العبادي يدعو لعكس الوجه الحقيقي للإسلام

5 ملايين زائر يشاركون النجف أحزانها بذكرى وفاة النبي

النجف – سعدون الجابري

عاشت محافظة النجف الاشرف امس السبت اجواء حزينة بعد ان أحيا فيها مئات الآلاف من المواطنين ذكرى وفاة النبي محمد (ص) وسط اجراءات أمنية مشددة، فيما تقدم رئيس الوزراء حيدر العبادي بالتعازي للشعب العراقي والعالم بالمناسبة نفسها، داعيًا الى تقديم الوجه الناصع للدين الاسلامي بوصفه دين السلام والأخوة.وتوافد الزائرون من محافظات مختلفة سيراً على الاقدام قاصدين مرقد الإمام علي بن ابي طالب – عليه السلام – ابن عم النبي في النجف لأداء زيارته وتقديم العزاء بالمناسبة.واجريت الزيارة وسط اجراءات أمنية مشددة خشية وقوع خروقات امنية واستهداف الزائرين. واعلن محافظ النجف لؤي الياسري خلال مؤتمر صحفي قي مبنى المحافظة عن احياء خمسة ملايين زائر ذكرى وفاة النبي محمد عند مرقد الإمام علي وأكد نجاح الخـــــــــطة الأمنية الخاصة بالزيارة.من جـــــــــهته، افاد قائد عمليات الفرات الأوسط قيس المحمداوي خلال المؤتمر، بمشاركة أكثر من 23 ألف عنصر أمني فـــــــــي خطة الزيارة الأمنية.

واشار إلى مشاركة فوجين من بابل والديوانية بالخطة.بدوره، تقدم العبادي بتعازيه للمسلمين بالمناسبة وقال في بيان امس السبت (أتقدم بأحر التعازي والمواساة الى شعبنا العزيز والأمة الإسلامية والعالم أجمع بذكرى وفاة خاتم النبيين محمد – صلى الله عليه وآله وسلم – الذي بعثه الله رحمة للعالمين)، مضيفًا (إننا أحوج ما نكون الى إتباع سيرة نبينا الأكرم – ص – في التمسك بحبل الله ونشر السلام ونبذ الفرقة وإنهاء الخلافات والنزاعات لننعم جميعا بالأمن والاستقرار).

وأكد العبادي (ضرورة تقديم الوجه الناصع لديننا الحنيف دين السلام والأخوة والتسامح، خصوصا في هذه الأيام التي يقترب فيها شعبنا وبلدنا من قطف ثمار النصر على الإرهاب وتطهير أرضه من عصابة داعش المجرمة بعزيمة مقاتلينا الشجعان وتضحيات شعبنا الغالية).

نجاح خطة

وأعلنت العتبة العلوية نجاح خطتها الخاصة بالزيارة.

وقال رئيس لجنة إدارة العتبة العلوية محمد حسن رزوقي في تصريح ان(نجاح الزيارة تم بتآزر جميع منتسبي العتبة العلوية المقدسة والمتطوعين فيها، إضافة الى التعاون والتنسيق مع المؤسسات الخدمية والأمنية والبلدية والصحية الذي ساهم بشكل كبير في إنجاح تقديم الخدمات للزائرين).بدوره، قال عضو لجنة إدارة العتبة رئيس غرفة عمليات زيارة الأربعين فلاح الصراف انه(كان للعتبة العلوية حضور في الاجتماع الموسع الذي عقد في مبنى محافظة النجف وحضره مديرو الدوائر الأمنية والخدمية والصحية لأجل تذليل معوقات الزيارة في جميع الجوانب اللوجستية ـ وقد تم تحديد المهام الموكلة الى الجميع والاتفاق على الخطط الأمنية والخدمية والصحية الموضوعة لخدمة الزائرين بالذكرى)، مضيفاً (ومع التوافد المليوني للزائرين وجهت إدارة العتبة المقدسة بإستمرار افتتاح مواقع الضيافة لاستقبال الزائرين مع توفير الخدمات الساندة لمبيت الزائرين المتمثلة بتوزيع الوجبات الغذائية وتهيئة المجاميع الصحية والمياه الصالحة للشرب والأجواء المناسبة للزيارة).

تطبيق مهمات

وأكد ان(إدارة العتبة العلوية نجحت في تطبيق المهمات الموكلة اليها في جميع الجوانب الأمنية والخدمية والصحية والنقل وتوفير الأجواء المناسبة للزائرين الكرام )، مشيراً الى(دعم العديد من المواكب الحسينية الراغبة في تقديم الخدمات للزائرين في الأرجاء الخارجية من المرقد الطاهر ، مع تخصيص مبالغ مالية لخدمة الزائرين في مجال توفير الوجبات الغذائية، وقد نجحت العتبة بإمتياز في وصول الزيــــــارة الى بر الأمان وتقديم أفضل الخدمات للزائرين الكرام ).

من جهته، أكد الأمين العام لمؤسسة حقوق الانسان في العراق زيد الحلي ان الانسانية بحاجة الى الالتزام بالأمن الاجتماعي الذي مارسه الرسول محمد (ص). ونقل بيان لمكتب الحلي تلقته (الزمان) امس ان (رسول البشرية أكد في حديثه ان – المؤمن يألَف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، وخير الناس أنفعُهم للناس – على ان بناء المجتمعات ينبغي ان يكون على اساس العلاقات السليمة بين الناس والتي تعتمد على التعاون والفضيلة في التعامل والتفاهم لايجاد الاستقرار والطمأنينة والتحرر من الخوف وعلى اننا نحتاج الى تحقيق الأمن الاجتماعي الذي يضمن تنفيذ حقوق الانسان في حفظ الدين والنفس والعقل والمال والعرض في المجتمعات والدول)،

مشيرا الى ان (العالم يعيش القلق والخوف الذي يهدد مقومات الحياة والعيش بسلام نتيجة تحكم بعض القوى التي تسيطر على مجريات الاحداث والتصرف من دون واعز ديني او انساني او اخــــــلاقي او قانوني عادل). ولفت الى ان (الأمن الاجتماعي للدول لا يمكن تحقيقه من دون التزامها بالعدل والنزاهة والصدق، وان الاصلاح المنشود في نهضتها وتخلصها من مخلفات الماضي التي اتسمت بالممارسات الخاطئة ، في المجالات الدينية والسياسية والتربوية والتعليمية والثقافية والصحية والاجتماعية والصحية والاقتصادية، ينبغي ان يكون منسجما مع حاجة هذه الدول لهذا الاصلاح).

امن اجتماعي

مؤكدا ان (الرسول (ص ) اهتم بالأمن الاجتماعي وفق منهج حفظ كرامة الانسان وعدم الاعتداء عليه والاهتمام بشخصيته القادرة على تحمل المسؤولية مع توفير مستــــــــلزمات هذه المسؤولية).

وخلص الحلي الى القول ان (هذا المنهج تضمن الحفاظ على الالتزام بالوسطية والاعتدال والابتعاد عن الإفراط والتفريط والمبالغة والمغالاة، والسعي للتضامن والوحدة والألفة والمحبة والتعاطف والتراحم والتسامح والمصالحة، وايجاد الارضية المناسبة للتخلص من العوامل التي تحول دون رقي الانسان والامم وتقدمها وابتعادها عن الحروب والارهاب، والتي تمنع الانسان من التمتع بالطمأنينة والامن والسلام ليكون قادرا على حمل الامانة).