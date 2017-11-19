شح المياه وراء تضرر الخضروات ونفوق الثروة الحيوانية

الزراعة لـ (الزمان): المحاصيل الصيفية لم تشهد خسائر لإعتمادها على التنقيط

بغداد – داليا احمد

اكدت وزارة الزراعة ان المحاصيل الصيفية لم تشهد خسائر لاعتمادها على نظام الري بالتنقيط، مشيرا الى مشكلة شح المياه بحاجة الى معالجات لتفادي نفوق الحيوانات.

وقال الوكيل الفني للوزارة مهدي ضمد القيسي لـ (الزمان) أمس ان (الخطة الزراعية الصيفية لمحصولي الخيار والباذنجان لم تشهد اي خسائر تذكر).

واضاف ان (محاصيل الخضروات التي يعتمد في زراعتها على البيوت البلاستيكية لا تتأثر بشح المياه نظرا لان سقي المزروعات فيها يعتمد على الري بالتنقيط).

ولفت الى ان (الازمة المائية بحاجة الى معالجات بإشراف من وزارة الموارد المائية كونها المسؤول الاول عن موضوع شح المياه ونظرا لان الازمة تسببت بنفوق الحيوانات)،

ورجح القيسي ان (تكون قلة الايرادات السبب الاساس في هجرة الفلاحين وسكان الاهوار الى المدن)، مؤكدا ان (الوزارة تسعى الى ايجاد حلول وبدائل للتـــــــغلب على ازمة المياه ضـــــــــمن امكانياتها عن طريق استخدام طرق الري الحديث).

انشاء مشاريع

وفيما يخص الاراضي وانشاء المشاريع الزراعية نوه القيسي الى ان (الوزارة تسعى الى ادامة الاراضي الزراعية عن طريق منح الفلاحين قروضا مالية وتزويدهم بالتجهيزات الضرورية ومنها الاسمدة الكيمياوية وما تناقلته بعض الجهات بشأن زيادة الرسوم المفروضة على تجديد عقود الاراضي وانشاء المشاريع الزراعية خبر عار عن الصحة).

مضيفا (قد تكون تلك الزيادة قد نالت اجور السقاية من الموارد المائية). وسجلت محافظة ذي قار نفوق اعداد من الثروة الحيوانية والسمكية وتضرر القطاع السياحي في مناطق الاهوار الوسطى بسبب شح المياه.وقال رئيس اللجنة الفنية في مجلس المحافظة حسن الاسدي في تصريح امس إن (الواقع الاقتصادي بدا بالتراجع في ظل انحسار مناسيب المياه في المسطحات المائية التي تهدد التنوع الاحيائي والثروة الحيوانية لمربي الجاموس وغيرها من المصالح الاخرى).

تراجع مستويات

لافتا الى ان (المناطق الواقعة بين قضاء الجبايش والمدينة التابع الى محافظة البصــــــــرة هي الاكثر ضرراً بسبب تراجع مستويات المياه وتسجيل نفوق للثروة الحيوانية). بدوره، اعلن رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية في المحافظة مقداد الياسري عن تضرر ماتبقى من الخطة الزراعية الصيفية لمحصولي الخيار والباذنجان في قضاء الغراف بسبب شح المياه وارتفاع نسب الملوحة. وقال الياسري في تصريح امس ان (تلك المزارع تعاني تضرر محاصيلها الامر الذي يسبب خسائر مادية كبيرة للفلاحين ما يهدد مستقبل نظام الزراعة الحديث كونه يكلف مبالغ مالية كبيرة في عملية الانتاج) وتابع ان (محصولي الخيار والباذنجان يعانيان عدم اكتمال عملية النمو بسبب نسبة الاملاح وعدم امكانية ايصال المياه الصالحة للزراعة الذي سبب خسائر مختلفة للمناطق التي تعمل بنظام البيوت البلاستيكية. وفي المثنى كشف اتحاد الجمعيات الفلاحية عن عزوف عدد كبير من الفلاحين عن استصلاح اراضيهم بسبب زيادة الرسوم المفروضة على تجديد عقود الاراضي وانشاء المشاريع الزراعية . وقال رئيس الاتحاد عواد عطشان في تصريح امس إن (الارتفاع الذي يصل في بعض الاحيان الى عشرة اضعاف مقارنة مع الاعوام الماضية ادى الى عزوف الكثير من الفلاحين عن تجديد عقودهم وعدم زراعة اراضيهم مما اثر ذلك على الواقع الزراعي في المحافظة بشكل عام)، واضاف ان (الوزارة رفعت تلك الرسوم مستغلة بند تعظيم الموارد للوزارات الذي اقر ضمن موازنة العام الجاري) على حد تعبيره. لافتا الى ان (تلك المعاناة تضاف الى المعاناة الاخرى التي تواجه الفلاحين في المحافظة والمتمثلة بشح المياه). من جهة اخرى منحت مديرية بيئة المحافظة 25 موافقة بيئية لإنشاء مشاريع في مجالات عدة. وقال مدير بيئة المحافظة يوسف سوادي في تصريح امس إن (الفرق التابعة للمديرية قامت باجراء الكشف الميداني على تلك المشاريع لمعاينة المحددات البيئية والموقعية)،

مشيرا الى ان (تلك المشاريع توزعت بين حقول دواجن ومحطات للوقود وابراج هواتف طبقت عليها التعليمات الصادرة من الوزارة عام 2011)، وتابع ان (المديرية وجهت انذرات بيئية لخمسة معامل لصناعة الطابوق ومعملين لتعبئة الغاز لعدم التزامها بالمحددات البيئية الواردة في قانون حماية تحسين البيئة). الى ذلك اطلقت مديرية حماية وتحسين البيئة في محافظة البصرة 20 صقراً بموجب اتفاقية دولية لحماية أنواع من الحيوانات النادرة المهددة بالانقراض. وقال مدير المديرية أحمد حنون في تصريح امس ان (المديرية أطلقت 20 صقراً لتتمكن من العودة الى مواطنها الأصلية بعد أن تعافت تنفيذاً لاتفاقية سايتس الدولية المتعلقة بالحفاظ على الحيوانات والنباتات الفطرية المهددة بالانقراض)،

مبيناً أن (تلك الصقور كانت في وضع صحي غير جيد عندما جرى تسلمها من السلطات الكويتية).