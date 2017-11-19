شرطة ديالى تنفي وجود تطوّع بصفوفها في خانقين

المقدادية تهدّد بتجريف بساتين من يتعاون مع داعش

ديالى ــ سلام عبد الشمري

اعلن قضاء المقدادية التابع لمحافظة ديالى ، عن صدور قرار بتجريف بستان كل من يتعاون مع تنظيمات داعش الإجرامية لزعزعة الامن والاستقرار الداخلي. وقال رئيس مجلس القضاء عدنان التميمي لــ (الزمان) ان (مؤتمرا امنيا موسعا عقد في مقر عمليات دجلة لبحث امن المقدادية خاصة الاحداث الاخيرة في قرية نهر الامام) . واضاف ان (الاجتماع خرجت بسلسلة قرارات مهمة ابرزها تجريف بستان كل من ينتمي الى داعش او يتعاون مع التنظيم لزعزعة الامن والاستقرار بالإضافة الى تامين الطريق الزراعي المار بقرية نهر الامام وتشكيل حشد عشائري داخل القرية لمواجهة الخلايا النائمة).

تجريف بساتين

واعتبر التميمي (تجريف بساتين المنتمين الى داعش او المتعاونين معه اجراء رادع ضد من تسول نفسه العبث بالأمن والاستقرار).

ومن جهة اخرى اعلنت مدير دائرة الهجرة والمهجرين في محافظة ديالى ابتهال الدايني ، ان (فرقها الميدانية تواصل تسجيل العوائل العائدة من النزوح الطارئ لقرى شروين التابعة لناحية المنصورية ضمن قضاء الخالص).

واضافت الدايني لــ (الزمان) ، ان (فريق العمل الميداني انجز خلال اسبوع 120 معاملة للعوائل العائدة من النزوح في قرية حبيب العبد الله ، وفق ضوابط وتعليمات وزارة الهجرة والمهجرين).

مؤكدا ان ( فرقها الميدانية مستمرة بتسجيل العوائل العائدة من النزوح الطارئ لقرى شروين في ناحية المنصورية من اجل تخفيف العبء عنهم لغرض استلام مستحقاتهم المالية المترتبة وفق الخطط المعدة مسبقا من قبل الوزارة) .

الى ذلك اكدت المتحدث الاعلامي باسم شرطة المحافظة العقيد غالب العطية لــ (الزمان)أمس ، إن (بعض مواقع التواصل الاجتماعي نشرت عن وجود برنامج تطوع في صفوف شرطة المحافظة في بعض مناطق المحافظة ومنها قضاء خانقين وناحية جلولاء بالوقت الراهن) . واضاف العطية، أن (البعض استغل رغبة الشباب في الانخراط والتطوع في صفوف شرطة ديالى وعمد الى جمع أوراق ومستمسكات واعطاء وعود بالتعيين) ، موضحا أنه (يمثل مخالفة قانونية ولن نتهاون في ملاحقة الفاعلين وتقديمهم للعدالة).

فرص التطويع

وأكد العطية، أنه (لا يوجد اي برنامج تطوع جديد في صفوف قيادة الشرطة ضمن أيا من مناطق ديالى بالوقت الراهن) ، مشددا أنه (اذا ما توفرت فرص التطويع فان وزارة الداخلية ستصدر بيانا رسميا حيال الموضوع وفق الضوابط والتعليمات) . ودعا المتحدث الاعلامي باسم قيادة شرطة المحافظة الشباب ، الى (عدم تقديم المستمسكات الى اي شخص لان آلية التقديم في حال وجود برنامج للتطويع ستكون عبر موقع الوزارة ووفق ضوابط محددة من قبلها حصرا) . على صعيد اخر جهزت مديرية زراعة الرصافة فلاحي القاطع بـ605 طنا من اليوريا و471 طنا من الداب و97 طنا من بذور الشعير لشهر تشرين الأول. وتابع البيان ان (المديرية اجملت الكميات المجهزة لفلاحي قاطعها من سمادي اليوريا والداب بـ605 طنا من الأول و471 طنا من الثاني لشهر تشرين الأول فقط فيما أعلنت عن تجهيز الفلاحين من بذور الشعير ب97 طنا للفترة ذاتها).

واضاف أن (المديرية استلمت أيضا مبيد ستورم لمكافحة القوارض ومبيدات مكافحة حشرة حفار أوراق الطماطة وسيتم توزيعها لاحقا على الشعب الزراعية بغية تسليمها إلى الفلاحين والمزارعين وحسب الضوابط) , واوضح البيان ان (قسم الوقاية بالمديرة نفذت حملة لتعفير بذور الحنطة ضد أمراض التفحم بلغت كمياتها 221?3 طنا باستخدام مبيد الراكسيل ، وكذلك حملة أخرى لمكافحة آفة الفاروا على النخيل، كما أشار التقرير إلى ندوة إرشادية في المركز الإرشادي التدريبي الزراعي في بغداد لهذا الشهر تتعلق بزراعة محصول الحنطة وفحص بذورها), واضاف ان الوزارة نظمت حلقة نقاشية بشأن ل مقاومة الجراثيم للمضادات الحياتية وآلية تطبيق الإصلاح الاقتصادي والزراعي لمناقشة مقاومة الجراثيم للمضادات الحياتية وتطور المضادات الحيوية والاستخدام الرشيد لها، ومناقشة الجراثيم وطرق انتشارها، والتوعية بشأن ضرورة الاستخدام الرشيد للمضادات الحياتية لما لها من اثر كبير في إحداث المقاومة لهذه المضادات من قبل الجراثيم، وتأثير معالجات الإصابات البكتيرية).

استخدام مضادات

واكد البيان ان (الحد من استخدام المضادات الحياتية سيؤدي الى تحسين الإنتاج وتقليل الهدر الاقتصادي في استخدام الأدويةوناقشوا كذلك آلية تطبيق الإصلاح الاقتصادي والزراعي ومنها العقبات التي تقف امام التطور الاقتصادي ونموه وكيفية التغلب علىيها، والية تطبيق الاصلاحات الزراعية وكيفية تطبيقها واستغلال الفائض من الغلة، وتطبيق نظام حيازة الاراضي الزراعية، وإنتاج المحاصيل والخضر، وتوفير الإمدادات الغذائية الآمنة للمواطنين، وآلية خلق فرص عمل جديدة والوصول الى الاكتفاء الذاتي).