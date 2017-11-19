كيف يكون الإقليم قوياً؟ – طارق حرب

امريكا تريد اقليما قويا وليس حزبا ديمقراطيا كردستانيا قويا فالقوة المطلوبة حكم جميع الاحزاب الكردية فحكومة كردستان الحالية حكومة ضعيفة بالمعيار الامريكي ولا يكون الاقليم قويا ولا تكون حكومته قوية مالم تضم حكومة الاقليم وبرلمان الاقليم الجميع وليس الحزب الديقراطي الكردستاني فقط واذا كان الديمقراطي الكردستاني وقيادته السيد مسعود البرزاني وحكومة الاقليم وقيادتها نيجرفان البرزاني لم يفهما هذا التوجه الامريكي ولم يصلا الى المقصد الامريكي حيث فسروا ان قول امريكا بالاقليم القوي يعني دفع وتأييد السيدين البرزاني والحكومة الحالية وهذا من الخطأ البين الذي يدركه المبتدئ في معرفة التوجه الامريكي ذلك ان امريكا لايهمها الحزب ولا يهمها الحاكم وانما يهمها الكيان والاقليم ولا نعلم كيف لم يستجب السادة البرزانيون للتوجيه الامريكي الخاص باقليم قوي وكان عليهم الاستجابة للتوجه الامريكي بتقوية الاقليم وحكومته وبرلمانه مع مقاطعة حتى الاتحاد الاسلامي يوم 2017/11/18 والذي اصدر بيانا يخالف توجه الحكومه التي يقودها الحزب الديمقراطي الكردستاني ويخالف البيان الذي اصدره السيد البرزاني قبل يومين وبذلك فان الاتحاد الاسلامي انضم الى كتلة التغيير والجماعة الاسلامية والاكثر من الاتحاد الوطني الكردستاني لابل ان مقابلة المسؤول الامريكي في مقابلته للسياسي الكردي المعروف برهم صالح الذي يقف موقف هذه الاحزاب في مقابلة الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يبدو ان بقي وحده فقط يعني الضعف وليس القوة المطلوبة امريكيا وهو كذلك لا يلقى ترحيبا من حكومة بغداد في حين انه لو اشتركت جميع الاحزاب الكردية في حكومة الاقليم فان الاقليم سيكون قويا بالمعيار الامريكي اولا ويكون محل ترحيب في بغداد لانهاء جميع ما متعلق بين بغداد واربيل كما ان ذلك سيبعد شبح التقسيم الواقعي للاقليم بين اربيل والسليمانية ما يعني عودة الاقليم قويا بالشكل المطلوب بغداديا قبل ان يكون مطلوبا امريكيا فهل تعود اربيل لقراءة جديدة لمصطلح اقليم قوي ام تبقى بحزب واحد وقيادة واحدة اضعف من الضعيفة بالمعيار البغدادي والمعيار الامريكي؟! .

بغداد