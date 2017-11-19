التجهيزات الزراعية – نوزاد حسن

قبل ايام ابلغني احد الاصدقاء بان امرا اداريا صدر باعفائي من عملي كمدير لاعلام الشركة العامة للتجهيزات الزراعية.سالت ما هو السبب قيل لي بسبب مذكرة كنت قد قدمتها للمدير العام ربما فهمت خطأ او فسرت ضدي.المهم طلبت في اليوم التالي نقلي الى موقع مخزني خارج مقر التجهيزات الزراعية.وفعلا اكملت اجراءات النقل وانا اشعر بحرية سجين اطلق من سجنه.

لكن قد يسالني سائل لماذا تكتب هذه المقالة الان وماذا تريد ان تقول فيها.الجواب انا احاول قدر الامكان توضيح وجهة نظري في قضية تخصني,ثم اريد ان ابين نقطة مهمة تخص نقل احد الموظفين الكفوئين بطريقة لم يفهمها ذلك الموظف ايضا.وعلى هذا الاساس اود ان اشير انني نقلت الى مقر الشركة العامة للتجهيزات الزراعية في الشهر الثالت من عام 2016,وبقيت اعمل عاماً وسبعة اشهر في الشركة مديرا لاعلامها.وكان احد اهم اسباب تعييني في هذه المسؤولية هي عملي في مجال الاعلام,ومعرفتي لبعض التفاصيل الفنية في العمل.وحدثت في فترة ادارتي لشعبة الاعلام بعض المشاكل تجاوزتها بروح مرنة.لكن حدث ما تحدثت عنه في بداية مقالي,وعرفت اني اعفيت من مسؤوليتي كمدير للاعلام دون ان اعرف السبب المباشر لهذا الاعفاء.

اذن وصلت لبيت القصيد كما يقال,والسؤال الذي يطرح نفسه هو:هل يعقل ان يتم نقل موظف متمرس,ولديه قدرة جيدة في عمله دون ان يعرف سببا معقولا يقنعه.والى اي حد سيكون هذا الاجراء محبطا له على اقل تقدير.اؤكد للجميع مرة ثانية انا اتحدث عن نفسي كنموذج تعرض لسوء فهم واضح.ان الموظف الذي يعين في مسؤولية ما ويقوم بعمله على اكمل وجه ثم يفاجأ في يوم اجازته مثلا انه اعفي من منصيه.ولا يعرف شيئا اكثر من ذلك.فهل يعقل ان يقع شيئاً كهذا في شركة عريقة كالتجهيزات الزراعية,وكم سيؤثر هذا النقل في نفسية الموظفين الذين سيتعرضون لما تعرضت له.انا واقولها بكل ثقة لست مهتما بهذا المنصب الذي سرق وقتي الثمين الذي خصصته للقراءة والكتابة.لكني اريد ان ادافع عن عدم تكرار مثل هذا الاجراء.اذ لا يجوز ان يعفى الموظف من عمله بهذا الشكل وكأنه ارتكب خطأ لا يغتفر.

ومع كل ما قلت فانا سعيد لاني تحررت من قيد مسؤولية مزعجة.وما اردت ايصاله لمن يعنيه الامر هو رسالة لمعالجة اي خطأ قد يقع في المستقبل.واهم سبب لتطويق اية مشكلة مواجهة صاحب المشكلة والحديث معه لا تركه يفكر عن سبب يقنعه بانه يستحق هذا الاعفاء مثلا. اذن المصلحة العامة تحتم علينا عدم التسرع في اتخاذ قرار كان من الممكن تفاديه من خلال التحدث مع الموظف المعني وتنتهي المسالة.اما حسم الموضوع خلف الابواب المغلقة كما حدث معي فهذا خطأ ينبغي عدم تكراره.