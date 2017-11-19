طار الشر – فائز جواد

ودعنا شهر صفر ونستقبل ربيع الاول وفي مثل هذه الايام تستعد العوائل العراقية بتوديع شهر يعتقدون انه فيه كثير من النحس لاعتقادات اختلف عليها الكثير حيث اتخمت في مجتمعنا العراقي عادات وتقاليد عرفناها وعشناها امتدت وترسخت من آبائنا واجدادنا ، وباتت تلك العادات والتقاليد التي مازال القسم من العوائل العراقية يتمسك بها لاعتقاداتهم انها واقعية بينما يعدها من العوائل بالخرافة لكنها لاننكر ان البعض منها بقي ومازال معتقدا وموروثا لايمكن نسيانه وصار ارباب العوائل ينقلون تلك العادات والتقاليد الى ابنائهم واحفادهم ، وهي لاتحصى ولاتعد اذا ما فصلناه ، ولاننا في شهر صفر من العام الهجري .

ساروي لكم ماحدث لي في منتصف شهر صفر الجاري وعندما عدت الى شقتي ظهرا وقبل فتح باب شقتي سمعت المراة العجوز التي تسكن جنب شقتي ومعها ولديها ويخرجان صباح كل يوم ويعودون نهاية اليوم لتبقى المراة وحدها تعد متطلبات بيتها سمعتها وهي تصيح باعلى صوتها وتقول (اطلع .. اطلع .. ولي ..ولي)مع اصوات وطقطقات وضرب على الحائط والارض غير طبيعية فاعتقدت ان لصا اقتحم شقتها وتحاول اخراجه فاقترب الصوت الى باب الشقة الرئيس فاستعديت للدفاع عن نفسي والدفاع عن المراة العجوز ولا اخفيكم ان بعض الخوف قد انتابني ،بعد دقائق فتحت باب الشقة والمراة تستمر (اطلع ..اطلع) وانا على استعداد تام فشاهدت المراة تمسك (جريدة نخلة) وهي دائما ماتستخدم كاداة تنظيف الارضيات (مكناسة) نعم تمسك بها وتضرب على الارض وتصيح (اطلع ..اطلع ) وفتحت الباب ثم اغلقتها بقوة ويتخيل لها ان شيئا ماخرج من البيت ، وقفت محتارا في هذه اللحظات خرج احد كبار السن من الشقة المقابلة فسالته عن الموضوع فرد مبتسما (الحجية في كل اول ايام شهر صفر من السنة تستخدم طريقة طرد النحس من شقتها وهي تمسك جريدة النخله وتقوم بكنس شقتها وتتخيل ان النحس هو شخص وتقوم بطرده من الشقة كما رأيتها ) ضحكت ودخلت شقتي باحثا في مواقع الانترنت عن مثل هذا المعتقد وعن تفاصيل شهر صفر فوجدت ان في هذا الشهر عادات وتقاليد كانت ومازالت تمارس في مجتمعنا ، مثل الإكثار من الصلوات ودفع الصدقات وذكر الأدعية، كأعمال لا بد منها لدفع كل مكروه محتمل حدوثه.وقد خص هذا الشهر بالـ(نحس) وقد عرف عند العرب حيث يذكرون نقلا عن أجدادهم، انك لو كسرتَ أي شيء من أثاث المنزل قد لا تلاقي أي اعتراض من الأهل على العكس من باقي الأيام، بل تتعالى الأصوات بالقول(طار الشر). وان سُكبَ الماء على السجادة تسمع (صلوات.. خير.. خير)، وكل ما تكسر أكثر يكون الشر طار والخير أوفر.

نسعى لدفع البلاء فيه وهكذا كعادات وتقاليد مازالت تمارس الى يومنا هذا ولكن يبقى شهر صفر هو احد اشهر الله الذي ففيه مناسبة وفاة الإمام الثاني الحسن المجتبى (ع) وزيارة الأربعينية (دخول السبايا إلى ارض العراق) ومجيء الأنصار في يوم عشرين، حيث تستعد مدينة كربلاء بأكملها لاستقبال الأنصار والزوار. وبعد الانتهاء من زيارة الأربعين يذهب الكثيرون من الناس مشياً على الأقدام لزيارة النجف الأشرف حيث يصادف ذكرى وفاة الرسول الأكرم محمد (ص) وقد اتفق الكثير من الاجلاء والباحثين على إن شهر صفر هو ليس من الأشهر التي خُصت بالنحس ولا يوجد أي نص أو حديث نبوي يثبت صحة هذا القول، ولكن جاء هذا النحس لربما من بعض المجتمعات أو الأشخاص الذين قد تعرضوا إلى عوارض متكررة اصابتهم في هذا الشهر ونقلوها الى عامة الناس وبذلك أصبح هذا شائعا. وبطبيعة الحال ان الإسلام لا يتعارض مع هذه العادات اذا لم تُنسب اليه ولا تتعارض مع مبادئه من حيث الحلال والحرام، لكن تتعارض إذا كانت مسيئة إلى الإسلام والمجتمع بصورة عامة.