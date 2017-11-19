ما الذي حصل عليه عرابو الإنفصال ؟ – سامي الزبيدي

كثيرة هي الدعوات التي نسمعها من الساسة الكرد المتشددين منذ سنين والتي تدعو لانفصال إقليم كردستان العراق وبعضهم من يدعو لاستقلال الإقليم مرتكباً خطا فادحاً فهو لا يميز بين الانفصال والاستقلال الذي يعني ان هناك دولة تحت الاحتلال أو الوصاية الأجنبية وتريد الاستقلال عن هذا الاحتلال أو الوصاية وهذا الوصف لا ينطبق على إقليم كردستان ,وفي مقدمة عرابي الانفصال مسعود لابارزاني وحزبه وأفراد عائلته وكوسرت رسول القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني وجناحه في الحزب وبعض الساسة الآخرين ففي كل مناسبة وحتى بدون مناسبة كان البرزاني وابنه يدعون لانفصال الإقليم لأنهم يعتبرون ان الفرصة اليوم مواتية أكثر من أي وقت بسبب ظروف العراق السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية المضطربة وفي هذا الصدد يقول كوسرت رسول (ان الاستقلال فرصة تاريخية قد لا تتكرر بعد مئة عام ), وتمخضت هذه الدعوات عن ما أسموه استفتاء الاستقلال الذي قاموا بإجرائه في الإقليم وحتى المناطق المتنازع عليها في الخامس والعشرين من أيلول الماضي وقد اختاروا هذا الموعد والعراق يخوض معارك تحرير مدننا من براثن داعش الذي كان لا يزال يسيطر على العديد من المدن العراقية ولا زالت خلاياه تنتشر في العديد من المحافظات والمناطق , والمتابع لدعوات البرزاني المتكررة للانفصال أنها تأتي بعد انتهاء مدة ولايته كرئيس لإقليم كردستان والجديد في هذه الدعوة هذه المرة التأكيد على عدم انسحاب قوات البيشمركة من المناطق التي حررتها خلال معركة تحرير نينوى وقبلها .

صراع سياسي

وتصاعدت هذه الدعوات بعد تزايد الصراع السياسي الدائر في إلاقليم بين البرزاني وحزبه من جهة وباقي الأحزاب الكردية التي تريد الحد من نفوذ البرزاني وعائلته وتضع حدا لسيطرته على مقاليد الأمور في الإقليم والعودة للحياة الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة وفي إدارة شؤون كردستان خصوصاً بعد انتهاء فترة رئاسة البرزاني للإقليم لكن الأخير يريد التشبث بالسلطة ليبقى هو وحزبه وعائلته المهيمنين على القرار السياسي وعلى كل شؤون الإقليم , وقد جاء استفتاء الانفصال للتغطية على المشاكل الاقتصادية التي تعصف بالإقليم بسبب سياسات البرزاني وتفرده بالسلطة وتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لسكان الإقليم هذه المشاكل التي لا مؤشرات على الخروج منها في المدى القريب , ان دعوات البرزاني هذه وبعض السياسيين الكرد للانفصال ومن ثم الإصرار على إجراء الاستفتاء رغم معارضة كل دول العالم له جاءت في هذا التوقيت بسبب التوتر الكبير في العلاقة بين الإقليم والحكومة المركزية وبينه وبيت أغلب القوى السياسية الكردية فدعوة البرزاني هذه ما هي إلا للتلاعب بمشاعر الشعب الكردي وكسب تأييد المتشددين منهم عن طريق الدعوات المتكررة لتقرير المصير تارة والانفصال أو الاستقلال تارة أخرى للتغطية على المشاكل السياسية والاقتصادية الخانقة التي يعيشها الإقليم ومعلوم أن البرزاني وغيره من سياسيو كردستان المتنفذين كانوا من أول الداعين للنظام الفيدرالي في العراق بعد الاحتلال الأمريكي عام 2003وأول الداعمين للدستور الذي أعترف بالنظام الفيدرالي في العراق لأول مرة .

