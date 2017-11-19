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ترامب وتلفزيون الواقع الإيراني – مازن صاحب

ما بين مشاهد تلفزيون الواقع الذي يديره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الساحة الدولية وبين حقائق الالتزامات بمتغيرات ظرفية للحرب على ملف إيران النووي، تبدو هناك حاجة الى التفريق بين نموذج الوفاق الدولي الذي تسعى أوروبا الى الخروج به للقرن الحادي والعشرين، مقابل رغبة الرئيس ترامب محاسبة إيران على نفوذها الإقليمي وقدراتها الصاروخية، السؤال: هل بالإمكان جذب العالم لحرب على إيران كما فعل بوش الابن عام 2003 يروج الكثير من المحللين في تعليقاتهم التلفازية حسب اهواء الفضائيات دون ملامسة الحقائق الكامنة في العلاقات الإقليمية ومدى قدرات كل من واشنطن وطهران على تحجيم أدوار الطرف الاخر إقليميا، وربما تناسوا الاتفاق النووي الذي بدأت لبناته الأساسية من بغداد في أيار 2012 بان يكون لإيران نفوذها الإقليمي مقابل تخفيض قدراتها النووية وينطلق هذا المفهوم من خمس فرضيات أساسية تتمثل في استخدام الفوضى التي خلقها الاحتلال الأمريكي للعراق للدفاع عن امنها القومي في بيئة معادية توظف ما يمكن وصفه بعمقها الإقليمي من نتاج برنامج طويل الأمد بدء ثمانينات القرن الماضي بعنوان (تصدير الثورة) لتحقيق اهداف الدولة الإسلامية الإيرانية حتى وان فقدت بريق ثورتها.

يقول الـــباحث المتخصــــص في الشؤون الإيرانية كريم ساجد بور (25/3/2015) في حوار متلفز (يجب وضع نفوذ إيران في المنطقة في سياقه الصحيح، وأقر بأن إيران تزدهر ويتحسن موقفها إذا كان هناك فراغ سياسي وفوضى، لكنها ليست في موقع يتيح لها السيطرة على الشرق الأوسط). لا مهرب من التأكيد ان ايران تدافع عن امنها القومي بدماء الموالين لها من الدول الأخرى، حتى من منطق التحالف المصيري لتقليد ولاية الفقيه معززا في البناء الهرمي للقوى الحزبية التي ظهرت في ايران ولها مكانة متصدية في السلطة العراقية كما هو الحال مع حزب الله في لبنان ومع الحوثيين في اليمن ، وأول تماس ظهر في لبنان اثر استقالة رئيس وزراءها سعد الحريري في خطاب متلفز من الرياض، وهناك ميول روسية للتداخل الجراحي الاستراتيجي مع ايران في تحالف الشرق ضد طموحات القطب الأمريكي الاحد لولادة عالم متعدد الأقطاب ، فان الحقيقة الاساسية تكمن في ذلك الاندفاع الشعبي سواء في العراق او اليمن او لبنان وحتى في أجزاء من سورية لمناصرة ولاية الفقيه في نفوذ ايران الإقليمي الذي تديره بكفاءة تاجر السجاد وعقلية القهرمان الحكيم، مقابل تخبط أمريكي في نقل أفكار الرئيس ترامب لمواجهة النفوذ الإيراني من جدلية تلفزيون الواقع التي يجيدها الرئيس ترامب الى التخطيط السياسي في إدارة عمليات تحجيم النفوذ الإيراني في المنطقة . أول هذه المؤشرات التي تجاوزتها واشنطن تتمثل في فض التحالفات البينية للحرس الثوري ومؤسسات يديرها مكتب خامنئي بوصفه الولي الفقيه مع قوى سياسية إقليمية، وفرض العقوبات الأمريكية على هذه القوى يزيدها شعبية امام الراي العام العربي والإسلامي الذي يرى في واشنطن قوة معادية حتى الان وستبقى كذلك ما لم تعد واشنطن خطط الدبلوماسية الشعبية التي ظهرت ما بعد الحرب الأمريكية في أفغانستان للتعامل مع شعوب المنطقة مباشرة، الهدف الغائب عن فريق ترامب في حربه على النفوذ الايراني. الوجه الاخر الذي ربما لا يريده ترامب اليوم، الجلوس على طاولة التفاوض مع وفد إيراني يتذاكى بالكلمات على محاوره الذي لا يفهم مضمون الترجمة الفارسية للغة الإنكليزية، فينتهي به المطاف كما انتهى بجون كيري وزير خارجية الرئيس أوباما بالجلوس حائرا امام رغبة اوربية بالانتهاء من ملف ايران النووي، عندها سيكون على ترامب وفريقه الرئاسي البحث عن برنامج جديد في تلفزيون الواقع لتبرير فشلهم في مواجهة النفوذ الإيراني وصواريخها البالستية بعيدة المدة وسط دهشة سعودية وربما (كردية عراقية).