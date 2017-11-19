المطالبة بتخصيص 5 بالمئة من التعيينات لذوي الإعاقة

العمل يسترد نحو 63 مليار دينار عن أقساط القروض

بغداد – داليا احمد

استردت دائرة التشغيل والقروض التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية نحو 63 مليار دينار اقساط للقروض منذ عام 2013 ولغاية الشهر الماضي . فيما طالبت الوزارة بتخصيص 5 بالمئة من التعيينات لذوي الاعاقة. ونقل بيان تلقته (الزمان) امس عن الوزير محمد شياع السوداني خلال ترؤسه اجتماعا لصندوق دعم المشاريع الصغيرة القول انه (يجب متابعة وعدم تأخير منح القروض للمحافظات التي استردت جميع مبالغ الاقراض من المستفيدين بغية شمول فئات جديدة).

استيراد مبالغ

واضاف ان (المبالغ التي استردتها الوزارة بلغت63 مليار دينار كاقساط للقروض منذ عام 2013 ولغاية الشهر الماضي من العام الجاري في حين بلغ اجمالي المستحقين لدفع تلك الاقساط 20 الفا و 865 مقترضا في بغداد والمحافظات منهم 17 الف و 912 سددوا الاقساط المترتبة عليهم لتصل نسبة التسديد الى 79 بالمئة)، داعيا الى (التواصل المستمر مع الحكومات المحلية لمتابعة شؤون المقترضين في تلك المحافظات). وعن امكانية اطفاء جزء من القرض في حال الحصول على قرض اضافي لتطوير النشاط الناجح . اكد المتحدث باسم الوزارة عمار منعم (عدم امكانية اطفاء اي قرض لان المبالغ مدورة وما يسترد يعاد اقراضه لمواطن آخر)، لافتا الى (امكانية شمول المشاريع التي يتم اقراض اصحابها من دائرة التشغيل والقروض بالضمان الاجتماعي كونها من اختصاص دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي وليست من اختصاص دائرة التشغيل والقروض). من جهة اخرى عقدت دائرة التخطيط والمتابعة في الوزارة اجتماعا دوريا لمناقشة الخطة السنوية لدوائر الوزارة للعام المقبل . وقال منعم ان (الاجتماع الذي ترأسته معاون مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة كوثر ابراهيم ،ناقش الخطة السنوية لعام 2018 للمركز الوطني للصحة والسلامة المهنية ودائرة التشغيل والقروض التي تضمنت النشاطات التي ستنفذها الدائرتان خلال العام المقبل وفقا للاهداف التي حددتها الوزارة خلال العام الجاري).

مبينا ان (الخطط السنوية للدوائر تتضمن التقرير الفصلي والاهداف المحددة لكل خطة وتقارير عن الزيارات الميدانية والدورات التي تقيمها بعض الدوائر واعداد الدراسات)، مشيرا الى ان (الفعاليات التي تتضمنها الخطة تشمل ما منفذ فعلياً على ارض الواقع او الذي سيتم تنفيذه وكذلك نسب الانجاز المتحققة او المتوقعة لكل نشاط خاص بعمل الدائرة). من جهة اخرى دعت هيئة ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة الى ضرورة تخصيص 5 بالمئة من التعيينات لذوي الاعاقة . وقال رئيس الهيئة القاضي أصغر عبد الرزاق الموسوي ان (الهيئة على تواصل مستمر مع الوزارات المعنية لتطبيق مفردات القانون رقم 38 لسنة 2013 ولاسيما فيما يتعلق بالتعيينات وضرورة تخصيص نسبة لا تقل عن 5 بالمئة من التعيينات لذوي الاعاقة)، واضاف ان (هذا التواصل اثمر عن توفير درجات وظيفية في بعض الوزارات لتلك الشريحة)، مشيرا الى ان (هيئة الاعلام والاتصالات اعلنت عن توفر درجات وظيفية شاغرة فيها وخصصت نسبة من التعيينات لذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة استنادا للمادة 16 من القانون).

تخصيص وظائف

وتابع ان (هذا القانون الزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وشركات القطاع العام بتخصيص وظائف لذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة من ملاكها ، مع الزام صاحب العمل في القطاع المختلط باستخدام عامل واحد من ذوي الاعاقة ممن تتوفر فيه الحد الادنى من المؤهلات المطلوبة).

مبينا ان (قانون ذوي الاعاقة اعطى لشريحة المعاقين حقوقا وامتيازات مختلفة بما فيها راتبا شهريا يعادل الحد الادنى في سلم رواتب الموظفين).

مشيرا الى ان (المعين المتفرغ اذا كان موظفا ويتقاضى راتبا من الدولة يمنح اجازة تفرغ براتب تام مع المخصصات الثابتة وبقية الامتيازات اسوة بأقرانه في الوظيفة ويجدد هذا التفرغ سنويا وحسب المادة 19 من قانون هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة).