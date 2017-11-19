تنفيذ حملات لمكافحة القوارض في الرصافة

فريق طبي يستأصل ورماً سحائياً من الدماغ

بغداد – تمارا عبد الرزاق

نجح فريق طبي في مدينة الامامين الكاظمين التابعة لدائرة صحة بغداد الكرخ في استئصال ورم سحائي من الدماغ لمريضة تبلغ من العمر 49 عاما, فيما نفذت دائرة صحة بغداد الرصافة عدد من الحملات الصحية لمكافحة القوارض . ونقل بيان تلقته (الزمان) عن رئيس الفريق لواء عبدالله علي القول ان (المريضة كانت تعاني من صداع مع ضعف في البصر وتقيؤ وحالة فقدان الوعي متكرر).

مضيفا (وبعد اجراء الفحوصات المختبرية كافة اتضح وجود ورم دماغي سحائي في الفص الخلفي من الدماغ في منطقة حساسة مسؤولة على البصر وقد تم اجراء عملية رفع الورم بالكامل), مشيرا الى ان (العملية تكللت بالنجاح دون ان تحتاج المريضة الى علاج اشعاعي).

وأجرى فريق طبي متخصص بجراحة الوجه والفكين في مستشفى اليرموك التعليمي التابع لدائرة الكرخ عملية معقدة لزائر في الاربعينية تعرض الى حادث سير . وقال رئيس الفريق علي اركان الصكبان ان (العملية التي اجريت لمصاب بحادث سير البالغ من العمر 40 عاما هي تثبيت كسور متعددة في منطقة نصف الوجه والانف ومحجر العين باستخدام الصفائح والاسلاك المعدنية مع ترقيع محجر العين بزراعة عظمة ماخوذة من منطقة الورك).

افتتاح مشاريع

من جهة اخرى افتتحت الدائرة مجموعة من المشاريع الستراتيجية المستشفى ذاته . وقال مدير عام الدائرة جاسب لطيف الحجامي انه (من اهم المشاريع التي تم افتتاحها في المستشفى هو مشروع جهاز الاشعة الحديث الذي يدخل الخدمة لاول مرة في العراق باستخدام الطباعة على الورق بدل استخدام الرقائق الشعاعية).

لافتا الى انه (تم افتتاح قسم الكسور بعد اعادة تأهيله و كذلك استحداث وحدة صناعة الاسنان و افتتاح المصعد الخاص لسديات المرضى الذي سيسهم في عملية التنقل). من جهة اخرى نفذت فرق شعبة السيطرة على الامراض الانتقالية التابعة لدائرة صحة الرصافة حملة لمكافحة القوارض في منطقة البتاوين ببغداد . وقال مدير قسم الصحة العامة في الدائرة بشار عبد اللطيف في بيان تلقته (الزمان) امس ان (الدائرة عملت ومن خلال الفرق الخاصة بمكافحة نواقل الامراض في شعبة السيطرة على الامراض الانتقالية بحملات مستمرة في جانب الرصافة ومنها منطقة البتاويين). مشيرا الى ان (الحملة تضمنت توزيع الطعوم السمية وكذلك تعفير جحور القوارض في المنطقة). من جانب اخر قالت مدير شعبة السيطرة على الامراض الانتقالية في الدائرة خالدة سلمان أن (الشعبة اقامت حملة لمكافحة الحشرات ورش تجمعات النفايات في منطقة الحميدية بهدف القضاء على الحشرات التي تعد ابرز نواقل الأمراض التي تصيب الانسان), مؤكدة ان (الدائرة اقامت العديد من الحملات لمكافحة نواقل الامراض او حملات التضبيب المسائي ولاسيما بعد زيارة عدد الفرق الخاصة من اجل تغطية المناطق كافة بتلك الحملات في المناطق الطرفية او ذات الاصحاح البيئي). الى ذلك ناقش مدير عام الدائرة عبد الغني سعدون الساعدي مع مدير مكتب الاتجار بالبشر في جانب الرصافة العقيد علاء فالح اليات وسبل التعاون المشترك فيما يخص موضوع مكلفحة الاتجار بالبشر. وقال البيان ان (الجانبين ناقشا اليات وسبل التعاون المشترك في موضوع مكافحة الاتجار بالبشر), واكد الساعدي ان (الدائرة وضعت ضوابط فيما يخص ذلك المجال من خلال اتباع عدد من الاجراءات الخاصة في حماية الاطفال ولاسيما الخدج عن طريق الرقابة المستمرة بهدف منع التلاعب).

عمليات جراحية

في غضون ذلك اعلن مستشفى الواسطي التابع للدائرة ذاتها عن استقبال نحو 5 الاف مراجع خلال الشهر الماضي.

وقال مدير المستشفى عباس محمد الصحن ان (العيادات الاستشارية استقبلت نحو 5226 مراجع وكذلك اجراء 1073عملية جراحية يضاف لها عمليات الليزر كما بلغ عدد الراقدين في الردهات 637راقد). وشهد مستشفى فاطمة الزهراء إجراء نحو الف و 500 عملية جراحية خلال الشهر ذاته. وقال مدير المستشفى عباس عويد الحسيني إنه (تم إجراء 1524 عملية جراحية توزعت بين 382 عملية فوق الكبرى وكذلك 597 كبرى و227 وسطى و 318 صغرى), مبينـاً ان (تلك الأرقام هي بحسب إحصائيات رسمية شهرية صادرة من قسم الإحصاء في المستشفى), وتابع ان (المستشفى استقبل ايضا 10 الاف و677 مراجعا توزعوا بين مراجعي العيادات الاستشارية النسائية والأطفال والاستشارية الخافرة و مراجع قسم الطوارئ).