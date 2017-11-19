الإتحادية تنظر اليوم في الطعون بإستفتاء كردستان ونائب يؤكد:

موافقة الإقليم على شروط المركز وإنطلاق المفاوضات قريباً

بغداد – عبد اللطف الموسوي

تعقد المحكمة الاتحادية العليا جلسة جديدة اليوم الاثنين للنظر في سبع قضايا دستورية من بينها الطعون بإستفتاء اقليم كردستان، فيما اعلن نائب تركماني عن موافقة الاقليم على شروط بغداد للبدء في حوار بين الجانبين.

وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة الاتحادية إياس الساموك في بيان امس إن المحكمة ستعقد الاثنين جلسة للنظر في عدد من القضايا الدستورية المدرجة على جدول اعمالها الذي (يتضمن النظر في اربع دعاوى للطعن بعدم دستورية الاستفتاء الجاري يوم 25/ 9/ 2017، في اقليم كردستان وبقية المناطق التي شملها وذلك بعدما جرى تبليغ الاطراف كافة بالموعد المحدد لنظر هذه الدعاوى وفق القانون)، مضيفاً أن (المحكمة سوف تنظر في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نظام المراسم رقم 4 لسنة 2016، ودعوى عدم دستورية قرار مجلس النواب القاضي بالغاء عضوية المدعي محمد ماشي الطائي، ودعوى بطلب الحكم بعدم دستورية اضافة نص في قانون اعفاء الشركات الاجنبية والمقاولين الثانويين الاجانب في عقود جولات التراخيص من الرسوم).

تفسير مادة

وكانت المحكمة قد أصدرت مؤخراً تفسيراً للمادة الاولى من الدستور العراقي، يوضح أن هذه المادة والمواد الدستورية الاخرى ذات العلاقة أكدت وحدة العراق، والزمت المادة 109 من الدستور السلطات الاتحادية كافة بالمحافظة على هذه الوحدة.واشارت إلى (عدم وجود نص في الدستور يجيز انفصال أي من مكوناته المنصوص عليها في المادة 116 من الدستور في ظل احكامه النافذة).وقد رحبت حكومة الاقليم بتفسير المحكمة الاتحادية . وكشف النائب التركماني عن ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر عن موافقة الاقليم اصوليا على شروط الحكومة الاتحادية للتفاوض. وقال جعفر في تصريح إن (هناك موافقات اصولية من اقليم كردستان على شروط الحكومة للتفاوض، وقد طلب الاقليم من الحكومة الاتحادية اياما قليلة لحلحلة هذه الشروط وإقرار الاخر منها)، مضيفًا أن (بوادر حلحلة هذه الازمة ستظهر في الايام القليلة المقبلة، وسيبدأ التفاوض خلال المدة القليلة المقبلة).وطالب جعفر الحكومة الاتحادية بـ(تطبيق الدستور والقوانين الاتحادية عند التفاوض ومراعاة العدل والمساواة مع الاقليم شأنه شأن المحافظات الاخرى من دون زيادة اونقصان).

تهيئة أرضية

وكان وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون قد أكد استمرار واشنطن في اتصالاتها مع الحكومة العراقية وحثها على تهيئة أرضية مناسبة لحوار جدي مع حكومة الإقليم من أجل الوصول للنتيجة المرجوة.وقدم تيلرسون في اتصال هاتفي مع رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان البارزاني تعازيه ومواساته وبلاده لذوي ضحايا الزلزال الذي ضرب الإقليم الأسبوع الماضي. كما أعرب عن ارتياحه لـ(تهدئة التوترات على خطوط التماس بين قوات البيشمركة والقوات العراقية). وثمّن (حالة ضبط النفس التي تحلى بها الجانبان للحفاظ على الهدوء، واحترام حكومة كردستان لتفسير المحكمة الاتحادية العراقية لبنود الدستور).

من جهته،أعرب البارزاني عن أمله في أن (تقوم أمريكا ودول التحالف بممارسة دورها في البدء بالحوار بين أربيل وبغداد)، مؤكداً أن حكومته(ستكون متعاونة وساندة). من جهة اخرى، قرر مجلس محافظة كركوك عقد جلسة غدا الثلاثاء لانتخاب محافظ جديد، بحسب رئيس كتلة (كركوك المتآخية) في المجلس احمد عسكري الذي اضاف(لقد طالبنا بعقد الجلسة في كركوك لان المقر الرسمي للمجلس في كركوك، ولاتوجد اية مشكلة في عقد الاجتماع داخل المدينة)، مضيفاً (نحن مستمرون في دوامنا الرسمي في مبنى مجلس المحافظة لذا نرى بأنه من الافضل عقد الاجتماع في كركوك). وفي شأن متصل، تقدمت الجبهة التركمانية العراقية بطلب رسمي لحل مجلس محافظة كركوك.وقال المكتب الاعلامي لرئاسة الجبهة في بيان ان(الاحزاب والقوى السياسية التركمانية والنواب التركمان درسوا جميع الخيارات بخصوص ادارة ومجلس محافظة كركوك عقب تحريرها يوم 16/10/2017 من جانب القوات الاتحادية، وتوصلوا الى قناعة باستنفاد الحلول بخصوص مجلس محافظة كركوك)، كاشفاً عن(تقديم طلب رسمي من نواب كركوك التركمان والعرب بالاضافة الى تواقيع اكثر من 150 نائبا من مختلف الكتل السياسية لحل مجلس محافظة كركوك)، مشيراً الى اعضاء المجلس المستفتين تسببوا بارباك أمن كركوك.ورأى البيان انه (يفضل حل المجلس والبدء بصفحة ادارية وتشريعية جديدة تتناسب مع الوضع السياسي والاجتماعي والامني الراهن).