إن لجوء البرزاني وابنه وبعض أعضاء حزبه وسياسيون آخرون الى اسطوانة الانفصال وإجرائهم الاستفتاء رغم معارضة الحكومة المركزية والدول الإقليمية وكل دول العالم وعلى رأسها أمريكا وهيئة الأمم المتحدة و حتى شركاؤه الكرد من باقي الأحزاب الكردية بعد أن أيقنوا أن الغرض منه سياسي بامتياز وللتغطية على الفشل والفساد المستشري في إقليم كردستان وتصاعد الأزمة السياسية خصوصاً ما يخص رئاسة الإقليم ومحاولات البرزاني التشبث بالسلطة ومعرفة مصير أموال تصدير نفط كردستان وأموال المنافذ الحدودية الرسمية وغير الرسمية التي تتبع لساسة كرد متنفذين يضاف إليها مشاكل سياسية واقتصادية أخرى إضافة الى استمرار الأزمة السياسية بين الحكومة المركزية والإقليم فالغرض من الاستفتاء على الانفصال هو بقاء البرزاني وحزبه وأبنائه والمقربين منه مهيمنين على أمور الإقليم لأطول فترة ممكنة , والملفت للنظر إن دعوات البرزاني و بعض السياسيين الكرد في الفترة الماضية أخذت منحى آخر أخطر بكثير عن الانفصال ألا وهو تقسيم العراق الى ثلاث دول شيعية وسنية وكردية وكما جاء على لسان مسرور البرزاني هذه الدعوة التي لم يقدر مسرور ولا غيره من المنادين بها خطورتها على الأمن القومي العراقي خصوصاً وعلى الأكراد بالذات وعلى الأوضاع الأمنية والسياسية والعسكرية والاقتصادية لدول الجوار التي تتواجد فيها أقليات كردية كتركيا وإيران وسوريا و في هذا الوقت البالغ الحساسية .

عرابو الانفصال

إن محاولات عرابي الانفصال أو تقسيم العراق الغاية منها تحقيق أحلام أسيادهم الصهاينة في تقسيم العراق وتنفيذاً للمشروع الأمريكي الصهيوني الخطير القديم الجديد والذي يهدف الى تقسيم العراق طائفياُ وأثنياً الى ثلاث دويلات واحدة للشيعة وأخرى للسنة وثالثة للأكراد وبذلك ينتهي الخطر الذي يشكله العراق الموحد القوي عسكرياً واقتصادياً على أمن إسرائيل ووجودها فالعراق الذي لم يوقع مع الدول العربية (دول المواجهة ) على أي اتفاق مع الكيان الصهيوني لوقف القتال أو أية اتفاقيات للهدنة أو السلام مع هذا الكيان الغاصب الذي يعرف قوة وقدرات وإمكانيات وخبرة الجيش العراقي ويعرف كذلك قوة الوضع الاقتصادي والمالي للعراق الذي يمتلك ثالث أكبر احتياط للنفط في العالم و في حالة بقاء العراق موحداً وقوياً ويشكل العمق الاستراتيجي لدول المواجهة العربية خصوصاً سوريا فان هذه العوامل تشكل أكبر خطر على أمن الكيان الصهيوني ولا يمكن إيقاف هذا الخطر الكبير إلا بتقسيم العراق وبعض الدول العربية القوية وهذا الأمر سبق وان أكده أول رئيس وزراء لإسرائيل بن غوريون عندما قال ( إن قوة إسرائيل ليس في سلاحها النووي قوتنا تكمن في تفتيت ثلاث دول كبيرة حولنا هي العراق ومصر وسوريا على أسس دينية وطائفية ونجاحنا في هذا الأمر لا يعتمد على ذكاءنا بقدر ما يعتمد على جهل وغباء الطرف الآخر أي العرب) وهذا ما يجري الآن على أرض الواقع هذه الأيام ويسعى لتحقيقه في العراق بعض السياسيين الكرد وبدعم واضح من إسرائيل وأمريكا وان عارضت الاستفتاء وبعض الدول الغربية وحتى العربية الخليجية , إذن العملية هي مشروع صهيوني أمريكي لتقسم ليس العراق فقط بل وبعض الدول العربية أيضاً وبالذات سوريا ومصر وليبيا وليس مسألة استفتاء لتقرير المصير فأكراد العراق ومنذ بداية المشكلة الكردية كان غايتهم الأساسية هو الحكم الذاتي ضمن الدولة العراقية وقد حصلوا عليه دون بقية أكراد دول المنطقة , وتكمن الخطورة في استفتاء الانفصال أنه جاء في هذا الوقت الحساس الذي يمر به بلدنا عسكرياً وأمنياً وسياسياً واقتصادياً حيث لازالت عصابات داعش تحتل مناطق عراقية عدة كما ان خطر داعش لازال قائما رغم خسارته العديد من المحافظات,كما تأتي هذه العملية الخطيرة والعراق يمر بأزمة مالية كبرى سببها أيضاً الفاسدون والفاشلون من السياسيين العرب والكرد الذين سيطروا على المشهد السياسي في العراق طيلة الأربع عشر سنة الماضية فنهبوا أموال الشعب وأموال الدولة وثروات الوطن هم وأحزابهم وحواشيهم ومقربوهم , فلماذا لجا البرزاني وبعض أعوانه الى استفتاء الانفصال في هذا الوقت ولمصلحة من ؟ والكرد أنفسهم يعرفون جيداً أن الأوضاع الأمنية والسياسية الداخلية والإقليمية وحتى الدولية لا تسمح بذلك ,فهل تسمح تركيا بقيام دولة كردية على حدودها الجنوبية وهي التي لا توافق على منح أكرادها حكما ذاتياً مع العلم ان أكراد تركيا أكثر من عشرين مليون نسمة ؟ وهل تسمح إيران بذلك وهي التي لم تمنح أكرادها أبسط الحقوق ؟ وكيف سيواجه البرزاني وأعوانه التهديدات التركية والإيرانية وحتى بعض الفصائل المسلحة العراقية المنضوية في الحشد الشعبي , ان البرزاني غيره من عرابي الانفصال يعرفون جيداً أن الأكراد في تركيا وإيران لم يحصلوا على أبسط حقوقهم ومنها الحكم الذاتي وليس الإقليم الفيدرالي ,وحتى الدول الكبرى التي ترتبط مع تركيا خصوصاً بعلاقات إستراتيجية واتفاقيات عسكرية وأمنية وتشترك معها تركيا في حلف شما الأطلسي لا يمكنها التفريط بعلاقاتها ومصالحها الإستراتيجية مع تركيا من أجل أكراد العراق ,ثم ماذا يريد أكراد العراق أكثر مما حصلوا عليه في ظل النظام الفيدرالي في العراق بعد الاحتلال والذي لم يحصل أكراد أية دولة مجاورة على أبسط حقوقهم . معطيات سياسية

