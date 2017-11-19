نخب تطالب بالإبتعاد عن الإزدواجية السياسية

محللون كردستانيون لـ (الزمان): إيران تحاول فرض هيمنتها بالمنطقة وتفريس شيعتها

السليمانية – باسل الخطيب

اتهم أكاديميون ومحللون سياسيون من إقليم كردستان العراق، إيران بالسعي لـ (الهيمنة) على المنطقة و؛تفريس؛ شيعتها، وفي حين عدوا أن الدعوة السعودية لاجتماع وزراء الخارجية العرب تأتي بـ؛الوقت المناسب؛، طالبوا بتجنب الخلافات التي شهدتها الاجتماعات السابقة للجامعة العربية، للخروج بمواقف موحدة وحازمة تجاه الخطر الإيراني، ومطالبة العراق بـحسم موقفه؛ وعدم القبول بـالازدواجية؛ السياسية التي يمارسها حالياً. جاء ذلك عشية انعقاد اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة، الأحد المقبل، بناء على دعوة السعودية لجامعة الدول العربية لمناقشة (الانتهاكات؛ الإيرانية وسبل التصدي لها. وقال المحلل السياسي والأكاديمي في جامعة السليمانية التقنية، د. حكيم عثمان، إن التدخلات الإيرانية المباشرة وبالنيابة سواءً بالشأن السعودي أم الدول القريبة +أصبحت حدثاً مألوفاً نظراً للمصالح المتضاربة ومحاولتها بسط نفوذها على المنطقة وفرض أجنداتها السياسية والمذهبية على دول الجوار والدول الضعيفة التي لا تتمكن من حماية حدودها وحفظ سيادتها؛، مبيناً أن الجديد بالأمر هو +تغيير الخطط والاستراتيجيات المتعلقة بالمنطقة في أعقاب التغييرات بالقيادات خصوصاً في المملكة العربية السعودية وأمريكا؛. ورأى أن الحكام الجدد متناغمين في توجهاتهم ضد إيران ويظهر أنهم عقدوا العزم على وضع حد لنفوذها وتدخلاتها في شؤون الدول الأخرى لاسيما لبنان، العراق، سوريا واليمن.

درء خطر

مؤكداً أن جامعة الدول العربية مطالبة بأخذ دورها لدرء الخطر الإيراني الذي يسعى لإشاعة الفوضى وعدم الاستقرار بالمنطقة؛. بدوره قال الأكاديمي في جامعة صلاح الدين والنائب السابق في برلمان كردستان، عبد السلام برواري، إن إيران (تعلن منذ مدة عن تمكنها من بسط نفوذها التام على كل من العراق، لبنان، سوريا واليمن، بل والحديث عن ذلك بفخر)، معتبراً أن ذلك (يتطلب موقفا عربياً موحداً وخطوات عملية حازمة وبعكسه على دول عربية أخرى الاستعداد لشمولها بالمد الإيران). وأوضح أن الدعوة السعودية لعقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية تأتي في +الوقت المناسب؛، مستدركاً +شرط عدم تكرار ما تمخضت عنه الاجتماعات السابقة التي سادتها الخلافات العربية – العربية على حساب اتخاذ الموقف الموحد الحازم والمطلوب.

امر ضروري

وقال الكاتب والأستاذ الجامعي، عدالت عبد الله، إن اجتماع وزراء الخارجية العرب – أمر ضروي لتقويم الأحداث والمستجدات السياسية والأمنية والعسكرية التي باتت تهدد الأمن القومي العربي بعامة ومشرقه بخاصة؛، لافتاً إلى أن (الأهم هو التوصل لتفاهم مشترك لكيفية الحد من النفوذ الإيراني وسبل مواجهة امتداد طهران وآليات التعاطي مع هذه الظاهرة المُهددة لاستقرار المنطق). وأكد على ضرورة (إشراك العراق بقوة في الاجتماع المرتقب ومطالبته بحسم موقفه من هذه المستجدات وعدم القبول بالازدواجية السياسية التي تمارسها حكومة بغداد)، وتابع أن الدول العربية (مطالبة بتقديم الدعم لمكونات الشعب العراقي كلها وفي مقدمتها الكرد الذين لهم روابط تاريخية ودينية عريقة مع المحيط العربي خصوصاً في ظل وضعهم الراهن الذي يتم استهدافه من قبل النفوذ الإيراني كنظيره المكون العربي السني).

بالسياق قال الباحث بالشؤون الجيوسترادينية، خالد بيشوا، إن دعوة الرياض لعقد الاجتماع الوزاري تهدف إلى البحث عن توافق عربي لمواجه النفوذ الإيراني المتزايد والحد من نشاط عملاء طهران في المنطقة؛، مشيراً إلى أن التدخلات الإيرانية (ليست وليدة اللحظة إنما تقوم على رؤية جيوسترادينية توظيف العامل الديني والجيوسياسي لتحقيق أهداف قومية طويلة الأمــــــــد بهدف أيرنة المنطقة وتفريس الشيعة). واعتبر أن التقارب السعودي العراقي يشكل انعطافه بالسياسية الخارجية العراقية تجاه الدول الخليجية والعربية، والدخول في العمق العربي لمعادلة النفوذ الإيراني في العراق؛، مؤكداً أن نجاح المملكة العربية السعودية باستمالة العراق ومصر يشكل ضربة جيوسياسية لإيران.