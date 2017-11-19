الهيئة تطلق أسبوعاً للنزاهة اليوم الإثنين

بغداد – محمد الصالحي

تنطلق اليوم الاثنين فعاليات اسبوع النزاهة الوطني التي تقيمها هئية النزاهة لغاية السادس والعشرين من الشهر الجاري .

وقال بيان للهيئة تلقته ( الزمان ) امس ان (شعار الاسبوع سيكون بعنوان وطنيتي نزاهتي حيث تشهد الفعاليات ورش عمل وندوات حوارية وتثقيفية للتعريف بقانون الهيئة ورؤية رئيس الهيئة حسن الياسري ).

عروض مسرحية

واضاف ان (الاسبوع يتضمن كذلك معرض تشكيلة وعروضا مسرحية وان مكاتب تحقيقات الهيئة في المحافظات ستشارك بالفعاليات بهدف ترسيخ قيم النزاهة بين شرائح المجتمع المختلفة ).

ودعت الهيئة في بيانها (مؤسسات الدولة كافة والمنظمات للمشاركة في فعاليات الاسبوع لتجسيد دور النزاهة كقضية وثقافة في بناء الوطن ).

يذكر ان الياسري شارك مؤخرا في مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد في العاصمة النمساوية فيينا. وتابع البيان ان (الياسري دعا في كلمته خلال المؤتمر دول العالم لتأليف تحالفٍ دوليٍّ مناهضٍ للفساد وإلى كشف سجلات الشركات العالمية والإفصاح عن اسماء مالكيها والمستفيدين من عقودها).

واضاف إنَّ (جهود مكافحة الفساد لن تثمر ما لم تتوفَّـر إرادةٌ سياسيَّةٌ جدِّيَّةٌ، وقضاءٌ شجاعٌ، ومواطنٌ ناضجٌ يدعم الأجهزة الرقابيَّة).

واضاف الياسري ان (من المعيب على دول العالم أنَّ سارقاً ما يسرق مال الشعب في دولٍ ما ثمَّ يحتمي بجنسية دولةٍ أخرى وتقوم تلك الدولة بتوفير الحماية والدعم له رغم سرقته لقوت شعوبٍ أخرى).

واشار البيان الى ان (المؤتمر استجاب لمقترحين من مقترحات الياسري وضمنهما في البيان الختامي ).