مفهوم الثقافة – حسن عاتي الطائي

الثقافة بمعناها الواسع الشامل تعني بإختصار مايفرزه المجتمع البشري من منجزات مادية ومعنوية بوصفها ثمرة جهد وابداع العقل الإنساني ونتاج فكر اجتماعي عالمي لاحدود له مزيج من الماديات والروحانيات وتفاعل وتلاقح دائم بما يسهم في ظهور العلاقات الإجتماعية القائمة على الوعي والإدراك والقيم والتقاليد والأفكار والمبادئ في شتى الإتجاهات وبما يساعد على التقدم والتطور.. ولهذا فهي ليست عملا تجريديا خالصا لأنها كذلك وقائع وسلوك مثلما هي ايضا تعبير عن رؤية المثقف للعالم الذي يسعى لتغييره وليس مجرد انعكاس للعالم المادي..كما انها عملية تأريخية تنمو وتثرى مع تطور المعرفة الإنسانية..أما الثقافة بمعناها(الضيق) فهي مايقدمه الإنسان من منجز فكري في أي من ميادين النشاط الثقافي وهو المعنى المتعارف عليه او الشائع للثقافة..ان الثقافة اكبر واعمق من اي تعريف مهما كان ملما بأبعادها ومستوفيا لكل تجلياتها لأنها مرتبطة بالحياة نفسها بكل مافيها من تفاصيل وماتتضمنه من معلومات وسلوكيات واثار واخلاقيات ومبادئ وانجازات ومعارف ومهارات.. ولذك فقد تعددت التعريفات الخاصة بها حتى تجاوزت المئة والخمسين تعريفا..فقد عرف البعض من العلماء والباحثين الثقافة بانها(وسيلة من وسائل التكيف مع الطبيعة حتى تتمكن البشرية من ان تعيش وتستمر)فيما يرى البعض الاخر ان لمفهوم الثقافة عمقا وسعة بحيث تشمل الجانبين المادي (التقني) وغير المادي (الفكري والفني) لإنجازات الجنس البشري ..ويرى غيرهم ان الثقافة مجموعة من الاراء والمعلومات او قراءة عدد من الكتب وتكوين رأي محدد من الحياة والنظر بشيء من الوعي والجدية الى المسائل والمشاكل العامة التي يعانيها الإنسان في المجتمع.. وهناك من يعتقد بان الثقافة تعني (الأخذ من كل شيء بطرف)فيما يرى عدد من العلماء والمختصين ان للثقافة مفهومان:الأول لغوي والثاني اصطلاحي..فلفظة ثقافة مأخوذة لغويا كما في القاموس المحيط من(ثقٌف بضم القاف) بمعنى صار حاذقا فطنا..

ويقال ثقّفت فلانا(بتشديد القاف)اي هذبته واصلحته وسويت معوجه حتى صار مستقيما حاذقا فيما يقوله او يفعله او يراه..اما تعريف الثقافة اصطلاحا فقد اختلف كذلك في تحديد مفهومها..فقد حدد بعض من الباحثين والعلماء المفهوم وقصره على الناحية الفكرية والفنية والقيمية للحياة اي (الجانب غير المادي) واطلق على الجانب المادي والتقني للحياة مصطلح (المدنية).. ولعل التعريف الذي اقره المؤتمر العالمي بشأن السياسات الثقافية الذي عقد في مدينة نيو مكسيكو عاصمة المكسيك عام 1982 هو الاكثر شمولا وإحاطة..اذ يقول معرفا الثقافة (الثقافة هي جميع الســــــمات الروحية والفكرية والعاطفية والمادية التي تميز مجتمعا بعينه او فئة اجتماعية بعينها وهي تشمل طرائق الحياة والتفكير والتقاليد والفنون والمعتقدات والاداب ونظام القيم)..

ويشير إعلان مكسيكو الى ان الثقافة (هي التي تمنح الانسان قدرته على التفكير في ذاته وهي التي تجعل منه كائنا يتميز بالانسانية المتمثلة بالعقلانية والقدرة على النقد والالتزام الاخلاقي وعن طريقها نهتدي الى القيم ونمارس الاختيار وهي وسيلة الانسان للتعبير عن نفسه والتعرف على ذاته كمشروع غير مكتمل واعادة النظر في انجازاته والبحث دون توان عن مدلولات جديدة وابداع اعمال يتفوق فيها على نفسه).

ان الثقافة بمختلف مفاهيمها وتعاريفها وعناوينها لم ينتجها مجتمع من المجتمعات او شخص من الأشخاص في هذا المجتمع او ذاك لأنها نتاج المجتمع البشري كله عبر عصور طويلة بكل مافيها من تناقضات وصراعات وحروب وهزائم وانتصارات وافكار ونظريات وامال واحلام جسّدت مايتطلع اليه الانسان في كل زمان ومكان من رقي وتقدم والاخذ بيده باتجاه العدالة والمساواة وصنع المستقبل الخالي من التخلف والإستـــــــغلال والقهر الاجتماعي والظلم والإستبداد والشرور والالام في ظل مبادئ وقيم السلام والمحبة والحرية والديمقراطية والجمال والخير وتكافؤ الفرص وتلك هي وظيفة الثقافة…