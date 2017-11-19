كركوك والنجف تكافحان القوارض والحالات المرضية للبطاطة

البيطرة تناقش أهمية مقاومة المضادات الحياتية

بغداد – داليا احمد

ناقشت دائرة البيطرة التابعة لوزارة الزراعة موضوع اهمية مقاومة المضادات الحياتية ضمن الحملة التوعوية التي شرعت بها، بحضور مدير عام الدائرة صلاح فاضل عباس.

وقال بيان للوزارة تلقته (الزمان) أمس أنه (جرى خلال محاضرة قدمتها الدائرة التأكيد على إقامة حملات توعوية لتشمل جميع الأطباء البيطريين العاملين في المستشفيات والمستوصفات البيطرية التابعة لها في المحافظات), واضاف انه (تم التأكيد على إقامة ورش عمل لمربي الثروة الحيوانية بشكل عام، ومربي الدواجن بشكل خاص لغرض توضيح كيفية استخدام المضادات الحياتية بشكل صحيح، ومنع حدوث الطفرات الوراثية المسببة للأمراض، ومقاومتها وانعكاسها على الصحة العامة)، واوضح البيان ان (المشاركين بحثوا ايضا سبل النهوض بالواقع العلمي والعملي للأطباء البيطريين في العراق).

ندوة ارشادية

وتابع ان (مديرية زراعة بغداد الرصافة بحثت في ندوة ارشادية الادارة الحقلية لمحصول الحنطة في شعبة زراعة النهروان بدعوة من البرنامج الوطني لتنمية زراعة الحنطة بالعراق وبالتنسيق مع دائرة الارشاد والتدريب الزراعي). واضاف البيان ان (الوكيل الفني للبرنامج الوطني لتنمية زراعة الحنطة في العراق نعمان شاكر محمود استعرض خلال الندوة اهمية قياس اثر الادارة الحقلية على انتاج الحنطة التي تعد من اهم المحاصيل الستراتيجية من خلال مقارنة العلاقات الانتاجية والممارسات المزرعية المترتبة على الفلاح او المزارع لبعض العناصر الانتاجية واساليب تنظيم الموارد المتاحة وقدرته على استيعاب التكنلوجيا الحديثة والمتطورة بما يؤدي الى زيادة الانتاج والنهوض بالقطاع الزراعي). واوضح ان على (هامش الندوة تم عقد مشاهدة حقلية بشأن تعيير الباذرات المسمدة على ارض احد المزارعيين المتميزين بأستخدام صنف فارس رتبة اساس وشرح مفصل عن اهمية استعمال الباذرة المسمدة وطريقة المثلى لكمية البذار 30-35 كيلو غراما للدونم الواحد وطريقة استخدامها). يذكر ان الباذرة المسمدة هي احدى التقانات التي اعتمدها البرنامج الوطني لتنمية زراعة الحنطة في العراق لما لها من فوائد كبيرة التي لمسها الفلاح وادت الى اقبال عليه.

من جهة اخرى تواصل مديريتي الزراعة في محافظتي كركوك والنجف، حملة مكافحة القوارض في البساتين والحقول، بهدف القضاء عليها باستخدام مبيد الستورم الموزع مجاناً للفلاحين . وتابع البيان ان (مديرية زراعة كركوك أجرت حملة لتعفير بذور الحنطة في قرية ديبك تبة إحدى قرى المحافظة، باستخدام مبيد الراكسيل بكمية 1.5 كيلو غرام لكل طن من بذور الحنطة، رافق ذلك إعطاء التوجيهات والإرشادات للفلاحين فيما يخص استخدام المبيدات لدورها الهام في تقليل إصابة المحاصيل الزراعية في الحقول وتأثيرها على الإنتاج كماً و نوعاً).

واوضح ان (قسم الوقاية في مديرية زراعة محافظة بابل شخصت بعض الحالات المرضية التي ظهرت على محصول البطاطا في أحد حقول المحافظة، منها الأمراض الفطرية كمرض اللفحة المبكرة واللفحة المتأخرة وبعض الأمراض الفايروسية، التي تقضي على المحصول مسببةً خسارة في الإنتاج، كما تم توجيه العاملين في الحقل بضرورة استخدام المبيدات الكفيلة بالقضاء على تلك الأمراض).

اتخاذ قرار

على صعيد اخر نظم مكتب المفتش العام في الوزارة دورة بشأن الحوكمة واتخاذ القرار،بحضور مدراء الأقسام ومن ينوب عنهم ،وعدد من الموظفين في الوزارة. واضاف البيان ان (الدورة تضمنت محاضرة للتدريسي سعد مهدي حسين من كلية التراث الجامعة بعنوان الحوكمة واتخاذ القرار، التي تعد مجموعة من الإجراءات والعمليات التي يتم من خلالها توجيه المنظمات والتحكم بها ضمن الإطار العام وتوزيع المسؤوليات على الأطراف المتحكمة والعمل على بلورة وإنشاء القواعد لاتخاذ وصناعة القرار بما يؤدي إلى المستوى الأمثل بفحص وتوثيق الرقابة المتوازنة وتوفير خطوط التواصل الداخلية والخارجية بما يؤدي إلى تعزيز ثقافة المسؤولية والمساءلة من خلال وضع وتطوير نظام للقياس والتقييم لمستوى الأعمال من كل منظمة وبما ينصب في الحفاظ على المصالح العليا للمجتمع والدولة والعاملين في كافة القطاعات), مشيرا الى ان (هذه الدورة تهدف إلى نقل المعلومات وبما يسهم في إمكانية خلق جيل يتفهم ماهية الحوكمة وماهو دورها فيها من خلال مجموعة المبادئ والخصائص التي تتحلى بها الحوكمة وعلاقتها باتخاذ وصناعة القرار في العمل).وكشفت مديرية زراعة محافظة ذي قار ، عن تكبد حقول الدواجن في المحافظة خسائر فادحة ادت الى اغلاق ابوابها بسبب فتح باب الاستيراد بدون محددات وانعدام الدعم الحكومي لمربي الدواجن . ونقل البيان عن معاون مدير زراعة المحافظة فرج ناهي القول ان (قطاع الدواجن يعاني حاليا من تحديات كبيرة كبدته خسائر فادحة ، دفعت بالعديد من مربي الدواجن الى اغلاق حقولهم في المحافظة بعد ان فقدوا القدرة على التنافس). واضاف ان (ابرز تلك التحديات هي الدواجن المستوردة باسعار متدنية فضلا عن توقف القروض الحكومية والاعلاف المدعومة بسبب الازمة المالية، الامر الذي تسبب باغلاق 175 حقل دواجن من اجل 200 حقل في المحافظة), مشيرا الى ان (باستطاعة حقول الدواجن في المحافظة ان تؤمن ما نسبته 70 بالمئة من احتياج المحافظة من الدجاج الحي اذا ما عملت بشكل تام)، داعيا الى ( دعم المنتج الوطني وتهيئة الظروف المناسبة لتطوره).