التربية تبقي الطلبة المعيدين في مدارس المتميزين

العراق يحصد أعلى نسبة عالمية في مجال الرياضيات

بغداد – بغداد – داليا احمد

بغداد – تمارا عبد الرزاق

حصل العراق على أعلى نسبة بزيادة الاستشهادات في مجال الرياضيات بالمجلات العالمية المعتمدة.وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان امس ان (العراق حصل على أعلى نسبة بزيادة الاستشهادات في مجال الرياضيات بالمجلات العالمية المعتمدة), ونقل البيان عن مدير عام البحث والتطوير غسان حميد عبد المجيد قوله، إن (شركة كلاريفيت العالمية أعلنت نتائج تحليل الاستشهادات للمجلات والباحثين والمؤسسات والدول في 22 تخصصاً على مدى السنوات العشرة الماضية بالاضافة الى أربعة اشهر من عام 2017), واضاف ان (قواعد البيانات أظهرت حصول العراق على أعلى نسبة بزيادة الاستشهادات في الرياضيات مما يؤشر جودة البحوث العراقية في هذا التخصص الذي حفز الباحثين في العالم على الاشارة اليها), واشار البيان الى ان ( عدد البحوث في قواعد بيانات الشركة بلغ 12 مليون بحث ضمن 12 ألف مجلة عالمية معتمدة).وقررت وزارة التربية أبقاء الطلبة المعيدين لسنة 2016/2017 من مدارس المتـــــــــميزين في مدارسهم للعام الحــــــــالي 2017/2018 ).

وقال المكتب الاعلامي للوزير في بيان امس ان (قرار هيئة الرأي سمح للطلبة المعيدين للعام الدراسي 2016/2017 في الصف السادس الاعدادي في مدارس المتميزين بالبقاء في مدارسهم لهذا العام 2017/2018 واضاف ان (الوزير محمد اقبال اعرب عن تمنياته بالتوفيق والنجاح للطلبة في مسيرتهم العلمية وان يجتهدوا لبناء العراق لكون البلاد تحتاج الى همة الشباب لبناء مستقبل واعٍ خالٍ من التخلف والجهل).

واكد اقبال (حرص الوزارة على طلبة المحافظات المحررة وضمان حصولهم على المقاعد الجامعية واستكمال كافة متطلبات عملية التقديم اليها).

واضاف اقبال أن (اللجنة المشتركة بين وزارتي التربية والتعليم العالي استكملت ملف الارقام السرية لطلبة نينوى من أجل التقديم على الجامعات والمعاهد المختلفة).

ارقام سرية

واوضح أن (اشكالية الارقام السرية لمدارس قرطبة والطلائع ودار السلام والرسالة الإسلامية والنيل وزينب والامجاد قد تم حلها بما فيها الارقام السرية المتفرقة لعدد من الطلبة).وتابع اقبال ان (الوزارة حريصة على عدم ضياع جهد الطلبة وعلى نيلهم حقهم من الجامعات وان تكلل جهودهم بما يرتقي بمسيرة التعليم في البلد).

فيما افتتحت مديرية تربية محافظة البصرة مركزا جديدا لمحو الامية في قضاء شط العرب التابع المحافظة تنفيذا لتوجيهات اقبال. واضاف البيان ان ( قسم محو الامية في المديرية اعلنت عن افتتاح مركز نور الحسين لموظفي دوائر الدولة في القضاء وان المركز يضم 50 دارسا.