والحقيقة إن كردستان العراق لم تكن إقليماً فيدرالياً ضمن العراق بالمفهوم الفيدرالي إنما كانت أقرب الى الكونفيدرالية إن لم أقل الى الإقليم المستقل وكل المعطيات السياسية والعسكرية والاقتصادية على أرض الواقع تقول ذلك والسبب في هذا الأمر يعود لضعف الحكومات العراقية التي جاءت بعد الاحتلال وسعي السياسيين وأحزابهم وكتلهم الاستحواذ على السلطة والنفوذ ومن ورائها المنافع المالية الكبيرة وعلى حساب مصالح الشعب ومصلحة الوطن العليا مما جعل إن عرابي الانفصال يسيئون لأنفسهم ولشعبهم بإصرارهم على إجراء الاستفتاء وخسروا التأييد الدولي لقضيتهم وخسروا حلفاءهم من الأحزاب الكردية ومكنوا الحكومة الاتحادية من استعادة جميع المناطق والأراضي التي استولى عليها البرزاني وميليشياته وضمها للإقليم وبسط سيطرة الدولة الاتحادية على ما أسموه المناطق المتنازع عليها والمطارات والمنافذ الحدودية بعد أن كانت تحت سيطرة قوات البارزاني ولم يحصل عرابو الانفصال إلا على الخسران والمذلة فقد خسروا مستقبلهم السياسي وخسروا أبناء جلدتهم وأـبناء شعبهم العراقي . ان شعبنا العراقي بكافة قومياته وأديانه ومذاهبه عارضوا عملية الاستفتاء ودعوات الانفصال والتقسيم التي تثار في هذه الظروف العصيبة التي بمر بها بلدنا وشعبنا واعتبروا إجراء استفتاء الانفصال بمثابة دق إسفين في وحدة الشعب العراقي وفي التعايش الأخوي القومي والديني والمذهبي الذي لا مثيل له والذي يمتد قرونا طويلة خلت والذي لم يتصدع أو يتفتت رغم مؤامرات الأعداء والعملاء والمأجورين على مر العصور والأزمنة وسيبقى أبناء شعبنا الاصلاء يتصدون لكل دعوات ومحاولات التقسيم الطائفي والاثني التي يروج لها دواعش التقسيم والفساد والفشل والخيانة بكل قوة وثبات من خلال تماسكهم ووحدة مكوناتهم وتعاونهم وتلاحم جميع قومياتهم وأديانهم ومذاهبهم و فئاتهم .