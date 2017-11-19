إصدار أمريّ قبض بحق مسؤولين في المصرف الزراعي بالعمارة

الحكم 15 عاماً سجناً على مدير شركة هرّب صواريخ عبر مطار بغداد

بغداد – محمد الصالحي

صدقت محكمة التحقيق المركزية اعترافات عصابة مارست عمليات خطف ضد تجار في بغداد، فيما كشفت هيئة النزاهة عن صدور حكم غيابي بالسجن لمدة 15 عاماً بحق مدير مفوض لاحدى الشركات الأهلية بسبب محاولته إدخال أسلحة وصواريخ بصورة غير رسمية عبر مطار بغداد الدولي. وقال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان امس ان (القوات الأمنية وبإشراف مباشر من محكمة التحقيق المركزية تمكنت من القبض على إحدى أخطر عصابات الخطف في بغداد).

إعترافات عصابة

وأضاف أن (محكمة التحقيق صدّقت اعترافات أفراد العصابة التي تتكون من خمسة أفراد) لافتا إلى أن (الاعترافات أشارت إلى أن العصابة نفذت عدة عمليات خطف في منطقة جميلة في العاصمة واستهدفت تجاراً فيها). ولفت إلى أن (أفراد العصابة في طريقهم إلى الإحالة على محاكم الموضوع بعد إتمام الإجراءات التحقيقية وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب).وقالت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) امس ان (محكمة جنايات الكرخ في بغداد أصدرت حكما غيابيا بالسجن لمدة 15 عاماً بحق المدان الهارب (خ أ ص) المدير المفوض لاحدى الشركات الأهلية لثبوت قيامه باستغلال منصبه ومحاولة إدخال أسلحة تتضمن صواريخ قاذفات ار. بي . جي .7 وعتاد بنادق كلاشنكوف على متن طائرة تم ضبطها في مطار بغداد الدولي لعدم حصولها على الموافقات الأصولية). وأوضح أن (الأسلحة المضبوطة عبارة عن 3800 صاروخ قاذفة ار. بي . جي .7، و628،420 إطلاقة عيار 7،62ملم، قررت المحكمة مصادرتها وإيداعها لدى وزارة الدفاع للتصرف بها وفق القانون). وأضاف، (كما قررت (المحكمة) إدانة المتهم بعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة في هذه القضية المتمثلة بأقوال الممثل القانوني لوزارة الدفاع الذي طلب الشكوى ضد المتهم، إضافة إلى نتائج التحقيق الإداري الجاري من قبل لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب وكتاب دائرة المستشارين في مجلس الأمن الوطني المعنون إلى وزارة الدفاع بخصوص قيام المتهم باستغلال منصبه لإدخال أسلحة بطريقة غير المشروعة). وتابع، أن (قرار الحكم الصادر تضمن أمر قبض وتحر بحق المدان، مع تأييد الحجز الواقع على أمواله المنقولة وغير المنقولة، إضافة إلى الاحتفاظ للجهة المتضررة وزارة الدفاع بحق المطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية).

أمرا قبض

واصدرت دائرة التحقيقات في النزاهة أمري قبضٍّ على مدير المصرف الزراعيِّ فرع العمارة ومعاون مدير المصرف السابقين، مؤكدة متابعتها لمعاملات قروضٍ زراعيَّةٍ كانت قد صُرِفَت خلافاً للقانون قادت إلى استصدار أمري القبض واسترجاع أكثر من مليار دينارٍ إلى خزينة الدولة.وأوضحت بحسب بيان تلقته(الزمان) أنَّ (مكتب تحقيق الهيئة في محافظة ميسان تابع معاملات قروض مصروفة خلافاً للضوابط في المصرف الزراعيِّ التعاوني فرع العمارة). واضاف ان (إجراءاتها كانت متمِّمة لعملية ضبطٍ سابقةٍ نفَّذها المكتب في أواخر آب الماضي أسفرت عن ضبط سبع معاملات قروضٍ زراعية تمَّ صرفها خلافاً للضوابط، حيث بلغ مجموع مبالغها 710 ملايين دينار).وأشار إلى أنَّ (متابعة المكتب لمعاملات قروض أخرى كانت قد صُرِفَت في الوقت ذاته مع المعاملات المضبوطة سابقاً، قادت إلى إضافة مبالغ جديدةٍ إلى أقيام المبالغ المسترجعة لتبلغ تلك المبالغ 1،50،000،000 مليار دينارٍ) ونوه الى ان (إجراءات المكتب قادت أيضاً إلى استصدار أمري قبض بحقِّ مدير المصرف ومعاونه السابقين، استناداً إلى أحكام المادة 316 من قانون العقوبات).