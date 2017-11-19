التجارة تعمل بدعم دولي للإنضمام بصفوف المنظمة العالمية

تصنيع الحبوب يرسل قافلة طحين إلى قضاء القائم

بغداد – شيماء عادل

أرسلت الشركة العامة لتصنيع الحبوب التابعة لوزارة التجارة قافلة محملة بكمية خمسة الاف كيس طحين الى قضاء القائم المحرر حديثا من عصابات داعش .

وقال مدير عام الشركة طه ياسين عباس في بيان تلقته ( الزمان) أمس انه تنفيذا لتوجيهات الوزير وكالة سلمان الجميلي تم ارسال قافلة محملة بمادة الطحين والتي تم انتاجها وتجهيزها بواسطة مطحنة الدورة الحكومية حيث تم تحميلها ونقلها باسطول شاحنات قسم النقل التابع للشركة، واضاف ان ( الكمية المرسلة من الطحين تمثل الدفعة الثانية منذ تحرير القضاء حيث قامت الشركة في وقت سابق بتجهيز القضاء المحرر بالوجبة الاولى البالغة 2000 كيس طحين بعد عملية التحرير مباشرة وان عملية التجهيز للمناطق المحررة لازالت مستمرة بناءا على البيانات الواردة من فرع الشركة في المحافظة ودائرة التخطيط والمتابعة ).

واشار ياسين الى ان (رئيس لجنة الخدمات العامة بمجلس محافظة بابل زار فرع الشركة في المحافظة واطلع على طبيعة عمل الفرع ومستوى الخدمات التي تقدمها الشركة لمواطني المحافظة في توفير الطحين ضمن مفردات البطاقة التموينية كما قام بجولة ميدانية شملت عدد من المطاحن العاملة واطلع على مراحل الانتاج والانسيابية في تجهيز الوكلاء بالطحين ).

مناقشة سبل

واعلنت الوزارة عن قيام وفد اللجنة الوطنية بانضمام العراق لمنظمة التجارة العالمية بمناقشة سبل دعم العراق لاستكمال ملفات انضمامه الى منظمة التجارة العالمية مع ممثلي الدول العربية في مقر الجامعة العربية في جنيف).

ونقل البيان عن مدير عام دائرة العلاقات الخارجية عادل خضير عباس رئيس الوفد ونائب رئيس اللجنة الوطنية المعنية بانضمام العراق الى منظمة التجارة العالمية قوله انه (تم خلال تلك المناقشات تقديم شرح واف لمسيرة انضمام العراق وما تم التوصل اليه من إنجازات في هذا المجال من تشريعات والتزامات القانونية المحددة والإصلاحات التفصيلية الشاملة المطلوبة في المؤسسات والممارسات والسياسات الاقتصادية التي يقتضيها انضمام العراق الى المنظمة وان يكون جزء من المنظومة الاقتصادية الدولية), واضاف البيان ان (ممثلي الدول العربية عبروا عن دعمهم الكامل للعراق في هذا المجال حيث أوضح السفير السعودي رئيس الوفد العربي بانه سيبذل كل ما في وسعه لحشد الدعم الدولي للعراق.

مساعدات عربية

اما السفيران المصري والعُماني فقد أوضحا بأنهما على أتم الاستعداد لتقديم كل المساعدة التي يطلبها العراق وان البعثتين المصرية والعمانية ستكونان تحت تصرف العراق في كل ما يحتاجه لإنجاز مسيرة انضمامه الى المنظمة. فيـــما اعلنت الشركة العامة لتجارة الحبوب التابعة للوزارة عــــــن المباشرة باستلام اولى الكميات من محصول الشلب من الفلاحين والمزارعــــين في محافظة النجف بعد بدء موسمها التسويقي لمحصول الشلب للموسم 2017- 2018.

وقال مدير عام الشركة هيثم جميل الخشالي أن (الشركة باشرت بالتسويق الفعلي في الثالث عشر من الشهر الجاري في المراكز التسويقة بالمحافظة حيث يتوقع ان يصل انتاج محصول الشلب هذا العام الى 181 الف طن بحسب تقديرات وزارة الزراعة.