكانهم) مشيرا الى ان (القوات الامنية فرضت حظرا للتجوال على سير المركبات والأشخاص).الى ذلك قال القيادي في حشد المحافظة عواد الجغيفي في تصريح امس ان (منزلا مفخخا في منطقة حي القادسية وسط قضاء راوة انفجر اثناء دخول عدد من منتسبي حشد حديثة، ما ادى الى استشهاد ثلاثة منهم وإصابة خمسة اخرين بجروح مختلفة، تم نقلهم الى المستشفى لتلقي العلاج).وأضاف أن (القوات الامنية اغلقت مكان الحادث وشرعت بحملة دهم وتفتيش على المنازل المجاور خشية وجود منازل مفخخة اخرى).وقالت وزارة الدفاع في بيان امس ان ( اللواء الثاني والخمسين التابع لقيادة فرقة المشاة الرابعة عشرة بقيادة عمليات شرق الانبار تمكن من العثور على مستودع كبير من المتفجرات ويضم أكثر من 160 جلكانا يحتوي على نترات الامونيوم شديدة الانفجار و130 مسطرة مع وسائل تفجير وعدد من قذائف مدفعية، كانت مخبئة في مخازن داخل منطقة الحراريات في قضاء الكرمة).وأضاف أن (الإرهابيين كانوا ينوون استهداف الأبرياء من المواطنين، غير إن المعلومات الاستخبارية والتعاون الكبير من قبل المواطنين، أسهم في الحث والتفتيش عن هذا المستودع، الذي أصبح في قبضة قوات الجيش).

حركة قطعات

وقال رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية حاكم الزاملي في تصريح امس ان (لجنة الأمن والدفاع النيابية استضافت نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس لمناقشة حركة قطعات الحشد الشعبي وانتشارها خلال المرحلة المقبلة خصوصا بعد انتهاء العمليات العسكرية).وأضاف أن (اللجنة ستناقش ايضا خلال الاستضافة قانون الحشد الشعبي الذي اقره البرلمان مؤخرا فضلا عن تخصيصات الحشد المالية). وذكر بيان لقيادة عمليات بغداد تلقته (الزمان) امس ان (القوات الامنية في القيادة تمكنت من تنفيذ واجب تفتيش في منطقة (الفتوح) ضمن قاطع جنوب بغداد).وأضاف ان (الواجب نتج عنه العثور على 10عبوات ناسفة و23حشوة ومساطر للتفجير مع 4 قنابر ورمانات مختلفة الانواع هذا بالإضافة الى القاء القبض على عدد من المطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة). وفي ديالى قال مصدر امس ان (قوات الحشد الشعبي المتمركزة في صحراء حمرين بمحافظة ديالى تمكنت من العثور على نفق كان يتخذه مجرمو داعش للتنقل إلى مناطق المحافظة). وأضاف أنه (تم تفجير النفق بالكامل). مبيناً أنه (يمتد إلى أعناق الصحراء في سلسلة جبال حمرين). وأوضح، أن (الحشد الشعبي وقوات مشتركة ما زالوا متمركزين على حدود خط الصد للصحراء، لمنع أي تسلل لمجاميع داعش).