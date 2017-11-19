إلغاء نتائج الإستفتاء بالتقسيط المريح – حمدي العطار

حتى الان وعلى الرغم من فشل الاستفتاء بشكل مؤكد وإثر كثيرا على إمتيازات اقليم كردستان قبل الاستفتاء وما بعده،فضلا عن خسارة البارزاني مستقبله السياسي ومنصبه كرئيس للاقليم الا ان الحوار الذي يسعى اليه الجميع في الداخل والخارج والذي يصر عليه الكرد بينما يمتنع المركز على إجرائه من دون (الغاء صريح واضح لنتائج الاستفتاء) بينما تحاول حكومة كردستان التلاعب بالوقت وبالالفاظ تارة تدعو المركز الى الحوار (تحت مظلة الدستور) وهذا يعني اننا لا نريد شيئا غير موجود بالدستور لكنه لا يرفضون القول عليه (تعد نتائج الاستفتاء ملغاة) هذه لا ترد في كلامهم ! خاصة وان المادة 140 دستورية وفيها إشارة للاستفتاء في المناطق الممختلف عليها! وحينما لم يستجب المركز لهم ،ويرسل لهم إجراء آخر بجعل حصة الاقليم بدلا من 17 بالمئة بالموازنات السابقة مضافا اليها ما يحصلون عليه من المعابر الحدودية والمطارات من رسوم وضرائب ناهيك عن تهريب النفط! يجعلها المركز في موازنة 2018 لا تتجاوز 13بالمئة الأمر الذي جعل الاقليم يأمل اعادة النسبة السابقة 17 بالمئة مقابل التنازل عن الايرادات الاخرى التي يتم تحصيلها من المعابر الحدودية والمطارات وحتى النفط! فلا يستجيب لهم المركز، ثم تصدر المحكمة الاتحادية قرارها بمنع اي تصرف يؤدي الى الانفصال تصرح القيادة الكردية بأنها تحترم قرار المحكمة الاتحادية لكنها لا تضيف عبارة وبذلك يتم الغاء نتائج الاستفتاء !

الاقليم لا يريد ان يعترف بإن موقفه بعد الاستفتاء والانسحاب من المناطق المختلف عليها اصبح ضعيفاً جدا،وبدل من إن يسارع بأعلان الغاء نتائج الاستفتاء لأنقاذ ما يمكن انقاذه يستمر بالمماطلة ويمني النفس بتدخلات دولية للضغط على بغداد، بعد ان يئس من أمريكا رمى ثقله على فرنسا، التي تتصف بمواقف ضبابية بالسياسة الخارجية ومن ضمنها موقفها من الاستفتاء في اقليم كردستان ففي الوقت الذي يصرح فيه الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماركون” على أهمية الحفاظ على وحدة العراق وسلامته ،يضيف اليها العبارة التالية والاعتراف بحقوق الشعب الكردي وكذلك تجنب التصعيد! وفي كل هذا الكلام جملة من التناقضات فحقوق الشعب الكردي كانت في احسن حال ثم للحفاظ على وحدة العراق كان لا بد من عمل عسكري وتصعيد لمنع تطبيق نتائج الاستفتاء!

ثم هناك مواقف لشخصيات سياسية وادبية في فرنسا تقف مع انفصال كردستان بشكل علني فالكاتب “بيرناركو شنير ” وهو كاتب فرنسي يهودي من المؤيدين لأسرائيل واشرف على الاستفتاء في كردستان كمراقب دولي يؤيد قيام الدولة الكردستانية ويعدها ثاني دولة ديمقراطية في المنطقة بعد إسرائيل، كما إن موقف القنصل الفرنسي الأسبق في اقليم كردستان (فريد ريكتيسو) يدعم انفصال كردستان ، ومثله وزير خارجية فرنسا الاسبق (بيرناركوشنير).

العبادي يدير الازمة مع الاقليم بشكل ناجح ،ثابت في مواقفه لا يستجيب الى التصعيد الذي يدعو اليه البعض ولا يراه ضروريا لأن المجتمع الدولي لا يقبل انهاء اقليم كردستان من الخارطة السياسية في العراق، ولكنه لا يستجيب الى أنصاف الحلول، يهدد بأن لديه أجراءات تجبر الاقليم على الامتثال لألغاء نتائج الاستفتاء من اجل الحوار وهو لا ينتظر الى ما لا نهاية من اجل تسليم المعابر الحدودية،يتعامل دبلوماسيا مع امريكا وفرنسا، امريكا لأنها موجودة في العراق وفرنسا منذ الاحتلال عام 2003 كان الشمال من حصتها والجنوب لبريطانيا بينما باقي العراق حصة امريكا، والعراق ليس لديه مانع من تدخل الاخرون (بحدود) وبشكل مفيد اذا كانوا يحققون هدف بغداد ويساعدون في اعادة الاعمار وتقديم المساعدات المالية لكن العبادي لا يخضع الى اي ضغوط من شأنها إضعاف موقف العراق من تطبيق القانون في اقليم كردستان.

حاليا العبادي بأنتظار استلام القسط الاخير فقد استحق الدفع وهو (الغاء الاستفتاء) للمضي نحو الحوار في العراق الموحد.